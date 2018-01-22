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Главные опасности брака с иностранцем

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Kiefer
Ольга Крайнова

Ольга Крайнова блогер

 Писатель, телеведущая, основатель школы женской мудрости «Хорошая жена». Постоянный эксперт ведущих телеканалов страны в вопросах семьи и брака, Автор уникальных тренинговых программ, направленных на помощь женщине в решении семейных проблем.
Да ну этих русских мужчин, они обленились и ничего не хотят. Лучше поискать счастья за границей, там невесты из России всегда в цене. Так думают многие девушки и пускаются в омут иностранной любви с головой. Конечно, любви все национальности покорны, однако, давайте разберемся, чем так манит брак с иностранцем, и чем это может грозить. 
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Конечно, “всегда хорошо там, где нас нет”. Очень часто девушек привлекает их иллюзорное представление о том, что где-то там, в солнечной Испании, Италии, Турции или Франции жизнь прекрасна, беззаботна и весела. Мужчины галантны, домики очаровательны, а лужайки зелены. Как ни удивительно, но первый фактор, который влияет на выбор партнера иностранца - это желание переехать в другую страну. Девушка внимательно изучает обычаи, язык и образ жизни жителей этой страны, и затем уже пытается знакомиться с местными мужчинами. Для этого у девушек есть несколько возможностей – с помощью специальных сайтов знакомств, в поездке на отдых с той же самой целью, или даже в родном городе.

Кажется, что все возможно, что любовь все победит, и что построить новую жизнь рядом с любимым человеком на другом полушарии земли – проще простого.  Однако, каждой девушке, прежде чем бросать налаженную жизнь на родине, стоит обдумать несколько важных вещей.

Насколько ценности вашего партнера совпадают с вашими собственными? Сквозь любовную пелену и розовые очки нужно хотя бы попытаться разглядеть основные принципы, в соответствии с которыми живет ваш партнер. Необходимо выяснить его отношение к ответственности. Готов ли он будет нести ответственность за вас и ваших детей? Готов ли он зарабатывать деньги, или он считает, что жена должна работать наравне с мужчиной, а иногда, и вместо него?  Помните, что в некоторых странах добытчиком в семье является жена, и это считается абсолютно естественным. Приведу в пример русскую девушку Екатерину, которая полюбила небогатого, но находчивого Бразильца – музыканта, и все сэкономленные деньги тратила на авиабилеты в Рио-Де-Жанейро  и обратно. Все развлечения, походы в ресторан и гостиницу в солнечном городе, тоже оплачивала она. Лишь после того, как ее избранник попросил ее продать квартиру в Москве и прислать ему деньги для продюсирования его группы, она, наконец, спросила: “А мы при этом поженимся?”  На что ее мужчина сказал, что он не готов к серьезным отношениям.   

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak

Кроме материально-технической базы стоит обдумать вопрос совместимости ваших планов на жизнь. О чем мечтает ваш избранник и похоже ли это на ваши мечты? Если вы хотите троих детей, большой дом и стабильность, то вам вряд ли подойдет мужчина, который занят поиском пропавших сокровищ. Как бы он ни был красив, нежен, умен и прекрасен, вскоре вы начнете требовать от него тот образ жизни, о котором вы мечтали, на что он будет обвинять вас в ограничении его свободы.

А теперь, предположим, что вам очень повезло, и ваш избранник достойный, умный и во всем вам подходит. Даже в этом случае, вы просто обязаны поинтересоваться основами семейного законодательства данной страны. К сожалению, даже самые удачные браки иногда распадаются, и вам стоит хотя бы узнать, что вам грозит, если любовь пройдет.

Например, в некоторых странах женщины-нерезиденты не имеют никаких прав на своего ребенка после развода, и уж конечно, не могут вывезти его в родную страну. А в некоторых государствах женщины обязаны выплачивать алименты мужу. Потратьте некоторое время на изучение основных вопросов семейного законодательства выбранной страны, чтобы застраховать себя от возможных рисков.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Предлагаю вам подборку интересных фактов о разных странах:

  • В Италии число свободных женщин значительно меньше, чем число свободных мужчин, поэтому мужчины более активно знакомятся с женщинами, в том числе с иностранками.
  • В мусульманских странах принято очень красиво ухаживать за женщиной. Поистине роскошные подарки, море внимания и удивительная настойчивость в завоевании сердца женщины. Редко какая женщина может устоять под натиском подобных “военных действий”. Клятвы, обещания, изысканные комплименты и очень быстрое предложение руки и сердца. Но после свадьбы, женщина будет считаться уже добытым трофеем с массой обязанностей, одна из которых – воспитывать детей и делать только свои, женские дела. Кроме того, не забывайте о полигамии, которая не считается чем-то запретным десятки и сотни лет.   
  • В Германии, если ребенок рожден в этой стране, родителю-нерезиденту после развода очень трудно отстоять право хотя бы видеть своего ребенка. Уже не говоря о том, чтобы его увезти в другую страну, или хотя бы жить с ним в одном доме.
  • В Америке многие женщины платят алименты своим бывшим мужьям. Причем весьма значительные. Здесь уже вопрос мастерства адвокатов, который будет договариваться об условиях.
  • В Англии же, наоборот, самые невероятные возможности для женщин, хотя бы одну ночь бывших в браке. Здесь, наоборот, женщина может отсудить половину имущества, даже если сама изменяла мужу и вела самый непристойный образ жизни. Однако, мужчины здесь, как правило, требуют подписать брачный контракт.
  • Во Франции самые большие в мире налоги, поэтому, выходя замуж за француза, учтите, что вы будете наслаждаться жизнью, но вряд ли когда-нибудь сможете построить карьеру и хорошо зарабатывать. То же касается и вашего избранника. Из-за налогов быть богатым здесь совершенно невыгодно, а из-за профсоюзов, уволить человека с работы почти невозможно. Поэтому продвижения по карьерной лестнице вряд ли светят. Зато гарантированы неторопливые обеды по два часа с коллегами за бокалом хорошего вина. 
22 января 2018, 10:16

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