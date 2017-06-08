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Как распознать истинные намерения мужчины

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Ольга Крайнова

Ольга Крайнова блогер

 Писатель, телеведущая, основатель школы женской мудрости «Хорошая жена». Постоянный эксперт ведущих телеканалов страны в вопросах семьи и брака, Автор уникальных тренинговых программ, направленных на помощь женщине в решении семейных проблем.
Влюбленность – это такое состояние, когда будущее рисуется светлым и замечательным, а весь мир кажется прекрасным и удивительным. И хорошо, если объект любви дарит эти волшебные эмоции вновь и вновь, открываясь только с лучшей стороны. Однако, зачастую бывает так, что розовые очки падают, и открывают совсем неприглядное зрелище. То, что казалось милым ворчанием, на деле оказывается цинизмом, бережливость оборачивается элементарной жадностью, а романтические мечты приобретают форму безответственности и инфантильности.
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Как понять, подходит ли вам мужчина, и с каким мужчиной невозможно создать отношения и построить семью. Несмотря на влюбленность и видение партнера в розовом свете, есть ряд признаков, на которые нужно обращать внимание. И чем раньше, тем лучше.

Необходимо понимать, в какой семье воспитывался и рос ваш мужчина. Большинство представлений о жизни, ценностях, верности или подлости человек получает в родительской семье. Если в его семье принято уважительное отношение к женщине, матери, друг к другу, то это прекрасный признак. Можете быть уверены, что и к вам, даже через несколько лет отношение будет соответствующим. Однако, если в его семье не принято элементарное уважение, понимание, сострадание, будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Также нужно обратить внимание на отношение родителей друг с другом, так как именно эта модель поведения живет в голове вашего избранника как правильная и естественная.

Нужно обратить внимание на так называемые базовые ценности избранника. А также убедиться, что они совпадают с вашими.

Если человек мечтает жить свободной жизнью, колесить на машине по всему миру, а у вас есть потребность в тихих семейных вечерах, вряд ли получится построить с ним семью, где он каждое утро будет ходить на работу, а ровно в семь вечера возвращаться домой, еще и забирая ребенка из садика. Или другой пример: если вы хотите добиться очень многого, мечтаете построить карьеру и стать очень успешной, вряд ли сможете долго прожить с человеком, лишенным честолюбия и амбиций. Вы, будете приходитьс работы, заключив крупную сделку, а он будет лежать на диване и смотреть сериал. Вскоре вас будет раздражать то, что он не хочет доставать звезды с неба и готов довольствоваться малым. Поэтому очень важно, чтобы базовые потребности и ценности людей совпадали.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Необходимо убедиться, что ваш избранник по природе своей не склонен к полигамии. Существуют люди, полигамные по своей сути, которым всегда мало одного человека и которым очень нужно постоянно находить новый объект любви. Им важен сам процесс соблазнения, свиданий, ситуации скрытности и опасность разоблачения. Если ваш избранник относится к категории вечных Дон Жуанов, нужно понять, готовы ли вы терпеть измены. После каждой измены, он конечно, покается, пообещает, что это было в последний раз, но сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. Поэтому, если вопрос верности супруга для вас важен, стоит в самом начале оценить, однолюб ли ваш избранник или же готов одаривать своим вниманием каждую красивую девушку.     

Очень важный вопрос, который также стоит себе задать: это созрел ли мужчина для брака и готов ли он нести ответственность за семью, за вас и за будущих детей. Современная тенденция такова, что мужчины взрослеют и “дозревают” до брака значительно позже. Поэтому, если он ходит по клубам, планирует каждое лето ездить на Ибицу и у него искренний восторг вызывает количество лайков под его фото, возможно, что к созданию семьи и рождению детей он будет готов еще нескоро.

И если вы ожидаете, что с рождением ребенка все изменится, знайте, этого не случится. У женщины с рождением ребенка меняется все, так как вместе с ребенком рождается мама. А вот у мужчины это чувство ответственности может вообще не наступить.

Значительное число женщин, отвечая на вопрос почему вы расстались с мужем, говорят, что даже находясь в браке они сами воспитывали ребенка, пока муж где-то гулял с друзьями, пропадал на работе или играл в покер по ночам. Так что вопрос эмоциональной зрелости вашего избранника и его готовности к браку очень важен. Понять это вам поможет его окружение. Если друзья женаты или в постоянных отношениях, это более хороший знак, чем, если бы его друзья гуляли по саунам и покерным клубам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

И последнее, что позволит вам лучше узнать мужчину, это наблюдение за тем, как он ведет себя во время ссор и споров с другими людьми. Когда человек выходит из себя и ему трудно контролировать свои эмоции, он также сбрасывает и маски, которые носит. Так, внешне спокойный и вежливый человек в конфликтной ситуации может повести себя настолько неожиданно, что общаться с ним потом не захочется. Что называется, покажет свое истинное лицо. И вам нужно обязательно посмотреть, как он ведет себя в споре с другими людьми: если он ведет себя достойно, сохраняя уважение к себе и окружающим, это очень хорошо. Однако, если он ведет себя подло или гадко, будьте уверены, что и в споре с вами, или, в случае расставания, он будет вести себя так, как привык.

Есть такая поговорка: “Любовь – это змея, которая притворяется ожерельем и в неожиданный момент ужалит тебя”. Чтобы этого не произошло, нужно обратить внимание на основные черты характера и свойства личности партнера. И тогда, убедившись в его надежности, можно успокоиться и думать только о хорошем.  

8 июня 2017, 17:55

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