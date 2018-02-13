Чем восхищает Руза

Малые города России имеют особенный колорит, и их хочется исследовать с особенной внимательностью. Для жителей столицы есть отличный способ провести выходные, и отправится в путешествие, например, по городам Подмосковья.



Буквально в двух часах езды от Москвы расположился небольшой городок – Руза. История этого места берет свое начало с грамоты московского князя Иваны Калиты (1328год). В ХIV веке город принадлежал Московскому княжеству и имел важное стратегическое значение. В Рузе сохранились остатки земляных валов и парк, который был основан в начале ХХ века. Жители еще в то время дали романтические названия аллеям парка – Аллея знакомств, дружбы, вздохов. Летом это место особенно красиво и является смотровой площадкой на виды города.



Публикация от Руза-заповедная (@ruza_zapovednaya) Янв 28, 2018 в 1:27 PST

Рузский край, это не только заповедная природа, но и старинные усадьбы. На берегу Озернинского водохранилища стоит дворянская усадьба князей Долгоруковых. На территории также находится действующая Трехсвятская церковь, которая была построена в XVIII веке. Попасть на территорию можно только с экскурсией по предварительному заказу.



Публикация от Руза-заповедная (@ruza_zapovednaya) Янв 11, 2018 в 1:43 PST

В Рузском округе есть не менее красивый усадебный комплекс. Это усадьба Любвино. Много лет она была заброшена, и каждый мог пройти на территорию и сделать уникальные кадры увядающей красоты. Но совсем недавно появилась информация, что Любвино будут восстанавливать и приведут в порядок главное здание и парк.



Но если вы путешествуете с ребенком, то вам непременно нужно посетить "Рузскую Аляску". Это питомник с хаски. Зимой вы сможете отправиться в экспедицию на собачьих упряжках по заповедным местам, а летом в дог-трекинг (поход) на несколько километров вдоль реки.Порядка 70 собак с радостью встретят вас и с удовольствием проведут с вами время.

Публикация от Руза-заповедная (@ruza_zapovednaya) Ноя 30, 2017 в 9:02 PST

Но есть и особенное место недалеко от этого уютного городка – Трогательный зоопарк оленей. В деревне Лихачево живут северные и пятнистые олени. Они свободно гуляют по территории, разрешают себя погладить и покормить. Часто на территории зоопарка проходят интересные программы, чукотская масленица с национальными северными забавами (чукотский боулинг, бег на снегоступах, ловля оленя, прыжки через нарты), фестиваль корюшки, где на мангалах жарится эта рыбка и вариться северная уха.