Audi A7 Sportback: сила одного

Есть категория людей, которым нравятся представительские автомобили. Причем не просто ездить в них, а еще и водить. Но вот незадача: когда человека принимают за водителя, это не всегда хорошо. Особенно в бизнесе. Делать нечего. Инженерам Ауди пришлось придумать автомобиль специально для тех, кто хочет сидеть за рулем большого седана.

Четырехдверное купе - не новость в автомобилестроении, хотя здесь автомобиль несет название “Sportback”. По сравнению со своим старшим братом “восьмеркой”, А7 кажется более округлым, изящным и спортивным, а за счет закругленной кормы создается впечатление, что он намного короче А8, хотя разница здесь всего в 15 сантиметров.

Посмотрим на сухие цифры и факты.

Audi A7 Sportback Цена, руб 5 735 359 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 700 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2995/333 Привод полный quattro Разгон 0-100, сек 5,3 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,7/15,2 Снаряженная масса, кг 1885 Длина/ширина/высота, мм 4979/1911/1420 Объем багажника, л 535 Дорожный просвет, мм 150

Для своих размеров А7 очень легкий и очень невысокий. У него феноменально быстрый разгон (для своего класса и трехлитрового двигателя, конечно же). 5,3 секунды – замечательный показатель. В городском потоке вы, скорее всего, будете наблюдать А7 вот с этого ракурса:

Внутри приятно. Даже самый простой вариант салона создает ощущение комфорта и простора. Первое, что бросается в глаза – высокочастотные динамики (они же “пищалки”), выезжающие из передней части торпедо, когда включается зажигание.

Приборная панель пока “old fashion”, с физическими циферблатами, но посередине примостился уже привычный для Audi дисплей с кучей всякой полезной информации.

Режимы дисплея можно переключать кнопками на руле.

В целом, своим интерьером Audi A7 производит впечатление дорогого и технологичного автомобиля, коим он, собственно, и является.

Хотя без ложки дегтя здесь все же не обошлось. И я говорю об интерфейсе бортового компьютера.

Да, здесь стоит привычная и удобная “шайба” с пятью кнопками (с учетом самой шайбы), все нажимается легко и удобно, со “щелчком”, чтобы исключить случайные нажатия, чем часто грешат любимые американскими автопроизводителями сенсорные кнопки. Здесь такого нет. Эволюция интерфейса – избавление от лишних кнопок. И в данном случае случился небольшой перебор.

Кнопки управления телефоном отсутствуют как на руле, так и на приборной панели. И если принять входящий звонок можно нажатием кнопки около “шайбы” управления, то если вы вышли из меню телефона, завершить звонок можно только если сначала зайти в меню телефона или, собственно, с самого телефонного аппарата. А когда ты едешь по трассе, лишний поиск кнопки и дополнительные выборы в меню очень отвлекают от дороги. То же самое случилось с режимами вождения. Отныне переключиться на спорт или обратно быстро не получится. Нужно зайти в меню “управление автомобилем”, и уже оттуда выбрать нужный вариант.

Продолжим с "медом". Сиденья мягкие и удобные. Боковые саппорты как бы намекают нам, что на этой машине можно входить в крутые повороты.

К слову о крутых поворотах, для своих размеров A7 просто потрясает динамикой и маневренностью. 5,3 секунды – это разгон, с которым на дороге принято считаться. За это отвечает трехлитровый бензиновый двигатель (базовый двухлитровый вариант разгоняется за 6,7 секунды, что тоже неплохо, кстати). Дизельный вариант в нашей стране не представлен.

Пневмоподвеска – еще одна фишка Audi A7. Очень низкий для большой машины клиренс 150 может одним нажатием пальца превратиться в 170. По бордюрам это, конечно, лазить не позволит, однако эти два сантиметра весьма заметны при съезде на грунтовую дорогу, если вы вдруг решили отвезти на дачу картошку.

Динамика машины настолько удивляет (при сопоставлении с размерами), что спойлер, поднимающийся нажатием кнопки под рулем, вполне можно этой машине простить.

Что касается звука, то Bang&Olufsen знают свою работу. Басы мягкие, а верхние частоты настолько резки, что ими, кажется, можно резать стекло. Поэтому если вы планируете лезть в настройки, то верх не трогаем, а вот баса можно чуть-чуть добавить.

Кстати, при включении объемного звука, музыка “мылится” не так сильно, как в других автомобилях, поэтому я почти получил от этого удовольствие. Экспериментируйте. В этом случае может даже захотеться добавить верха.

Ну и, наконец, гитара в багажник поместилась. Я бы очень удивился, если бы это было не так, с учетом размеров машины.

Итоги: Audi А7 получилась красивой и динамичной. Несмотря на то, что инженеры перемудрили с экономией кнопок и немного подпортили интерфейс, впечатления от тест-драйва самые что ни на есть хорошие. С недавнего времени “эмблема о четырех кольцах” стала вызывать у меня очень теплые и восторженные ассоциации. Буду надеяться, что так и останется.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

