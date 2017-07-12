Четыре простых способа изменить жизнь

Довольны ли вы своей жизнью? Живете ли так, как хотите? Многие из нас мечтают иметь счастливую семью, интересную работу, домик за городом и много путешествовать, а по факту каждый день ходят в душный, некрасивый офис, получают мизерную зарплату, снимают квартиру на окраине и, о счастье, выбираются в Турцию раз в году! Так в чем же дело?

Как сделать так, чтобы наша жизнь, наконец, изменилась?

Все в наших с вами руках. И, то, как выглядит наша жизнь, на 90% зависит от наших действий. Прошли те времена, когда по факту рождения у человека уже был готовый жизненный сценарий. Мы живем в век selfmade, каждый может стать тем, кем захочет и я за то, чтобы этим пользоваться.

Четкий образ

Итак, первое, что нужно сделать – это определить направление и тот "стиль", в котором вы хотите жить. Если вы хотите "просто как-то изменить", то скорей всего жизнь "просто как-то и изменится". Может быть, в лучшую сторону, может быть, в худшую, но не факт, что именно так, как вы хотите. Я советую "визуализировать" свои стремления. Просматривайте больше картинок, наблюдайте через социальные сети за успешными людьми, за интересными идеями, направлениями. Попытайтесь почувствовать, что в вас откликается.

Подумайте, какую работу или бизнес вы хотите, где хотите жить, с какими людьми общаться, чем заниматься на досуге. Может так оказаться, что вы просто хотите стать классной мамой и на досуге заниматься каким-то своим хобби, или хотите постоянно путешествовать и иметь удаленную работу. Или может вы хотите иметь богатого мужа и ничего не делать вообще, а, может, давно грезите карьерой стилиста? Поймите, что именно вы хотите. Нужен четкий образ перед глазами, к которому вы страстно хотите прийти – это и называется мечтой.





Большие цели и маленькие

Теперь давайте посмотрим на составляющие нашего образа. Что в нем есть? Муж, дети, работа, бизнес, свой дом, квартира, путешествия (для примера). И дальше по этим составляющим мы должны поставить цели. Это будут наши непосредственные сверочные пункты (планки), проходя которые, мы будем понимать, что двигаемся к в правильном направлении и с правильной скоростью. В "целях" не указывайте свои намерения, не пишите "хотелось бы", "можно было бы". Там должны быть только четкие цифры, которые позже можно будет измерить. И речь не только о деньгах. Это могут быть и квадратные метры, и налаженные связи, пройденные часы обучения, количество тренировок (если речь идет о физической форме). То есть это все, что можно посчитать.

Просить помощи – это нормально!

Все мы привыкли рассчитывать только на свои силы. Это неплохо. Но запомните, что успешные люди – те, которые могут устанавливать прочные связи и пользоваться ими. Часто мы забываем, что живем в мире людей, которые всегда готовы помочь, посодействовать и поддержать, если их об этом попросят. Просить о помощи – абсолютно нормально.

Кто из ваших друзей, знакомых, родственников может посодействовать вам в чем-то, необязательно бесплатно? Платой могут быть деньги, ответная услуга, а может помощь окажут просто по доброте душевной. Может кто-то из ваших знакомых делает хорошие сайты, кто-то может посидеть с ребенком, а кто-то на несколько месяцев бесплатно предоставит небольшое помещение под офис. "Соберите все ресурсы", которые есть у вас и у вашего ближнего круга, и только после этого начинайте действовать. Когда вы пройдете этот этап, поймете, как много на самом деле есть у вас для начала, как много вокруг единомышленников. Если вы обнаружите, что у вас ничего нет, подумайте, где и как вы сможете эти ресурсы добыть, как вы можете до них дотянуться. Это может быть дальний круг знакомых, различные организации (волонтерские, грантовые, фонды помощи и так далее).





"Не перетрудитесь"

Теперь с этим четким видением, расставленными маяками, с ресурсами мы идем дальше и расставляем шаги в расписании. Свое будущее нужно планировать. Планируйте каждый день и соотносите планы со своей обычной нагрузкой. Например, если у вас есть какая-то цель, вы хотите ее достичь, но вынуждены проводить по 10 часов на работе каждый день, не стоит взваливать на себя нагрузку, как если бы вы сидели дома. Цели уморить себя нет. В таком случае лучше двигаться маленькими шажками. Часто люди бросают все на пол пути именно потому, что не справляются с нагрузкой.