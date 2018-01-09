Audi Q5: кроссовер для города

Все авторы

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Вторник 9 января
Лента новостей
18:38
Киев получил очередную пощечину от Москвы
17:59
Террористы убили двух человек в Дамаске
17:32
Дикие подробности убийства правозащитницы Ноздровской на Украине
16:57
Сексуальная Семенович побила Волочкову в микрокупальнике
16:51
В семье писательницы Юлии Шиловой случилась трагедия
16:48
Путин оказался главным потрясением Собчак
16:46
Более 100 километров дорог построят в Москве за год
16:45
На город в КНДР упала ракета
16:19
Взбешенный россиянин ледорубом убил друга из-за новогоднего огонька
15:55
Украинцы в ужасе от безвиза с ЕС
15:50
Женщина проехала 200 километров ради скандала с мужем-изменником (видео)
15:44
Раскрыта новая тактика террористов
15:24
Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера
14:54
Раскрыты страшные последствия приема болеутоляющих
14:53
Как пережить стресс от выхода на работу
14:46
Известный музыкант умер от рака простаты
14:46
Госдума обозначила приоритеты на весеннюю сессию
14:37
Бандиты напали на пьяную Гузееву
14:32
Обокравший россиянку цыган-трансвестит запугал ее темными силами
14:28
Народ успокаивает лишившегося мужского органа из-за рака певца Шуру
14:15
Впавший в кому Караченцов увидел рай
14:12
Энергетики превращают детей в наркоманов
14:10
Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
14:03
"Газель" насмерть сбила женщину во дворе на юге Москвы
13:53
Известный российский футболист умер в 57 лет
13:46
Москвичей ждут суровые морозы
13:37
Как быстро похудеть
13:34
Трамп опозорился в самый ответственный момент
13:26
Умер создатель ракетно-ядерного щита России
13:17
Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения
13:10
Кинокритик раскрыл секрет успеха "Движения вверх"
13:05
Чемпионка мира погибла в Чебоксарах при странных обстоятельствах
12:57
Билан и Фомин испугали стариков с телеканала "Россия"
12:45
Как живет обиженная Литвиновой звезда "Минуты славы"
12:37
Путин преподал новый урок Порошенко
12:34
В мозге людей обнаружили Wi-Fi
12:34
Телеведущий Соловьев заступился за "страшное поколение"
12:33
У оскандалившейся Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой
12:13
Когда в "Зарядье" появится концертный зал
12:10
Волочкову отругали за жуткий купальник и странную закуску
12:01
Заживо сварившая кошек россиянка заплатит полмиллиона
12:01
Почему Россия обречена без мигрантов
11:57
Солнцев убит "любовником" Баскова
11:55
В московском метро нашли взрывное устройство
11:47
Россиянин застрелил 13-летнюю дочь и умер
11:46
В "Лужниках" появится центр художественной гимнастики
11:37
Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии (видео)
11:29
В Москве при пожаре в офисе пострадал человек
11:19
Ученые нашли путь в четвертое измерение
11:13
Причиной смерти семьи из 4 человек стал пожар в квартире соседей
10:57
Изменившаяся Корикова показала фото с красавцем-мужчиной
10:46
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
10:46
Гадости про Джигарханяна возбудили Стеклова
10:44
США тайком закупают "ненавистный" российский газ
10:19
В Подмосковье любитель музыки украл диджейский пульт
10:14
Россиянам вернут "рыбный день"
10:12
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
10:10
Кит спас женщину от зубов акулы (видео)
10:05
"Любовник" Баскова потряс звезду "Дома-2" огромным членом
09:51
Трясущего кошельком Питта поставили на место
09:49
Киев вскрыл "подлый сговор" норвежцев с Путиным
09:36
Лишенного прав мажора на Gelandewagen схватили после ДТП в Москве
09:31
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"
09:12
Врачи спасают Ольгу Бузову
09:09
"Взрывной циклон" в США назвали оружием Путина
09:04
В центре Москвы автоледи обстреляла прохожих
09:01
14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек
08:31
Собчак выставила Явлинского в неприглядном свете
08:29
Опубликовано провокационное интервью Маргариты Симоньян
08:22
У сына Малахова родился брат
08:06
В жутком пожаре под Москвой погибла семья с детьми
18:01
Как будет развиваться московское метро в 2018 году
17:57
Под Смоленском случилась массовая авария
17:54
Китайский гороскоп на 2018 год
17:19
Максакова бросила разбитого инсультом отца
16:56
Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь
16:45
"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ
16:01
Главные политические счастливчики 2017 года
15:43
Поездам московского метро добавят вагон
15:19
Больную Бузову поймали на плагиате
14:47
Известная ведущая заговорила о романе с Топаловым
14:22
Главное событие 2018 года
13:58
В Москве объявлено штормовое предупреждение
13:37
Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца
13:26
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
12:53
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
12:24
В Удмуртии случилось массовое ДТП
12:02
Джоли и Энистон прилюдно столкнули лбами
11:32
Что будет с рублем в 2018 году
11:14
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
11:03
Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой
10:46
Костенко обругали за поход в церковь без юбки
10:24
Звезда "Голоса" закатила скандал из-за выходки Первого канала
10:02
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
18:10
У Киркорова родится еще один ребенок
17:55
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
17:18
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
16:28
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разведенная Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца
Панин об "убогом Галкине": Жаль, что я только сейчас узнал
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой
Бандиты напали на пьяную Гузееву
"Майор ФСБ" Аршавина после дебоша получила жесткий ответ
Блоги

