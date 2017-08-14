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Главные опасности онлайн-шопинга

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Максим Крупышев

Максим Крупышев блогер

 Юрист, владелец компании "Юристы России".
Делать покупки прямо из дома – что может быть удобнее? Не нужно тратить время на поездки по городу, поиск нужного товара на многочисленных полках, на очереди к кассе. Поэтому все больше людей пользуются этим способом, заказывая и продукты, и вещи, и технику через интернет. Но с онлайн шопингом связан серьезный риск, а именно – столкнуться с мошенниками, которые стремятся присвоить чужие деньги. Как же избежать обмана и защитить свои сбережения?
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В большинстве случаев мошенники используют незнание элементарных правил онлайн-покупателями. Владельцы банковских карт серьезно рискуют уже на стадии проведения платежной операции. Это связано с тем, что для проведения платежа требуется указать целый ряд данных, которые разглашать не рекомендуется: данные кредитной карты, имя и фамилия плательщика, его почтовый адрес и номер телефона. И если кибер-преступники завладеют подобными сведениями, то хозяин средств рискует в итоге остаться с пустым счетом.

Второй важный момент заключается в том, что мошенники часто создают в Сети подставные интернет-магазины. На таких сайтах обычно предлагается широкий выбор товаров по очень привлекательным ценам. Однако, после оплаты покупки клиент может не только не дождаться купленного товара, но и, в худшем случае, потерять все деньги со своей кредитной карты.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Как обезопасить себя от уловок мошенников

  • Приобретайте товары на крупных, хорошо известных онлайн ресурсах. Если торговая точка небольшая, то убедитесь, что на сайте имеются контактные данные – адрес, телефон, реквизиты банка и т.п. Не поленитесь набрать в поисковой строке указанный адрес и убедиться, что данный магазин присутствует ли в списке указанных там компаний. Наличие фирменных страниц в социальных сетях будут дополнительным плюсом. Также стоит посмотреть, как давно существует магазин – для этого посмотрите на год запуска интернет-магазина (указывается в самом низу).
  • Перед проведением сделки узнайте отзывы пользователей о продавце. Убедитесь, что товары действительно доставляют, и их качество соответствует заявленным на сайте.
  • Наличие невнятного интернет-адреса – тоже повод засомневаться в чистоплотности продавца. Если вместо адекватного названия магазина в поисковой строке вы видите нечто наподобие www.s3a101mad.sd5.com – не спешите перечислять туда деньги.
  • Защитить собственные данные поможет и использование защищенного соединения – не пренебрегайте им.

Фото: GLOBAL LOOK press

Как защитить свою банковскую карту

  • Используйте смс-подтверждения. Эта услуга облегчает контроль за всеми операциями, которые производятся при помощи карты. Владелец может следить за этим в онлайн режиме и в случае получения доступа платежному средству посторонними лицами вовремя принять меры.
  • Подтверждать оплату необходимо только на странице с https:// протоколом. Для этого достаточно взглянуть на адресную строку: если зеленый замочек в строке слева отсутствует и вместо защитного протокола указано просто http:// без буквы s, то стоит отказаться от продолжения платежной операции во избежание последующих проблем.
  • Сохраняйте онлайн-чеки, отчеты, документы об оплате в течение как минимум 2 недель после покупки или на весь срок действия гарантии на приобретенный товар.
  • Проводите платежи при помощи интернет-банка. К его преимуществам стоит отнести наличие усиленных мер безопасности – пользователям предоставляются разовые защитные коды, при платежных операциях используются электронные сертификаты безопасности и онлайн подписи.
  • Благонадежными считаются сайты, которые используют технологию 3D-Secure. Позаботьтесь, чтобы этим способом защиты была оснащена и ваша банковская карта.

Безопасные платежные онлайн-инструменты

  • Электронный кошелек. Это удобный и простой в обращении способ покупки онлайн товаров. Вы можете использовать Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi. Достаточно привязать к кошельку банковскую карту, чтоб пополнять счет. Это значительно безопаснее, чем использование реальной кредитки.
  • Виртуальная банковская карта. Ее стоит завести всем любителям интернет-шопинга, поскольку такой платежный инструмент надежно защищает ваш счет – даже если данные о нем попадут в руки злоумышленников, то снять деньги они все равно не смогут. Просто пополняйте карту ровно на ту сумму, которая требуется для оплаты покупки.
  • PayPal. Если на сайте в способах оплаты указан PayPal, выбирайте его. Он выгоден тем, что не требует оглашения данных вашей карты, к тому же, в случае претензий к покупке вы сможете вернуть деньги.
14 августа 2017, 11:53

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