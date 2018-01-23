Как правильно распределить день

Как занятая женщина, актриса и мама может правильно распределить день. Конечно все возможно, всегда заранее знаешь свои спектакли и съемочные дни.



В случае поездок я всегда пишу заявление за несколько месяцев. Я не люблю отдыхом ребенка рисковать и оставлять на самотек работу. Поэтому главное – ответственность за причастность к тому или иному делу.

Я человек–ручка. У меня все дела на карандаше, без записной книжки – ежедневника просто никуда. Я так живу со школы, это очень дисциплинирует и просто удобно по жизни. У меня в ежедневнике всегда прописаны планы, мечты на целый год. От крупных покупок до мелочей и поездок, походов на выставки или театры.

Публикация от Oxana Pchelinova (@opchelka) Янв 3, 2018 at 7:42 PST

Я прописываю каникулы ребенка, наши походы и это дает огромное развитие, темы для обсуждений. Мы всегда интересно проводим время. Безумно удобно, я анализирую сделанные дела, это стимулирует и дает мне рост. И сразу видно сделанное.

Я в детстве ходила на аккордеон и вот мне очень хочется доучится или освоить фортепиано в совершенстве. Может, мы этому научимся вместе с ребенком в ближайшем будущем.

Конечно, стараюсь все успеть: и красоту навести и с ребенком побыть. Мы много всего смотрим вместе, обсуждаем, учим друг друга. И мне тоже есть чему поучиться у сына, хотя ему только пять. Вообще такие дружеские взаимоотношения на равных, очень по-семейному, доверительные, с любовью... О чем можно еще мечтать.

Публикация от Oxana Pchelinova (@opchelka) Окт 21, 2017 at 2:14 PDT

Еще обожаю фигурное катание. Самосовершенствование – это всегда здорово. Помогает спорт держать в тонусе организм и снимает усталость, заряжая бодростью и хорошим настроением.



Самый практический совет, который можно дать – во всем видеть позитив. И да. Женщине вообще легче, чем мужчинам. Нас подпитывают красивые места, одежда, шоппинг, солнце, смена на три-четыре дня места прибывания. Даже любая красивая мелочь влияет на наше позитивное настроение, умение баловать себя, давать возможность это делать любимому человеку и, конечно, любить, быть любимой и чувствовать заботу.

Публикация от Oxana Pchelinova (@opchelka) Окт 18, 2017 at 11:00 PDT