Audi Q5: кроссовер для города

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Ауди представляет отличный кроссовер для города, ввиду небольших размеров, массы и отличных, но не запредельных скоростных характеристик. В настоящее время Q5 продается в России только с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью в 249 лошадиных сил. Внешне, несмотря на четкое следование сложившимся в этом сегменте традициям, мне автомобиль понравился.
прочитано 456 раз

Учитывая количество лошадей под капотом, смотреть на вашу машину посторонний наблюдатель будет в основном сзади. И тут Audi есть чем похвастаться. В дизайне Q5 очень здорово подчеркнуты грани и все линии внутри силуэта автомобиля. Особый упор сделан на горизонтальные линии. Как с передней решеткой и оформлением противотуманных фар, выхлопная система, фары и дверь багажного отделения выполнены в прямых, местами резко угловатых, чертах.

Фото: Родион Газманов

В облике автомобиля присутствует объем и глубина. Живой дизайн, если позволите. Да и фотографировать все эти детали и фишки было интересно. Я очень люблю такие решения. А вот сотрудники автомоек, уверен, их ненавидят.

Фото: Родион Газманов

Салон тоже подчеркнут горизонтальными линиями и гранями. Узкая панель из алюминия, подсвеченная светодиодами, оформляет правую часть торпедо и продолжается в передних дверях.

Фото: Родион Газманов

Увлеченность дизайнеров горизонтальными линиями затронула даже рукоятку АКПП (хотя, на самом деле, рукоятка подходящая больше для кабины истребителя, как раз часто используется в автомобилях Audi).

Фото: Родион Газманов

Электронная приборная панель – еще одна причина, по которой автомобиль обойдется вам в четыре миллиона вместо базовых трех. Но штука очень красивая, поверьте.

Фото: Родион Газманов

Я бы назвал оформление салона строгим, если бы не светодиодная подсветка, напоминающая о неоне, диско и ночах в стиле буги, тем самым разбавляя ощущение немецкого "квадратиш практиш".

Фото: Родион Газманов

Сзади полно места для двух, даже очень длинноногих, пассажиров. Втроем сидеть не так удобно, в силу того, что посередине пол традиционно приподнят, и ноги получится поставить лишь потеснив соседей слева и справа. Панорамная крыша здесь смотрится очень здорово. Хотя назовите мне автомобиль, в котором она бы смотрелась плохо.

