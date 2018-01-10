Афродизиаки в нашей жизни

Каждый из нас наверняка отмечал, как с помощью пищи улучшалось его эмоциональное состояние. Для одних эмоциональным допингом становится шоколадка или сочная долька апельсина, а для других – кусок хорошо прожаренного мяса. Существует еда, которая нас усыпляет, а другая придает энергию. С чем это связано? Почему мы определенным образом реагируем на различные продукты?

Наш мозг чутко реагирует на различного рода микроэлементы и питательные вещества, поступающие к нам в кровь. А еще есть продукты – афродизиаки, которые не только насыщают организм, но и стимулируют половое влечение. Афродизиаки помогают справиться со стрессом, успокаивают нервы и улучшают обмен веществ. Они вызывают приступ страсти благодаря высокой концентрации полезных минералов и набору определенных витаминов. Витамины А, Е, В усиливают нервные импульсы, В1 регулирует гормоны, Е избавляет от переутомления, селен и цинк помогают накапливать мужчинам тестостерон. Природные сахара, кислоты и белки легко усваиваются и наполняют организм энергией.

Есть несколько типов афродизиаков: растительного, животного химического (лекарственные препараты, алкоголь) и минерального происхождения.

Корень сельдерея, к примеру, содержит мужской половой гормон андростерон, который действует возбуждающе на женщин. Спаржа насытит вас фосфором, кальцием, витамином А и калием. Авокадо поддержит сексуальное здоровье и улучшит работу предстательной железы. Жирные кислоты, витамин Е и калий в авокадо улучшат кровообращение и выработку половых гормонов.

Калий и природные сахара в бананах и ананасах улучшат настроение и помогут справиться со слабостью и утомлением. Сок граната легко повысит сексуальную функцию. Клубника возбудит фантазию и вызовет сексуальное желание. Входящая в состав арбуза аминоксилота цитруллин улучшит кровообращение малого таза. Кедровые и грецкие орехи, миндаль поддержат желание. Легко повысит энергию шоколад.

Эрекции помогут перепелиные яйца. Для повышения уровня эстрогена и тестостерона в крови ешьте мед. Увеличит количество спермы, за счет содержащегося в нем белка, кокос. Способствуют секреции тестостерона и морепродукты – мидии и креветки. Не стоит забывать и о морских водорослях – кладезе витаминов и микроэлементов.

Все грибы считаются афродизиаками, однако самыми ценными являются трюфели и сморчки. Также повысят сексуальный аппетит у мужчин и женщин в небольших дозах алкогольные напитки.

И, конечно же, не стоит забывать о специях и травах. Самые лучшие из них – женьшень, шафран, имбирь, тимьян, розмарин, петрушка, базилик, корица, кардамон, лаванда, мята. Они повысят чувствительность эрогенных зон и возбудят сексуальный аппетит обоих партнеров.

Используя продукты–афродизиаки, во всем соблюдайте меру. Алкоголь лишь в малых количествах усиливает сексуальное влечение, а чрезмерное его употребление может привести к совершенно противоположному эффекту. И не забудьте, что ряд продуктов–афродизиаков, как бы хороши и полезны они ни были, могут вызывать аллергию.

Во всем, что вы делаете, главным всегда остается ваш эмоциональный настрой и любовь, с которой готовится пища. Любовь к себе и своему партнеру, желание отдавать тепло и ласку – ценнейшие и самые доступные афродизиаки во все времена.