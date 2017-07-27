Плохие мысли наносят непоправимый вред

Все авторы

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Четверг 27 июля
Лента новостей
19:17
Мужчина отправился в нокаут из-за горячей красотки (видео)
19:08
Продавцы фальсификата раскошелятся на миллион
18:56
Ученые описали уникальные предсмертные видения
18:45
Собчак обставила Баскова и Гагарину
18:25
Мара Багдасарян странно оправдалась за езду без прав
18:06
Бородач Милонов прошелся по геям-парикмахерам
18:05
В Москве загорелся оборонный завод
17:57
Порошенко с угрозами отправили в отставку
17:50
Самый богатый бизнесмен сбросил Гейтса с трона
17:44
Сыновья Поплавской бились в конвульсиях от геев
17:38
В Москве резко упали продажи мороженого
17:34
Аджария: жаркий отдых в Батуми
17:20
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
17:15
Как выглядеть "на миллион" со средним бюджетом
17:11
Умер знаменитый футболист "Динамо"
17:01
Нелепый Кличко сел в лужу с новым перлом
16:56
Басков бросил Лопыреву в день рождения
16:36
Пресс-конференция Путина и Ниинистё (видео)
16:19
Преснякова и Краснову назвали самой красивой парой года
16:10
"Адмирал Кузнецов" попал в Сеть
16:10
Навка утерла нос Волочковой
16:10
На Москве-реке загорелся прогулочный корабль
15:52
"Лужники" заиграют новыми красками к сентябрю
15:47
Россиян предупредили об опасности дорогой косметики
15:37
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой
15:36
В московском метро начнут бесплатно раздавать воду
15:34
Названы актеры с эталонно красивыми лицами
15:20
Москва создаст сотни тысяч рабочих мест на новых ТПУ
15:19
Сломанный аттракцион убил человека (видео)
15:17
Как Путин поссорил Европу и США
15:15
Внук Аллы Пугачевой женился
15:15
Москвичам разрешили жениться в зоопарке
15:05
10 способов изменить свою жизнь
14:51
Киркоров помог Эмину уговорить Пугачеву
14:50
Ройзмана выдвинули с нарушениями на пост главы Свердловской области
14:49
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
14:47
Получивший по лицу пассажир оказался мальчиком по вызову
14:37
Анна Семенович: Мне совсем чуть-чуть осталось
14:33
Борису Джонсону подарили леггинсы как у Хью Джекмана
14:16
Что стало с лицом Даны Борисовой
14:13
СПЧ раскрыл способ преодоления муниципального фильтра
14:07
Нашлась новая жертва московского маньяка-лизуна
13:59
Солиста Linkin Park разлучат с мертвым другом
13:55
Наводчица Савченко метит в президенты Украины
13:53
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета с пассажирами
13:44
Порошенко грозят утопить ради сбежавшего в США Саакашвили
13:44
Овечкин побил Собчак и Нетребко
13:34
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
13:28
По Петрозаводску бродит голодный медвежонок
13:22
Тверскую улицу в Москве полностью перекроют на два дня
13:15
Переплюнувшая Ким Кардашьян россиянка восхитила мир
13:06
Победитель "Битвы экстрасенсов" ответил Пореченкову
13:03
Принц Уильям променял вертолет на бездомных
12:50
В Донбассе ждут "десант" из США
12:49
Обвинение оспорило амнистию Полонского
12:29
Правозащитники проследят за выборами 10 сентября
12:27
Юлия Проскурякова поправилась на 25 килограммов
12:22
Сбившая "пьяного" мальчика Алисова обвинила СМИ
12:19
Туристка из России погибла в Грузии
12:15
В Венеции ужесточили штрафы для полуголых туристов
12:13
В летевший в Москву лайнер ударила молния
11:56
Тимошенко вступилась за униженного Саакашвили
11:54
В День города в Москве ограничат продажу алкоголя
11:53
Женщине сломали позвонок во время массажа
11:47
Известная модель родила от 19-летнего ухажера
11:47
В Саратове леопард напал на пятилетнюю девочку
11:40
Пермяков поразила висящая в небе лампочка (фото)
11:30
Под Петербургом нашли скелет человека
11:22
Певец Джастин Бибер сбил фотографа (видео)
11:11
Москве предсказали новый коллапс
11:10
Актрису Анджелину Джоли парализовало
11:09
Германия отбила наглую газовую провокацию США
11:01
Юбилейный концерт Иосифа Кобзона состоится в Москве
10:52
Ревнивый помор застрелил соседа из его же ружья
10:49
Жителей Челябинской области предупредили о всплеске педофилии
10:43
Главные кинопремьеры недели
10:41
Подлинная миссия Ксении Собчак
10:36
Прокуратура объяснила арест виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком
10:35
В Москве задержали банду неонацистов – торговцев оружием
10:24
В Москве задохнулись четверо рабочих
10:16
Григорьева-Апполонова пристыдили после смерти жены
10:08
Очевидцы ЧП спасли грузовик от огня (видео)
10:00
Мертвый пенсионер пять лет пролежал на балконе
09:55
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
09:53
Почему Москву затапливают ливни
09:50
На Кубани автобус с детьми попал в смертельное ДТП
09:38
Известный продюсер: Бузова далеко не дура
09:36
Расследование в отношении Никиты Белых завершено
09:22
В Крыму нашли останки древнего "инопланетянина"
09:16
Хорошавин покинул суд на скорой
09:09
В День города в Москве поженятся 1,5 тысячи пар
08:57
Вдова Влада Листьева покинула Россию
08:52
Пожарный снял "боевик" о своей работе
08:46
При крушении самолета в Казахстане погибли люди (видео)
08:39
В Москве из квартиры безработного вынесли два телевизора
08:28
Медведев ждет продолжения шоу от Саакашвили
08:15
Путин ввел ограничение для уклонистов от армии
08:07
У каждого пятого россиянина нашли неизлечимую болезнь
08:06
В Москве установят памятник Андерсену
22:01
В турецком отеле умер россиянин
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Юлия Проскурякова поправилась на 25 килограммов
Блоги

