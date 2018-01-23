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Главные способы сохранения молодости

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
Почему мы вообще озабочены вопросами внешнего вида? Конечно все, что мы делаем в этой области, направлено на то, чтобы нравится себе. Когда мы себе нравимся, мы в целом ощущаем гармонию с внешним миром. Взять хотя бы популярные передачи про преображение героинь, создание нового образа им, они тут же делятся ощущениями о том, что, кажется, изменения затронули не только их внешность.
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Это шаги от обратного. Начнем с внутреннего наполнения. Помимо бьюти-ритуалов, средств, уходовых процедур, давайте подробнее о том, что делает нас красивыми?

Внутренняя работа нашего организма – это слаженный, сложный процесс, результаты которого мы часто можем отследить внешне. О том, как сильно влияет эмоциональная составляющая, мы часто забываем. Наш настрой, наши внутренние установки тоже дают команду нашим клеткам на восстановление или увядание. Назовем это гормонами молодости. Это не медицинский термин, но существует несколько особенных веществ, которые помогают сохранить нам красоту и юность на долгие годы. Причем большинство из них можно получить очень просто.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Стимулирование важных для сохранения свежести, молодости и здоровья гормонов можно получить просто правильно организуя свой рацион. Я сейчас говорю не про правильное питание, "похудейки" и чудо-добавки. Речь о вполне простых продуктах вроде хорошего растительного масла. Выработку соматотропина – одного из важных гормонов молодости и свежести стимулируют обезжиренные белковые продукты, такие как творог, некоторые сорта сыра, чечевица и нежирные сорта рыбы. В организме женщины выработку важного для красоты тестостерона стимулируют цинк и марганец, которые содержатся в пшеничных отрубях, листовых овощах, шпинате, грече, морской рыбе, перловой и овсяной крупах.

Гормон стройности ДГА, выработка которого сокращается к 40 годам, восполним с помощью морской рыбы, авокадо, маслин и оливкового масла.

Мелатонин крайне важен для молодости организма. Первая и основная его функция – соблюдение суточных режимов. Он обладает антиоксидантными свойствами, регулирует деятельность эндокринной системы, нормализует кровяное давление, регулирует функции пищеварения и работы головного мозга. Как и в случае с гормоном ДГА, выработка мелатонина резко сокращается после 40 лет. Чтобы восполнить его недостаток, нужно добавить в рацион такие продукты как печеный картофель, изделия из пшеницы твердых сортов, баранину.

Ну а если вы считаете, что вам рано заботиться об этих вопросах, не спешите откладывать пересмотр рациона – все-таки привычки формируются постепенно, в целом лучше поддерживать в хорошей форме имеющиеся ресурсы организма, чем судорожно восстанавливать их, когда возрастные признаки "налицо" и на лице.

Итак, в продолжение темы о внутренней работе организма над сохранением и поддержанием красоты – эмоциональная составляющая и наш настрой.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michelangelo Gratton

Вам не раз доводилось слышать или видеть, как окрыляет и омолаживает состояние влюбленности. Я не призываю вас каждый раз искать ее и кидаться в омут с головой. Есть альтернативные способы стимулирования выработки серотонина, предшественника мелатонина, обеспечивающего наш позитивный эмоциональный настрой и, продляющего молодость.

Первое условие для его выработки  – темнота. Тот самый сон красоты в правильное время с 23 до 5 утра, а также дополнительные техники релаксации – медитация, йога и дыхательные практики. Дело в том, что выработка мелатонина увеличивается не только в темноте, но и когда мозг находится в состоянии релаксации и креативности. Мелатонин синтезируется из серотонина – побольше делайте то, что приносит вам радость и наслаждайтесь творчеством.

Здоровое и сбалансированное питание тоже является важным фактором – большой процент серотонина синтезируется в кишечнике. Депрессия часто может быть обусловлена не внешними факторами, а состоянием кишечной микрофлоры.

Ну и конечно, влюбляйтесь! А альтернатива состоянию влюбленности – наличие жизненной цели. Стройте творческие планы, освежайте отношения, путешествуйте. Словом делайте то, что делает вас счастливыми.

hipstamama.ru

23 января 2018, 17:55

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