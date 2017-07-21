Почему хорошим женщинам сложно выйти замуж

Девушкам из высшего общества сложно избежать одиночества – эти слова всплывают в памяти всякий раз, когда встречаешь красивую, умную, интересную и… свободную женщину. И если оглядеться вокруг – таких женщин не так уж мало. Часто они имеют прекрасное образование и завидную должность, привлекательны и ухожены, вкладываются в собственное развитие и посещают тренинги самосовершенствования и часто эти женщины действительно приятны и милы в общении. Что же не так? Почему личная жизнь, несмотря на все достоинства, не складывается?

Рассмотрим пять основных причин, которые мешают встретить достойного мужчину и начать отношения.

Упрямая статистика. Ответьте на вопрос – сколько вы знаете в своем окружении красивых, умных и даже успешных женщин, готовых к созданию семьи, но которые пока находятся в поиске или свободны? Уверена, что множество. А сколько вы знаете в своем окружении мужчин умных, успешных, готовых к ответственности, и, при этом, еще и свободных? Уверена, что в разы меньше. С чем это связано? Как ни печально это признавать, но сегодня число умных и интересных женщин, значительно превышает количество мужчин, которые были бы их достойны.

Мужчины значительно позднее взрослеют, значительно позднее приходят к пониманию ответственности, и не всегда тратят время на самосовершенствование. В итоге, девушка, умная, начитанная, не видит достойных кандидатов вокруг себя, очень редко встречая мужчину, с которым захочется хотя бы встретиться второй раз, не говоря уже о том, чтобы завести отношения. Причина одиночества номер один – достойных мужчин значительно меньше, чем достойных женщин.

Личная активность. Вторая причина вытекает из первой. При таком соотношении хороших мужчин и женщин, возникает вопрос – а что при этом делает женщина, чтобы встретить подходящего мужчину? Если она уповает на судьбу, веря, что ее половинка найдет ее, то судьба может преподнести сюрприз в виде одинокой старости. Если женщина говорит, что очень хочет выйти замуж, но продолжает работать по 16 часов в сутки, не расширяет свой круг знакомств и фактически не видит мужчин и не ходит на свидания, то к замужеству она может так и не подойти.

Конечно, все знают случаи, когда подруга встретила своего будущего мужа случайно, наткнувшись на него в метро, однако, это случай, подаренный судьбой, а на судьбу, как известно, можно надеяться, но лучше подкрепить вероятность успеха собственными действиями.

Поразительно, как многие женщины руководят отделами, проектами, ставят цели и достигают их, однако не могут или не хотят рассмотреть процесс своего замужества, также, как успешный проект, который можно реализовать всего-то за полгода, если приложить усилия. Поэтому, причина номер два – это личное бездействие женщины. Кроме личного бездействия – есть еще неэффективные действия. Это когда женщина ходит в ночной клуб, бар или ресторан, чтобы встретить мужа. Это еще хуже, чем бездействие, потому что в случае, когда они сидит дома, она может хотя бы умную книгу прочесть. А когда она идет в бар, то она вообще ничего не получает, кроме естественной амортизации ее нарядов и дополнительного разочарования в мужчинах, “потому что все они хотят только одного”.

Низкая самооценка, связанная с негативным сценарием. В жизни каждого человека, в его сознании, или подсознании, существуют так называемые сценарии его жизни, или отдельных событий. Например, если девушку когда-либо бросил богатый и красивый мужчина, то, возможно, в дальнейшем она будет бояться таких "кандидатов", потому что в ее подсознании сформировалась нейронная цепь: красивый или богатый мужчина обязательно ее бросит.

Или другой пример. Если в детстве мама говорила дочке, что она не красавица, и рассчитывать ей нужно только на себя, потому что замуж ее никто не возьмет, то даже спустя много лет, этот сценарий продолжает жить в голове дочери. И, встречая мужчину, она продолжает думать, или бояться, что ее никто не возьмет замуж, потому что она недостаточно хороша.

