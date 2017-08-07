Как мамы мешают дочерям устроить судьбу

Он никогда на тебе не женится, посмотри какой он, красив и богат, а что есть у тебя? Мечтать надо о реальном, а то старой девой останешься… Трудно поверить, но эти и многие другие вещи говорят девушкам родные мамы. И как утверждают – из лучших побуждений. Многие добавляют: “Кто тебе еще правду, кроме меня, скажет?”

Как такая “правда” может отразиться на жизни девушки, что такое родительское программирование и почему именно мамы, часто мешают девушкам устроить свою судьбу?

Начинается все, как всегда, в детстве. Ребенок, со своим чистым сознанием, воспринимает всех вокруг и себя самого, как безусловно хороших людей. Он считает, что он хороший, и все вокруг него – тоже хорошие. До того момента, пока взрослые не преподносят ему другую картину мира, которая вносит свои поправки.

Именно мама и папа дарят ребенку его самоощущение себя и происходит это каждый день в незначительных репликах: “Как хорошо у тебя получается! Какой ты молодец!” или же “Вечно у тебя все падает! Сколько можно все ломать?” В первом случае родители растят победителя, принца или принцессу, а во втором случае, мамы взращивают неудачника, или страшненькую лягушку. Именно в этот момент в ребенка имплантируется ощущение благополучия или неблагополучия, он ощущает себя неловким и безруким, или замечательным и изобретательным. Именно в этом раннем возрасте он определяет для себя – будет он велик и умен, или будет жалок и нерешителен перед маминым мнением?

К тому моменту, как девушке исполняется 15-16 лет, у нее уже есть свой набор представлений о себе, который ей навязали или подарили. И дальше начинается программирование на более личные темы. Удивительно, но есть мамы, которые говорят своим дочерям что они некрасивы, или что их никогда не полюбят. Часто мамы, неправильно воспитывающие дочку, показывали ребенку, что он ей страшно мешает и доставляет неудобства. Или говорили, что с внешностью не повезло – хотя бы учись. Или же, знаменитое “молчи, за умную сойдешь”. А некоторые даже умудрялись обвинять в том, что ее жизнь не сложилась из-за ребенка.

Великий Эрик Берн писал в своей книге: “…быть красивой (или иметь успех) – вопрос вовсе не анатомии, а родительского разрешения. Анатомия делает девушку хорошенькой или фотогеничной, но только улыбка родителя позволяет девушке сверкать красотой…”

Если мама была мудрой женщиной, скорее всего она не оставила своей дочери такого негативного “приданого”, за что ей большое спасибо. Но если мама была сложным человеком со своим грузом забот, своими проблемами и комплексами, которые выплескивала на ребенке, то можно получить разные ситуации.

Самая сложная ситуация, когда девушка вырастает в женщину, часто прекрасную, но не живет своей жизнью, а полностью или частично проживает мамины сценарии. Часто такая женщина не разрешает себе одеваться и выглядеть ярко, привлекать взгляды мужчин и других людей. Скорее она сидит в своем коконе, в невзрачных одежках, не решаясь распуститься и сиять, потому что в голове сидит мамин голос: “Куда это ты так нарядилась?” Эта женщина свою молодость и красоту прячет под серо-коричневыми нарядами, свои прекрасные волосы завязывает в хвост, а свое лицо даже не трогает косметикой, или красится как ребенок – редко, неумело, и очень немного. В общении, часто бывает стеснительна и почти все время чувствует, что делает и говорит что-то не так. Очень часто извиняется даже за то, в чем не виновата, часто ссутулится, и на лбу имеет надпись “пожалуйста, не бейте меня”, демонстрируя всем своим видом ”я незаметна и незначительна, не обращайте на меня внимания”. Часто она живет с мамой, или, если удается выбраться от мамы, то с кошками, или такой же странной соседкой. С мужчинами она совсем не умеет себя вести. Нет ни опыта, ни уверенности, что она может кого-то заинтересовать, поэтому она просто их избегает.

Ситуация несколько лучше, когда женщина вырастает, и начинает пробовать свою красоту на вкус. Выглядит она неплохо, маму еще слушает, но уже не во всем, и старается жить своей жизнью. Однако те установки, которыми одарила ее мама, работают на подсознательном уровне, и женщина все равно ощущает их влияние. Например, мужчины рядом бывают, но такого уровня, что лучше бы их не было. Эти женщины часто выбирают мужчин с зависимостями, гуляющих, ненадежных, или вечных неудачников просто потому, что такого можно удержать, потому что он “хуже” нее. И также потому, что подсознательно она считает, что для такой, как она, лучшего не найти, можно не надеяться. Именно поэтому, она связывает себя с мужчинами, которые ее недостойны.

Еще одна ситуация почти незаметна внешне. Женщина вырастает вопреки родительским установкам, умной, красивой, яркой. Все у нее в жизни получается, мужчины вьются, много подарков, смеха и улыбок. И мужчины в ее жизни встречаются более интересные, более высокого уровня и социального, и интеллектуального. Но замуж никто не зовет. Часто женщины становятся вечными любовницами, потому что подсознательно не верят, что на такой как она, могут жениться. Или же, они выходят замуж, но через некоторое время разрушают брак собственными руками. Они доводят спутника постоянными придирками, ревностью, истериками, и мужчина не выдерживает и уходит. А виной тому подсознательный страх женщины, что с ней что-то не так, что она недостойна хорошего мужчины, и поэтому он ее бросит. И подсознательно, не осознавая, что она делает, она выстраивает именно ту цепочку действий, которые подтвердят эти ее сценарии: что такая как она недостойна быть замужем.

Хочется сказать – “Спасибо мама!” Однако, если не иронизировать, а вдуматься, то действительно можно сказать маме спасибо. Потому что, какими бы ни были обстоятельства, все они даны нам для того, чтобы чему-то учиться. И каждый взрослый человек, уже не тот беззащитный ребенок, каким был несколько десятков лет назад, и теперь вправе распоряжаться своей жизнью. Каждый взрослый человек, если он готов нести ответственность за свою жизнь, понимает, что глупо обижаться на маму всю свою жизнь и сваливать на нее все свои неудачи и неудачные браки. Никто не знает какие были обстоятельства, какие были времена и какие были переживания у наших родителей. Дали то, что смогли. И спасибо им за это. Дальше нужно действовать самим – выбросить весь груз ненужных и непродуктивных установок, которые мешают нам жить и строить свою жизнь так, как мы того хотим.

Выпишите на бумагу все свои представления о себе. Какой вы себя считаете? Посмотрите – какие из них соответствуют действительности? Какие вы приобрели самостоятельно, а какие достались от родителей? Какие установки вам дала мама, от которых вы хотите избавиться? Мама говорила, что вы некрасивая? Посмотрите на себя в зеркало и скажите – мама, ты не права! Рассмотрите внимательно свои глаза, губы, рот, и волосы. Скажите себе – я красивая. Повторяйте себе это каждый раз, когда будете смотреть на себя в зеркало. Помните, окружающие лишь видят проецирование ваших мыслей. Какой вы себя ощущаете, такой Вас и воспринимают. Позвольте себе не послушаться маму. Найдите 10 аргументов ее неправоты на каждую негативную установку. Разрешите себе не слушаться маму, а строить свою жизнь так, как вам хочется. Ваша жизнь в ваших руках, и она всего одна.