Плохие мысли наносят непоправимый вред

Фото: GLOBAL LOOK press
Алена Полынь

Алена Полынь блогер

 Ведьма, экстрасенс, травница, таролог, маг, ведающая мать, автор обучающих книг по магии.
Сглаз – это конечно не такая "вредоносная программа" как проклятие или порча, но тоже весьма неприятное явление. А самое ужасное, что вы и сами способны себя сглазить, неосторожно выронив те или иные слова.
прочитано 351 раз

Одно из главных правил, которое нужно запомнить и передавать из поколения в поколение как важную информацию: никогда не нужно заранее радоваться успеху предстоящего (незавершенного) дела. Не зря есть старые выражения, которые нас от этого предостерегают: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах", "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" и так далее.

Одним из наиболее легких, но рабочих методов от порчи и сглаза является плевок через левое плечо, а затем нужно постучать по любой деревянной поверхности. Если вдруг на работе вы общаетесь с кем-то вам неприятным, то при разговоре старайтесь не смотреть ему в глаза и перекрестите руки или ноги. Также очень действенна комбинация из пальцев сложенная во всем известный кукиш ("Держать в кармане фигу"). Этот жест употреблялся еще в древней Руси как защитный жест для отпугивания нечистой силы.  

Фото: GLOBAL LOOK press

Чей-то взгляд, слово и просто мысли могут нанести нам вред. Чаще всего сглазу могут подвергаться маленькие дети, аура у которых еще только-только развивается, и они больше всех нуждаются в защите. Здесь на помощь приходит самая простая булавка, которая давно считается оберегом от зависти, порчи и сглаза. Она подходит для защиты взрослых и детей.

