Что ожидает рубль

Доллар продолжает свой рост: рынки активно отыгрывают более решительный настрой ФРС в отношении монетарной политики США, чем ранее предполагалось. Также стороне доллара играет нервозность из-за усиления позиций правых партий в Европе. Без хороших новостей из Европы рынки вернулись к главной теме предыдущей недели: росту шансов повышения ставки в декабре. Эти изменения вызывают волну покупки долларов на фоне роста процентных ставок в США. Курс нефти после штурма более чем двухлетних максимумов в понедельник растерял импульс роста на подходе к 59 долларам за баррель марки Brent.

В среду нефть откатилась в область 57.30, но это значение вблизи годовых максимумов. В результате этих движений рубль сдавал позиции к американской валюте, потеряв в среду 31 копейку. Пара USD/RUB поднялась до 58.13, а в течение дня котировки пары достигали 58.38 – это максимум для сентября.

Среди важной статистики следует отметить недельные данные по запасам и добычи нефти в США. Они показали сокращение запасов вместо ожидавшегося роста. Это очередной сигнал сильного спроса на нефть в США, что косвенно подтверждает уверенный темп роста экономики. Уровень запасов в данный момент примерно равен цифрам годом ранее.

Также данные отметили возвращение добычи на уровни до сентябрьских ураганов. Более того, показатель на уровне 9.55 млн. баррелей в день стал максимальным с июля 2015 года.

За счет высокого спроса в США нынешние весьма значимые уровни добычи не вызывают давления на котировки нефти. Это хороший сигнал, что рынок движется к балансировке. При этом сокращение буровой активности позволяет предполагать, что в последующие месяцы стоит опасаться значительного роста добычи.

В таких условиях основной трудностью для рубля в ближайшие дни и недели должен стать набирающий силу коррекционный рост доллара. Пара USD/RUB в таких условиях может не испытывать трудностей с ростом вплоть до 60. При этом евро может подняться в область 69-70 с нынешних 68.40.

Если попробовать посмотреть еще дальше за горизонт, то тут у рубля перспективы могут оказаться необычно благоприятными для этого времени года. Сильный спрос на нефть, несмотря на высокие объемы добычи и внушительные темпы мирового роста, позволяет смотреть с оптимизмом и предполагать, что период ослабления рубля окажется недолгим.