Audi Q5: кроссовер для города

Ауди представляет отличный кроссовер для города, ввиду небольших размеров, массы и отличных, но не запредельных скоростных характеристик. В настоящее время Q5 продается в России только с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью в 249 лошадиных сил. Внешне, несмотря на четкое следование сложившимся в этом сегменте традициям, мне автомобиль понравился.

Учитывая количество лошадей под капотом, смотреть на вашу машину посторонний наблюдатель будет в основном сзади. И тут Audi есть чем похвастаться. В дизайне Q5 очень здорово подчеркнуты грани и все линии внутри силуэта автомобиля. Особый упор сделан на горизонтальные линии. Как с передней решеткой и оформлением противотуманных фар, выхлопная система, фары и дверь багажного отделения выполнены в прямых, местами резко угловатых, чертах.

В облике автомобиля присутствует объем и глубина. Живой дизайн, если позволите. Да и фотографировать все эти детали и фишки было интересно. Я очень люблю такие решения. А вот сотрудники автомоек, уверен, их ненавидят.

Салон тоже подчеркнут горизонтальными линиями и гранями. Узкая панель из алюминия, подсвеченная светодиодами, оформляет правую часть торпедо и продолжается в передних дверях.

Увлеченность дизайнеров горизонтальными линиями затронула даже рукоятку АКПП (хотя, на самом деле, рукоятка подходящая больше для кабины истребителя, как раз часто используется в автомобилях Audi).

Электронная приборная панель – еще одна причина, по которой автомобиль обойдется вам в четыре миллиона вместо базовых трех. Но штука очень красивая, поверьте.

Я бы назвал оформление салона строгим, если бы не светодиодная подсветка, напоминающая о неоне, диско и ночах в стиле буги, тем самым разбавляя ощущение немецкого "квадратиш практиш".

Сзади полно места для двух, даже очень длинноногих, пассажиров. Втроем сидеть не так удобно, в силу того, что посередине пол традиционно приподнят, и ноги получится поставить лишь потеснив соседей слева и справа. Панорамная крыша здесь смотрится очень здорово. Хотя назовите мне автомобиль, в котором она бы смотрелась плохо.

Обзорность в автомобиле прекрасная, и даже толстые боковые стойки не мешают восприятию дороги и пешеходов, выскакивающих на проезжую часть с разной степенью внезапности. Внешня часть боковых зеркал закруглена, чтобы иметь больший угол обзора.

А как едет-то этот автомобиль? А едет он замечательно. Подхват на любой скорости такой, что даже при ускорении со скорости 80 км/ч тебя все равно продолжает плавно, но уверенно вжимать в кресло. Про старты на светофорах вообще можно не разговаривать. Тут и так все в порядке. 249 сил и вес в 1,7 тонны делают свое дело. И даже роботизированная коробка не ухудшает ситуации, потому что отстроена она идеально. Хотя это может быть причиной, по которой я получил на Audi Q5 расход топлива рекордный по своему превышению заявленного в документации: целых 16 литров на 100 км!

При всех этих захватывающих моментах езды, спортивный руль – опция в комплектации S-line – выглядит ну просто бомбически.

Да и звучит машина прекрасно. Я сейчас о музыке, если что. Акустика от Bang&Olufsen, которой также могут похвастаться такие марки как Aston Martin и Bentley, радует водителя очень четким верхом и выраженными мид-басом. Бас же и бочка зависит целиком от того как настроишь систему. Возможностей для тонкой настройки здесь немного, но отдельный канал для сабвуфера есть – и на том спасибо. Идеальная настройка здесь не в “нулях”, как я обычно советую делать, а с прибавлением верха и немного низа.

Ну и напоследок: я бы очень ругался на конструкторов, если бы за такие деньги в багажник не влезла гитара.

В качестве выводов скажу, что Audi Q5, ввиду отличных скоростных и маневренных характеристик, а также компактности и удобства, был бы идеальным автомобилем, если бы не очень серьезный ценовой ценз.

Все же стартовая цена в три миллиона и фактически одна комплектация, говорит, скорее всего, о том, что Audi не делает больших ставок на Q5, предлагая ее покупателю в режиме “забирай или уходи”, сосредоточив свой маркетинговый потенциал на других моделях. Ну а как по вашему? Уходить или забирать?