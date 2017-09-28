Госдума отдельно обсудит приоритетные законопроекты

Нижняя палата парламента 12 октября проведет дополнительное
пленарное заседание. Депутаты рассмотрят приоритетные законопроекты.
Речь идет о документах, которые предложила для обсуждения каждая фракция, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. "Совет Государственной думы принял решение, что 12 октября, в четверг, после региональной недели состоится дополнительное пленарное заседание", – сказал депутат.
Напомним, что совет нижней палаты парламента решил предоставить фракциям право предлагать по четыре приоритетных законопроекта на каждой сессии. Это инициативы, которые по разным причинам не включаются в повестку или до которых в силу занятости у депутатов не доходят руки.
Они будут в обязательном порядке рассмотрены, заверил после принятия соответствующего решения первый вице-спикер Александр Жуков. Он уточнил, что рассматриваться такие законопроекты будут либо в фиксированное время, либо в специально отведенный для этого день.
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