Часто женщины, даже став взрослыми, успешными и весьма красивыми, не могут поверить в то, что они достойны быть счастливыми. Не могут поверить, что ее может полюбить прекрасный мужчина и сделать счастливой, потому что в ее голове звучит совсем другой сценарий: или негативного прошлого, или наставлений родителей. Часто такие женщины, несмотря на собственную красоту и успех, выбирают очень посредственных мужчин, часто ниже их по социальному уровню, или же становятся вечными любовницами, потому что не верят, что на такой как она, могут жениться. И чем старше становится девушка, тем больше в ее жизни может накапливаться негативных сценариев от несложившихся отношений, и тем больше у нее в голове страхов и предрассудков, которые так не любят мужчины. Так что, негативные сценарии из прошлого обязательно нужно вычищать из своего сознания, чтобы они не мешали строить новое, прекрасное будущее.

Неправильная упаковка. Как ни банально прозвучит, но женщина часто недооценивает важность внешнего вида. В погоне за регалиями, должностями и просто выполнением планов, часто забывает о том, что внешность начинает страдать. От сидячего образа жизни талия расширяется, от нехватки времени прическа становится незатейливой, гардероб превращается в набор разнообразной, черно-серой одежды для офиса, а в выходные ждут своего часа майки и джинсы. Одежды, в которой можно соблазнить и увлечь мужчину, часто вообще не остается. И вот она ходит, как серое приведение с зеленоватым от недосыпа лицом, плоской попой, и проповедует важность ума и интеллекта. Все это так. Без ума и интеллекта, в девушке не будет глубины, чтобы построить гармоничные и длительные отношения. Но без яркой упаковки, не будет и шанса познакомиться.

Мужчины весьма капризны сегодня – обилие красавиц вокруг дает мужчине возможность для элементарного сравнительного анализа. Нет, ему не нужна красивая пустышка, но и умный страшненький кролик в очках, как в мультике про Винни Пуха, который всех поучает, ему тоже не нужен. Женщина должна соблазнять, манить, и возбуждать желание познакомиться, заговорить и пригласить на свидание. Так что, причина номер четыре – невыразительный, или даже неухоженный, внешний вид. Прежде чем грезить о принце – делаем хотя бы небольшой апгрейд “упаковки”.

Неадекватные ожидания. Причина номер четыре и номер пять весьма взаимосвязаны. Конечно, каждая девушка сейчас хочет мужчину достойного во всех отношениях: и созревшего для семьи, и готового заботиться, и симпатичного, и из престижного района, и с прекрасным образованием и, чтобы он был состоятелен, со своей квартирой, машиной, приличными родителями, и дальше еще сто пятьдесят требований. При этом, хочется задать один вопрос: а что есть у тебя, чем ты привлекательна как невеста? Дальше возможно два варианта – либо у нее нет ничего, кроме красоты и прелестной дурости в голове, либо нет красоты и очарования, но есть квартира, машина и должность. И поэтому, обе эти категории девушек копаются в мужчинах, отсекая “лишних” кандидатов.

Часто, кстати, поводом для того, чтобы “отсечь” мужчины является отсутствие у него жилья. Здесь я должна предупредить всех девушек: будьте умнее! Мужчины часто не покупают дом или квартиру вовсе не потому, что нет денег, а потому, что покупать недвижимость лучше тогда, когда в этом доме будет хозяйка, когда будет понятен размер семьи и будут учтены даже пожелания к району из-за детских садов и школ. А до этого момента многие мужчины предпочитают иметь съемное жилье.

Чем больше фильтров вы ставите при поиске мужчины, тем меньше шансов встретить хоть кого-нибудь, кто подошел бы вам. И уж конечно, фильтры правильнее ставить на моральные качества, такие как ценность семьи, желание учиться, достигать результатов, и конечно, врожденное уважение к женщине. А такие фильтры, как размер квартиры или марка машины приведет вас лишь к искусственным отношениям с одноразовыми обязательствами.

Итак, вывод. Жизнь у нас одна, и, если вы не хотите прожить ее с кошками за просмотром сериалов, необходимо приложить усилия. Ходите на новые мероприятия, ищите новых знакомств, живите полной жизнью, расширяйте репертуар ваших маршрутов, сценариев и ожиданий. Знакомьтесь, увлекайте и маните за собой. И самое главное, улыбайтесь! А потом позовете меня на свадьбу.