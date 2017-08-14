Главные опасности онлайн-шопинга

Делать покупки прямо из дома – что может быть удобнее? Не нужно тратить время на поездки по городу, поиск нужного товара на многочисленных полках, на очереди к кассе. Поэтому все больше людей пользуются этим способом, заказывая и продукты, и вещи, и технику через интернет. Но с онлайн шопингом связан серьезный риск, а именно – столкнуться с мошенниками, которые стремятся присвоить чужие деньги. Как же избежать обмана и защитить свои сбережения?
В большинстве
случаев мошенники используют незнание элементарных
правил онлайн-покупателями.
Владельцы банковских карт серьезно рискуют
уже на стадии
проведения платежной операции. Это связано
с тем, что
для проведения платежа требуется указать
целый ряд данных,
которые разглашать не рекомендуется: данные
кредитной карты, имя и фамилия
плательщика, его почтовый адрес и
номер телефона. И если кибер-преступники завладеют подобными сведениями, то хозяин средств
рискует в итоге
остаться с пустым
счетом.
Второй важный
момент заключается в том, что мошенники часто создают
в Сети подставные
интернет-магазины. На таких сайтах
обычно предлагается широкий выбор товаров
по очень привлекательным
ценам. Однако, после оплаты покупки
клиент может не
только не дождаться
купленного товара, но и, в худшем случае, потерять
все деньги со
своей кредитной карты.
Как обезопасить себя от
уловок мошенников
- Приобретайте
товары на крупных,
хорошо известных онлайн ресурсах. Если
торговая точка небольшая, то убедитесь,
что на сайте
имеются контактные данные – адрес, телефон,
реквизиты банка и т.п. Не поленитесь набрать
в поисковой строке
указанный адрес и убедиться, что
данный магазин присутствует ли в
списке указанных там компаний. Наличие
фирменных страниц в социальных сетях
будут дополнительным плюсом. Также стоит
посмотреть, как давно существует магазин
– для этого посмотрите
на год запуска
интернет-магазина (указывается в самом
низу).
- Перед проведением
сделки узнайте отзывы пользователей о продавце. Убедитесь,
что товары действительно
доставляют, и их
качество соответствует заявленным на сайте.
- Наличие невнятного
интернет-адреса – тоже повод засомневаться
в чистоплотности продавца. Если вместо
адекватного названия магазина в поисковой
строке вы видите
нечто наподобие www.s3a101mad.sd5.com – не спешите
перечислять туда деньги.
- Защитить собственные
данные поможет и использование защищенного
соединения – не пренебрегайте им.
Как защитить свою банковскую
карту
- Используйте смс-подтверждения. Эта услуга
облегчает контроль за всеми операциями,
которые производятся при помощи карты.
Владелец может следить за этим
в онлайн режиме
и в случае
получения доступа платежному средству посторонними
лицами вовремя принять меры.
- Подтверждать оплату
необходимо только на странице с
https:// протоколом. Для этого достаточно
взглянуть на адресную
строку: если зеленый
замочек в строке
слева отсутствует и вместо защитного
протокола указано просто http:// без
буквы s, то
стоит отказаться от продолжения платежной
операции во избежание
последующих проблем.
- Сохраняйте онлайн-чеки, отчеты, документы
об оплате в
течение как минимум
2 недель после
покупки или на
весь срок действия
гарантии на приобретенный
товар.
- Проводите платежи
при помощи интернет-банка. К его преимуществам стоит отнести
наличие усиленных мер безопасности – пользователям
предоставляются разовые защитные коды, при
платежных операциях используются электронные сертификаты безопасности и онлайн подписи.
- Благонадежными считаются
сайты, которые используют технологию 3D-Secure. Позаботьтесь,
чтобы этим способом
защиты была оснащена
и ваша банковская
карта.
Безопасные платежные онлайн-инструменты
- Электронный кошелек.
Это удобный и
простой в обращении
способ покупки онлайн товаров. Вы
можете использовать Яндекс.Деньги, Webmoney,
Qiwi. Достаточно привязать к кошельку
банковскую карту, чтоб пополнять счет.
Это значительно безопаснее, чем использование
реальной кредитки.
- Виртуальная банковская
карта. Ее стоит
завести всем любителям
интернет-шопинга, поскольку такой платежный
инструмент надежно защищает ваш счет
– даже если данные
о нем попадут
в руки злоумышленников,
то снять деньги
они все равно
не смогут. Просто
пополняйте карту ровно на ту сумму, которая требуется
для оплаты покупки.
- PayPal. Если на сайте
в способах оплаты
указан PayPal, выбирайте его. Он
выгоден тем, что
не требует оглашения
данных вашей карты,
к тому же,
в случае претензий
к покупке вы
сможете вернуть деньги.