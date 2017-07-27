Плохие мысли наносят непоправимый вред

Сглаз – это конечно не такая "вредоносная программа" как проклятие или порча, но тоже весьма неприятное явление. А самое ужасное, что вы и сами способны себя сглазить, неосторожно выронив те или иные слова.

Одно из главных правил, которое нужно запомнить и передавать из поколения в поколение как важную информацию: никогда не нужно заранее радоваться успеху предстоящего (незавершенного) дела. Не зря есть старые выражения, которые нас от этого предостерегают: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах", "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" и так далее.

Одним из наиболее легких, но рабочих методов от порчи и сглаза является плевок через левое плечо, а затем нужно постучать по любой деревянной поверхности. Если вдруг на работе вы общаетесь с кем-то вам неприятным, то при разговоре старайтесь не смотреть ему в глаза и перекрестите руки или ноги. Также очень действенна комбинация из пальцев сложенная во всем известный кукиш ("Держать в кармане фигу"). Этот жест употреблялся еще в древней Руси как защитный жест для отпугивания нечистой силы.

Чей-то взгляд, слово и просто мысли могут нанести нам вред. Чаще всего сглазу могут подвергаться маленькие дети, аура у которых еще только-только развивается, и они больше всех нуждаются в защите. Здесь на помощь приходит самая простая булавка, которая давно считается оберегом от зависти, порчи и сглаза. Она подходит для защиты взрослых и детей.

Чтобы эта булавка приносила пользу, нужно правильно ее использовать. Ее обязательно нужно прикреплять к изнаночной стороне вещи, никто не должен видеть ваш оберег. Чтобы булавка стала защитным амулетом, вам нужно приобрести совершенно новую вещь.

Новорожденным булавку прикалывать не желательно, дабы случайно не травмировать малыша. Для того, чтобы защитить младенца поместите булавку в изголовье кроватки, коляски или колыбельки. Чтобы булавка работала, ее нужно "включить". Вообще, это касается всех амулетов: любую вещь нужно "включать", случайно купленный амулет и оберег работать не будут.

Наделить вещь своей силой и своими мыслями можно с помощью прочтения слов/заговора: "Булавка острая все зло проткнет, отошлет, отгонит, все худое, злое и лихое от (имя) отгонит! Булавка острая, ты каждый час и каждый день (имя) защищай! Всегда и везде оберегай! Да будет так! Да будет так! Да будет так!"

Сильным оберегом и очень сильным средством от порчи и сглаза также служит святая и посеребренная вода. Достаточно просто умыться с утра. Если дома нет святой воды, то можно легко приготовить посеребренную воду. Для этого нужно опустить на ночь в стакан с обычной водой любую серебряную вещь (ложку или украшение).

Хорошими оберегами также служат камни. Из известных оберегов это: яшма, агат, но вы можете подобрать камень подходящий именно вашему знаку зодиака.

Для защиты вашего дома подойдет всеми известный оберег – подкова. Чтобы она работала, ее просто нужно повесить над входной дверью. Украшения с изображением подковы тоже действуют.

Самым лучшим оберегом служит тот, который вы сделали собственными руками, вложив в него положительные эмоции при создании. Но бывают и ситуации, когда какая-то вещь буквально проситься, чтобы ее купили, сама идет к вам в руки. Есть вероятность, что такая вещица сможет стать оберегом вашего дома, но в таком случае главное при покупке думать о ней не просто как декоративном украшении, а вкладывать некий смысл в свою покупку.