Выбрать профессию поможет "код личности"

Правильно выбрать профессию очень важно. Ведь работе человек посвящает как минимум половину своего времени, а потому, ему должно нравиться то, чем он занимается.

Узнать свою предрасположенность можно по Коду Личности человека. Он представляет собой сумму чисел даты рождения. Например, вы родились 20.08.1976. 2+8+1+9+7+6 =33=3+3=6. Тогда вашей Код Личности – 6. Эта цифра расскажет о том, какие модели поведения заложены в вас, что важно в карьере и развитии бизнеса, таланты.

Код Личности 1

Таким людям свойственно стремиться к популярности, занимать лидерские позиции, у них есть таланты руководителя, хорошие навыки продаж и коммуникаций. Это люди-карьеристы, и им действительно часто везет в бизнесе.

Код Личности 2

Эти люди умеют грамотно договариваться, дипломатично вести переговоры и решать множество вопросов одновременно. Это хорошие специалисты и лидеры лояльности, которые могут долго работать на одном месте.

Код Личности 3

Если есть новые решения проблемы и передовые инструменты для улучшения работы, то эти люди сразу берутся за дело! Энтузиасты, трудоголики. Часто имеют хорошую клиентскую базу. Любят зарабатывать деньги, но не всегда способны сохранять накопления.

Код Личности 4

Надежность и ответственность – главная отличительная черта таких людей. За это их очень ценят руководители и пытаются создать идеальные условия для труда. Представители этой группы умеют зарабатывать деньги, копить и грамотно вкладывать.

Код Личности 5

Это люди, которые с удовольствием офису предпочтут командировки, выступления на конференциях и работу с иностранными партнерами. Быстро добиваются результатов и находят самые короткие пути для решения задач. Умеют быть честными партнерами и склонны к долгосрочному сотрудничеству.

Код Личности 6

Трудолюбие, взаимопомощь и любовь к своему делу сразу выделяют этих людей. Умеют зарабатывать деньги и вкладывать в свое развитие, часто обучаются новому или совершенствуют свои навыки. Любят ставить глобальные цели и выстраивать продуманные и правильные шаги к ним, настойчивы и часто добиваются хороших результатов.

Код Личности 7

Это люди, которые найдут ответы на все вопросы, умеют докопаться до самой сути создания продукта, чтобы понимать надежность и качество. За это их любят и уважают коллеги и руководители, доверяя им исследование "продукта" компании и сбора самой точной информации по конкурентам и ценообразованию.

Код Личности 8

Сам процесс бизнеса, создание компании с нуля и доведение ее до результата и прибыли – это их основной интерес. Часто бывают руководителями или владельцами бизнеса, любят учиться на тренингах по личностному росту или бизнес-планированию. Ставят глобальные цели и идут к ним вопреки всему.

Код Личности 9

Это люди, которые любят масштабы, глобальные цели и планы, мечтают о "завоевании мира". Они или слишком быстрые и стремительно развивающиеся, или, наоборот, долго не могут разобраться в вопросе. К карьерному росту относятся поверхностно, не ставя это приоритетом своей жизни.

Обратите внимание на то, какие цифры попадаются в дате рождения чаще всего:

Если большое количество 0 (например, 20.01.1980). В любой выбранной профессии усилий вам придется прикладывать гораздо больше, чем другим, иначе вложенные силы не принесут должного результата. Выбирайте специализации, где можно стать уникальным специалистом и вас будут ценить за то, что не смогут делать другие.

Если много 1 и 2. Хорошие продавцы-консультанты, пиарщики, торговые представители.

3, 15 или 17. Присущ артистизм и творческий потенциал. Часто это певцы, актеры, продюсеры и люди шоу-бизнеса.

2 и 7. Высокие способности в области хирургии, косметологии, остеопатии, пластической и эстетической медицине, а также талант художника.

6 и 8. Дизайнеры, проектировщики, архитекторы. Если две и более "восьмерок", то уделяйте больше внимания развитию бизнеса, созданию крупных проектов и оптовых продаж. Также цифра 8 помогает в духовном развитии, создании тренингов и семинаров и обучению людей духовным ценностям.

4. Профессии, связанные со здоровьем: терапевт, диетолог, врач-эндокринолог и т.д. Небольшие бизнес-проекты по продаже товаров для дома, здоровья, семьи, товары или направления, связанные со спортом.

5. Профессии, связанные с транспортом, логистикой, авиацией, прогностикой и диагностикой, также проведение тренингов и семинаров на различные темы.

9. Умственная и научная деятельность, писательский талант, психология и философия, туризм. Также это хорошие проектировщики и архитекторы.