Фото: Родион Газманов

Обзорность в автомобиле прекрасная, и даже толстые боковые стойки не мешают восприятию дороги и пешеходов, выскакивающих на проезжую часть с разной степенью внезапности. Внешня часть боковых зеркал закруглена, чтобы иметь больший угол обзора.

Фото: Родион Газманов

А как едет-то этот автомобиль? А едет он замечательно. Подхват на любой скорости такой, что даже при ускорении со скорости 80 км/ч тебя все равно продолжает плавно, но уверенно вжимать в кресло. Про старты на светофорах вообще можно не разговаривать. Тут и так все в порядке. 249 сил и вес в 1,7 тонны делают свое дело. И даже роботизированная коробка не ухудшает ситуации, потому что отстроена она идеально. Хотя это может быть причиной, по которой я получил на Audi Q5 расход топлива рекордный по своему превышению заявленного в документации: целых 16 литров на 100 км!

Фото: Родион Газманов

При всех этих захватывающих моментах езды, спортивный руль – опция в комплектации S-line – выглядит ну просто бомбически.

Фото: Родион Газманов

Да и звучит машина прекрасно. Я сейчас о музыке, если что. Акустика от Bang&Olufsen, которой также могут похвастаться такие марки как Aston Martin и Bentley, радует водителя очень четким верхом и выраженными мид-басом. Бас же и бочка зависит целиком от того как настроишь систему. Возможностей для тонкой настройки здесь немного, но отдельный канал для сабвуфера есть – и на том спасибо. Идеальная настройка здесь не в “нулях”, как я обычно советую делать, а с прибавлением верха и немного низа.

Фото: Родион Газманов

Ну и напоследок: я бы очень ругался на конструкторов, если бы за такие деньги в багажник не влезла гитара.

Фото: Родион Газманов

В качестве выводов скажу, что Audi Q5, ввиду отличных скоростных и маневренных характеристик, а также компактности и удобства, был бы идеальным автомобилем, если бы не очень серьезный ценовой ценз.

Фото: Родион Газманов

Все же стартовая цена в три миллиона и фактически одна комплектация, говорит, скорее всего, о том, что Audi не делает больших ставок на Q5, предлагая ее покупателю в режиме “забирай или уходи”, сосредоточив свой маркетинговый потенциал на других моделях. Ну а как по вашему? Уходить или забирать? 

9 января 2018, 11:56

комментарии

Политика

Трамп опозорился в самый ответственный момент
Путин преподал новый урок Порошенко
Собчак выставила Явлинского в неприглядном свете
Главные политические счастливчики 2017 года

Шоу-бизнес

Сексуальная Семенович побила Волочкову в микрокупальнике
Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Народ успокаивает лишившегося мужского органа из-за рака певца Шуру

Проишествия

14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Кинокритик раскрыл секрет успеха "Движения вверх"
Трясущего кошельком Питта поставили на место
Победительница Евровидения умерла от рака
Кто Ваш любимый актер
Шоу-бизнес

Волочкову отругали за жуткий купальник и странную закуску

Балерина показала фото с отдыха
Шоу-бизнес

У оскандалившейся Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой

Дебош жены прославленного футболиста вызвал оторопь
Шоу-бизнес

Народ успокаивает лишившегося мужского органа из-за рака певца Шуру

Артист поблагодарил за поддержку
Шоу-бизнес

Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера

Ходят слухи, что оставленный супруг налегал на алкоголь

Гороскоп

Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной
Астрологический прогноз с 8 по 14 января
У Киркорова родится еще один ребенок

Фоторепортажи

Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

Спорт

Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой

Регионы

Обокравший россиянку цыган-трансвестит запугал ее темными силами
Чемпионка мира погибла в Чебоксарах при странных обстоятельствах
Заживо сварившая кошек россиянка заплатит полмиллиона
Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru