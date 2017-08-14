Главные опасности онлайн-шопинга

Делать покупки прямо из дома – что может быть удобнее? Не нужно тратить время на поездки по городу, поиск нужного товара на многочисленных полках, на очереди к кассе. Поэтому все больше людей пользуются этим способом, заказывая и продукты, и вещи, и технику через интернет. Но с онлайн шопингом связан серьезный риск, а именно – столкнуться с мошенниками, которые стремятся присвоить чужие деньги. Как же избежать обмана и защитить свои сбережения?

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