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Audi A7 Sportback: сила одного

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Есть категория людей, которым нравятся представительские автомобили. Причем не просто ездить в них, а еще и водить. Но вот незадача: когда человека принимают за водителя, это не всегда хорошо. Особенно в бизнесе. Делать нечего. Инженерам Ауди пришлось придумать автомобиль специально для тех, кто хочет сидеть за рулем большого седана.
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Четырехдверное купе - не новость в автомобилестроении, хотя здесь автомобиль несет название “Sportback”. По сравнению со своим старшим братом “восьмеркой”, А7 кажется более округлым, изящным и спортивным, а за счет закругленной кормы создается впечатление, что он намного короче А8, хотя разница здесь всего в 15 сантиметров.

Фото: Родион Газманов

Посмотрим на сухие цифры и факты.

Audi A7 Sportback
Цена, руб 5 735 359
Цена в минимальной конфигурации, руб 3 700 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2995/333
Привод полный quattro
Разгон 0-100, сек 5,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,7/15,2
Снаряженная масса, кг 1885
Длина/ширина/высота, мм 4979/1911/1420
Объем багажника, л 535
Дорожный просвет, мм 150

Для своих размеров А7 очень легкий и очень невысокий. У него феноменально быстрый разгон (для своего класса и трехлитрового двигателя, конечно же). 5,3 секунды – замечательный показатель. В городском потоке вы, скорее всего, будете наблюдать А7 вот с этого ракурса:

Фото: Родион Газманов

Внутри приятно. Даже самый простой вариант салона создает ощущение комфорта и простора. Первое, что бросается в глаза – высокочастотные динамики (они же “пищалки”), выезжающие из передней части торпедо, когда включается зажигание.

Фото: Родион Газманов

Приборная панель пока “old fashion”, с физическими циферблатами, но посередине примостился уже привычный для Audi дисплей с кучей всякой полезной информации.

Фото: Родион Газманов

Режимы дисплея можно переключать кнопками на руле.

Фото: Родион Газманов

В целом, своим интерьером Audi A7 производит впечатление дорогого и технологичного автомобиля, коим он, собственно, и является.

Фото: Родион Газманов

Хотя без ложки дегтя здесь все же не обошлось. И я говорю об интерфейсе бортового компьютера.

Фото: Родион Газманов

Да, здесь стоит привычная и удобная “шайба” с пятью кнопками (с учетом самой шайбы), все нажимается легко и удобно, со “щелчком”, чтобы исключить случайные нажатия, чем часто грешат любимые американскими автопроизводителями сенсорные кнопки. Здесь такого нет. Эволюция интерфейса – избавление от лишних кнопок. И в данном случае случился небольшой перебор.

Фото: Родион Газманов

Кнопки управления телефоном отсутствуют как на руле, так и на приборной панели. И если принять входящий звонок можно нажатием кнопки около “шайбы” управления, то если вы вышли из меню телефона, завершить звонок можно только если сначала зайти в меню телефона или, собственно, с самого телефонного аппарата. А когда ты едешь по трассе, лишний поиск кнопки и дополнительные выборы в меню очень отвлекают от дороги. То же самое случилось с режимами вождения. Отныне переключиться на спорт или обратно быстро не получится. Нужно зайти в меню “управление автомобилем”, и уже оттуда выбрать нужный вариант.

Фото: Родион Газманов

Продолжим с "медом". Сиденья мягкие и удобные. Боковые саппорты как бы намекают нам, что на этой машине можно входить в крутые повороты.

Фото: Родион Газманов

К слову о крутых поворотах, для своих размеров A7 просто потрясает динамикой и маневренностью. 5,3 секунды – это разгон, с которым на дороге принято считаться. За это отвечает трехлитровый бензиновый двигатель (базовый двухлитровый вариант разгоняется за 6,7 секунды, что тоже неплохо, кстати). Дизельный вариант в нашей стране не представлен.

Фото: Родион Газманов

Пневмоподвеска – еще одна фишка Audi A7. Очень низкий для большой машины клиренс 150 может одним нажатием пальца превратиться в 170. По бордюрам это, конечно, лазить не позволит, однако эти два сантиметра весьма заметны при съезде на грунтовую дорогу, если вы вдруг решили отвезти на дачу картошку.

Фото: Родион Газманов

Динамика машины настолько удивляет (при сопоставлении с размерами), что спойлер, поднимающийся нажатием кнопки под рулем, вполне можно этой машине простить.

Фото: Родион Газманов

Что касается звука, то Bang&Olufsen знают свою работу. Басы мягкие, а верхние частоты настолько резки, что ими, кажется, можно резать стекло. Поэтому если вы планируете лезть в настройки, то верх не трогаем, а вот баса можно чуть-чуть добавить.

Фото: Родион Газманов

Кстати, при включении объемного звука, музыка “мылится” не так сильно, как в других автомобилях, поэтому я почти получил от этого удовольствие. Экспериментируйте. В этом случае может даже захотеться добавить верха.

Фото: Родион Газманов

Ну и, наконец, гитара в багажник поместилась. Я бы очень удивился, если бы это было не так, с учетом размеров машины.

Фото: Родион Газманов

Итоги: Audi А7 получилась красивой и динамичной. Несмотря на то, что инженеры перемудрили с экономией кнопок и немного подпортили интерфейс, впечатления от тест-драйва самые что ни на есть хорошие. С недавнего времени “эмблема о четырех кольцах” стала вызывать у меня очень теплые и восторженные ассоциации. Буду надеяться, что так и останется.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

1 сентября 2017, 14:03

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