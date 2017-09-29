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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 9

Фото: duma.gov.ru
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Социальная сфера остается приоритетом в работе Госдумы VII созыва. Это подтверждается и пунктами проекта бюджета, рассмотрением которого в ближайшее время займутся депутаты. В стенах парламента продолжают активно действовать рабочие группы, которые решают важные для россиян проблемы – в частности, ситуацию с обманутыми дольщиками. Некоторыми вопросами нижней палате приходится заниматься в оперативном порядке – как это было, к примеру, с "делом "ВИМ-Авиа".
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Пожалуй, одним из самых важных событий на прошедшей неделе стало внесение в Госдуму проекта бюджета. До конца года осталось не так уж много времени – а вступать в 2018-й без основного финансового документа нельзя. Такие прецеденты были, конечно, в прошлом – но те обстоятельства свидетельствовали, скорее, о наличии проблем и некоем предкризисном состоянии.

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Однако нынешнему созыву парламента подобный стиль работы несвойственен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин (и с ним в этом согласны подавляющее большинство депутатов) сделал ставку на эффективность. Дисциплина и способность вовремя доработать и принять важные законопроекты стали своего рода показателем парламентской вежливости по отношению к обществу.

Депутатам в последний раз представили проект финансового закона в бумажном исполнении. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, документ состоит из 10 тысяч 526 страниц. Однако уже со следующего года законопроект будет поступать в парламент в электронном виде - это пообещал премьер Дмитрий Медведев.

Фото: duma.gov.ru

Главная задача, которую ставили перед собой разработчики главного финансового документа страны на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов – переход от стабилизации экономики к ее росту. Эти задачи, по замыслу авторов, следует решать, снижая зависимость российской экономической сферы от цен на нефть и добиваясь фискальной нейтральности. В Минфине уверены, что с помощью этих правил смогут сделать рубль похожим на норвежскую крону – ее курс колеблется в пределах 20% от пика нефтяных цен до их падения.

Эксперты называют бюджет достаточно жестким. Тем не менее, основными направлениями расходов в 2018-2020 годах продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.

Фото: duma.gov.ru

Продолжилось и распределение нагрузки между думскими комитетами. В комитете по госстроительству и законодательству накопилось, по словам его главы Павла Крашенинникова, около 400 законопроектов. Чтобы оптимизировать работу, документы, относящиеся к международным связям, передали в международный комитет. Связанные с дактилоскопической экспертизой и экстремизмом – в комитет по обороне.

Но и комитет по обороне в долгу не остался. Коллеги передали Крашенинникову работу по Уголовно-исполнительному кодексу. Как отметил депутат, вопросы, касающиеся определения наказания, а также правонарушений, за которые налагаются санкции, должны рассматриваться в одном комитете.

Перераспределение нормативно-правовых актов затронет и думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Как отметил его глава Николай Николаев, комитет передаст ряд документов, которые требуют комплексного и качественного рассмотрения.

Речь идет, в частности, о вопросах, связанных с ипотечным кредитованием. "Дело в том, что сферу ипотеки невозможно рассматривать в отрыве от банковской темы, и поэтому мы предложили те законопроекты, которые есть у нас в портфеле, принять комитету по финансовому рынку", – сказал парламентарий.

Произойдет перераспределение законопроектов и в сфере жилищных прав граждан. Они будут переданы в комитет по жилищной политике. "Хотя эти вопросы связаны так или иначе с Земельным кодексом, но также они связаны с тем, кто может быть участниками жилищно-строительных кооперативов", – пояснил Николаев.

Фото: duma.gov.ru

Позже, на пленарном заседании 29 сентября, глава комитета сообщил парламентариям, что на сайте Министерства строительства и ЖКХ опубликованы "дорожные карты" российских регионов, в которых изложены пути решения проблемы обманутых дольщиков. Николаев напомнил, что о важности этой информации речь шла днем ранее, на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Владимира Васильева.  

"Мы ожидаем и не раз говорили, что ждем от Минстроя публикации этих "дорожных карт", чтобы сами граждане посмотрели, корректно ли они составлены. Например, в Красноярском крае официально тысяча триста пострадавших граждан, а реальное их число достигает трех тысяч. Такое же несоответствие и в Ставропольском крае", – сказал Николаев.

В Госдуме уверены, что максимальная прозрачность информации о проблемных объектах и пострадавших гражданах даст понимание, кто из обманутых дольщиков еще не внесен в реестр, и позволит внести в него корректировки. Следующим шагом на пути к открытости информации рынка долевого строительства станет введение в действие с 1 января 2018 года Единой Информационной Системы Жилищного Строительства.

Фото: duma.gov.ru

Не могли депутаты обойти стороной и проблемы, которые создала тысячам россиян авиакомпания "ВИМ-Авиа". Приглашенный 27 сентября в Госдуму глава Росавиации  Александр Нерадченко заявил, что по результатам последней проверки "ВИМ-Авиа" была отнесена к первой, самой надежной группе финансово-экономического состояния авиаперевозчиков. Депутатов это весьма удивило. Ведь с января по август этого года компания задержала более чем на два часа свыше тысячи своих рейсов – 12% от их общего количества за это время. Тем не менее, ни Росавиация, ни Минтранс никаких мер к авиаперевозчику не приняли.

Председатель Госдумы поставил перед депутатами задачу подготовить законопроекты, которые не позволят повториться ситуации, подобной истории с "ВИМ-Авиа". "Необходимо выработать предложения, которые мы могли бы в срочном порядке рассмотреть как законодательные инициативы – с тем, чтобы не допустить повторения случившегося", – заявил Вячеслав Володин.

Еще одним гостем Госдумы на минувшей рабочей неделе стала глава Минобрнауки. Ольга Васильева, выступая на правительственном часе, заявила: никаких платных услуг в школах быть не может. По ее словам, родители могут сами добровольно записать ребенка в какой-то платный кружок. Но в каждой школе и классе есть неурочные часы внеклассных занятий и кружков, которые не могут быть платными ни при каких обстоятельствах.

Фото: duma.gov.ru

На правительственном часе зашла речь и о возможности получения второго бесплатного высшего образования. Ольга Васильева пообещала, что ее ведомство может создать такие возможности для граждан – однако необходимо определить, кто сможет этим пользоваться. "Такую возможность нужно предоставить в небольшом количестве. Может быть, математикам, физикам, инженерам", – отметила Васильева.

Парламентские слушания в Госдуме были посвящены правовым отношениям в семье. По мнению Павла Крашенинникова, семейный кодекс – самый стабильный правовой акт в России. И к любому изменению надо подходить с осторожностью, менять точечно, а не кардинально, уверен парламентарий. Крашенинников сообщил, что возглавляемый им думский комитет по госстроительству и законодательству займется проработкой вопросов совместного завещания супругов. Он также отметил, что в России с каждым годом набирают популярность брачные договоры. Крашенинников посоветовал всем использовать такую форму урегулирования имущественных отношений в семье.

На пленарном заседании 29 сентября депутаты обсудили календарь работы Госдумы на октябрь. Как сообщил первый вице-спикер Александр Жуков, в него включено 183 законопроекта. Из них 19 планируется рассмотреть во втором чтении, 160 – в первом. В числе приоритетов первого чтения Жуков назвал пакет законопроектов о бюджете на предстоящие три года, а также поправки в Налоговый кодекс, создающие условия для привлечения инвестиций в регионы.

29 сентября 2017, 18:16

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