Правила безопасного оформления имущества
Не оформляйте имущество на близких и родных
Принимая решение оформить имущество на близких вам людей, невозможно предугадать какие "сюрпризы" будут вас поджидать. Внебрачные дети ваших родителей, неожиданный развод брата – и вы уже делите свое имущество с незнакомыми людьми. Так же никто не застрахован от мошенников, которые часто выбирают жертвами пожилых людей. Даже если вы уверены в человеке на 100%, это не значит, что он гарантирует сохранность вашего имущества.
Оформлять имущество на детей нужно только в крайнем случае
Совершеннолетие еще не означает наличие опыта и умение принимать взвешенные решения. Сын или дочь могут продать квартиру сами, заложить жилье при получении кредита на открытие бизнеса или на покупку дорогого автомобиля, или же выдать поручительство и отвечать по долгам того, за кого поручился. Люди легко расстаются с нажитым, если не прилагали к этому усилий. Оформив же имущество на несовершеннолетнего, вы не сможете распоряжаться им без согласия органа опеки и без предоставления равноценного объекта взамен.
Риски бизнес и семья
Если один из супругов занимает пост генерального директора компании, является членом совета директоров, участником компании или лицом, фактически руководящим фирмой, то его семья в зоне риска. Все перечисленные лица по решению суда будут обязаны возместить убытки, причиненные по их вине юридическому лицу. Также им придется отвечать по долгам компании в случае банкротства, если ее имущества будет недостаточно. Деньги начнут искать на счетах перечисленных лиц, а также будут обращать взыскание на их личное имущество и долю в имуществе супругов. Приставам и судье безразличны доводы о том, что изъятый дом – это "семейное гнездо".
Распределите имущество при помощи брачного договора
Единственный способ обезопасить имущество семьи от притязаний кредиторов – грамотно составить брачный договор. Он позволяет ввести раздельный режим собственности, сделав ее недосягаемой для судебного взыскания. Этот документ является надежным решением большинства имущественных проблем.
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