Психогигиена и ловушки разума

Самый большой подарок, который могут сделать нам родители, это научить нас мечтать о большем. С детства внушать, что при желании можно всего добиться, и что мечтать можно и нужно, о большом и великом.

Как сказал Пабло Пикассо, “Все что ты можешь вообразить – реально.” И действительно, в детстве, верится в прекрасное будущее намного легче. И с возрастом вера в чудеса или личные достижения может гаснуть, особенно под толщей рутины и ежедневных забот. Как же, будучи взрослыми людьми, сохранять веру в то, что мечты сбудутся, откуда взять силы на достижение целей, и как запрограммировать себя на успех?

Разберем несколько способов, которые приведут вас к исполнению желания.

Подружитесь собственным мозгом. Те мысли, которые он рождает, влияют на всю вашу жизнь. Огромное число людей никаким образом не отслеживают свои мысли. И тот поток информации, который получают, обрабатывают и затем перерабатывают в собственные убеждения. Попробуйте думать только о хорошем. Попробуйте представлять вашу будущую жизнь только в положительном свете. Представляйте события, которые вы хотели бы, чтобы с вами произошли. И наоборот, поменьше слушайте жутких историй от подруг, и меньше читайте криминальных хроник с ужасающими подробностями.

Не засоряйте свой мозг мусором, и не засоряйте свой разум ненужными переживаниями из серии “Ничего себе как бывает! Жуть какая!”. Есть такое понятие, как психогигиена. Зачем вам нужны истории, которые меняют вашу картинку мира к худшему? Нужно делать все в точности наоборот. Возьмите себе какую-нибудь идею, цель, мечту и сделайте все, чтобы поверить в нее, как дети верят в чудеса. Находите подтверждения в жизни, ищите знаки, подкрепляйте свою веру успешными историями других людей, и ваша убежденность в том, что какое-то событие произойдет, перерастет в такую непоколебимую уверенность, что события невероятным образом сами станут складываться так, чтобы задуманное произошло. В конце концов – кто здесь главный? Мы или наш мозг? Если мы не властны над собственными мыслями, то над чем еще мы властны? И тогда, если мы не властны над собственными мыслями, то что нас ждет впереди? Шизофрения? Зеленые черти? Нет уж, давайте возьмем свои мысли под контроль и будем внимательно отслеживать то, о чем думаем. Пусть они будут неким садом, который мы способны засадить красивыми цветами и деревьями, вместо того, чтобы пустить на самотек и позволить ему зарасти колючками и сорняками.

Секрет успеха в постоянстве цели. Не получая желаемого, мы расстраиваемся. А листая соцсети и глядя на то, какая бурлящая и необычная жизнь у других, мы начинаем чувствовать себя неудачниками. Но здесь секрет заключается в том, что наше будущее мы создаем сегодня. А секрет успеха в постоянстве цели. Если делать то, что нравится, с душой, качественно, и самое главное, достаточно длительное время, то успех не заставит себя ждать. Главное, не бросать на полпути, и не опускать руки, потому что именно ими мы творим свою судьбу.

И третье. Вы должны соревноваться только с собой. Собой вчерашним. Секрет успеха в том, чтобы бить свои же собственные рекорды. Если вчера вы сделали нечто, заслуживающее уважения или ведущее к вашей цели, сегодня снова это повторили и сделали на грамм больше, завтра еще больше, то очень скоро вы поймете одну вещь – соревноваться уже не с кем. И вы удивитесь, как “внезапно” пришел успех.