Чтобы эта булавка приносила пользу, нужно правильно ее использовать. Ее обязательно нужно прикреплять к изнаночной стороне вещи, никто не должен видеть ваш оберег. Чтобы булавка стала защитным амулетом, вам нужно приобрести совершенно новую вещь.

Новорожденным булавку прикалывать не желательно, дабы случайно не травмировать малыша. Для того, чтобы защитить младенца поместите булавку в изголовье кроватки, коляски или колыбельки. Чтобы булавка работала, ее нужно "включить". Вообще, это касается всех амулетов: любую вещь нужно "включать", случайно купленный амулет и оберег работать не будут.

Фото: GLOBAL LOOK press

Наделить вещь своей силой и своими мыслями можно с помощью прочтения слов/заговора: "Булавка острая все зло проткнет, отошлет, отгонит, все худое, злое и лихое от (имя) отгонит! Булавка острая, ты каждый час и каждый день (имя) защищай! Всегда и везде оберегай! Да будет так! Да будет так! Да будет так!"

Сильным оберегом и очень сильным средством от порчи и сглаза также служит святая и посеребренная вода. Достаточно просто умыться с утра. Если дома нет святой воды, то можно легко приготовить посеребренную воду. Для этого нужно опустить на ночь в стакан с обычной водой любую серебряную вещь (ложку или украшение).

Хорошими оберегами также служат камни. Из известных оберегов это: яшма, агат, но вы можете подобрать камень подходящий именно вашему знаку зодиака.   

Фото: GLOBAL LOOK press

Для защиты вашего дома подойдет всеми известный оберег – подкова. Чтобы она работала, ее просто нужно повесить над входной дверью. Украшения с изображением подковы тоже действуют.

Самым лучшим оберегом служит тот, который вы сделали собственными руками, вложив в него положительные эмоции при создании. Но бывают и ситуации, когда какая-то вещь буквально проситься, чтобы ее купили, сама идет к вам в руки. Есть вероятность, что такая вещица сможет стать оберегом вашего дома, но в таком случае главное при покупке думать о ней не просто как декоративном украшении, а вкладывать некий смысл в свою покупку. 

27 июля 2017, 13:35

комментарии

Политика

Порошенко с угрозами отправили в отставку
Нелепый Кличко сел в лужу с новым перлом
Как Путин поссорил Европу и США
Наводчица Савченко метит в президенты Украины

Шоу-бизнес

Басков бросил Лопыреву в день рождения
Ротару вывезла семью из Крыма в Азербайджан
Преснякова и Краснову назвали самой красивой парой года
Навка утерла нос Волочковой

Проишествия

Нашлась новая жертва московского маньяка-лизуна
Очевидцы ЧП спасли грузовик от огня (видео)
Живодера посадили в тюрьму за убийство рыбки
При крушении самолета в Казахстане погибли люди (видео)

Lifestyle

Солиста Linkin Park разлучат с мертвым другом
Певец Джастин Бибер сбил фотографа (видео)
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой женился

Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой

Lifestyle

Как выглядеть "на миллион" со средним бюджетом

Для создания стильного и дорогого образа вовсе не обязательно одеваться у люксовых брендов
Шоу-бизнес

Навка утерла нос Волочковой

Прославленная фигуристка сразила фанатов наповал
Политика

Порошенко с угрозами отправили в отставку

Лишение Саакашвили гражданства аукнется украинскому лидеру

Гороскоп

У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
Муж Ваенги посматривает по сторонам

Фоторепортажи

Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой
Известная модель родила от 19-летнего ухажера
Дебютные роли известных актеров
Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере

Спорт

Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"
Судья спас жизнь футболисту во время матча (видео)

Регионы

Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
Женщине сломали позвонок во время массажа
В Крыму нашли останки древнего "инопланетянина"
Хорошавин покинул суд на скорой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru