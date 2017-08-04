Психосоматика и методы избавления от проблем

В результате внушения, а чаще – в результате самовнушения, появляются болезни психосоматического характера. Все, что связано с психикой, нервной системой, воображением, эмоциями человека. И те болезни, которые таким образом появляются, можно устранить с помощью того же самовнушения.

Пример психосоматики: люди попадают в сильную стрессовую ситуацию, например, взрыв в метро. После этого возникает боязнь замкнутого пространства, бессонница, сильный стресс, головная боль и другие болезни, вплоть до язвы. И если не принимать никаких мер, не научить человека хорошо расслабляться или применять какие-то другие подобные методы, то болезнь переходит в органическое положение. Научно доказано, что в результате систематического стресса появляется язвенная болезнь, допустим, желудка. Также очень сильно реагирует сердечно-сосудистая система.

Средством, при помощи которого можно избавиться от целого "букета" заболеваний, является аутогенная тренировка. По сути, она была взята из раджа-йоги, обобщив в себе многолетний опыт этой практики. В свое время немецкий ученый Шульц разработал эту систему аутогенной тренировки (от др.-греч. αὐτός — "сам", γένος – "происхождение"). Она очень хорошо принимается организмом. Эта техника существует уже более ста лет, и за все это время не было выявлено никаких противопоказаний. В институте аутотренинга в Берлине проводили исследования и обнаружили интересный эффект – когда человек находится в состоянии, в котором ему хорошо, он не способен причинить себе вред. Если человек расслаблен, дыхание ровное, сердцебиение в норме, то он не сможет навредить себе, даже если человек поставил такую цель. Видимо природа или высшие силы поставили своего рода защиту для нас.

Примерно в это же время русский ученый Владимир Бехтерев, который очень хорошо владел внушением, подтвердил этот факт. Он гипнотизировал человека и помещал ему в руки деревянный нож. После этого давал установку, чтобы загипнотизированный совершал какое-то противоправное действие, человек с деревянным ножом это делал. Но когда в тех же условиях у него в руках оказывался настоящий нож, то никто из испытуемых не выполнял установку. Их подсознание под различными предлогами находили другое решение, и никто не совершил даже намека на преступление. Это только подтверждает наличие определенной природной защиты нашего организма и подсознания. Поэтому ни в одной цивилизованной стране мира внушение не принимается в качестве доказательства или отягчающего обстоятельства.

Современный мир – это своеобразное замкнутое пространство, в котором очень много электроники и других подобных приборов. На кухне стоит телевизор, холодильник, микроволновая печь и другая бытовая техника, плюс у всех есть компьютер, смартфон, планшет. Постоянное их воздействие оказывает давление на иммунную и нервную системы. В какой-то степени наш организм адаптировался к этому, но все равно идет нагрузка на сердце: дыхание затруднено, в условиях замкнутого цикла кислорода поступает меньше и органы "голодают". Для организма это – огромный стресс, который может привести ко многих заболеваниям, о них я уже говорил. Поэтому с этим стрессом нужно уметь бороться.

Очень восприимчивые люди, склонные к эмпатии, могут испытать сильный стресс, смотря выпуск новостей, где рассказывается о теракте. Замкнутое пространство, пробки, метро – все это усиливает стресс и это ежедневно испытывает на себе каждый житель мегаполиса. Хочу обратить внимание на то, о чем многие даже не подозревают – внушающим фактором может быть окружающая среда. Например, напряженная обстановка в рабочем коллективе приводит к негативным последствиям, а благоприятная наоборот влияет положительно. Вообще, на внушение стоит смотреть шире. Это не только гипноз и сознательное влияние, помочь могут окружающие предметы, музыка, атмосфера.