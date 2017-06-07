Как исправить погодную аномалию

Вот и глобальное потепление пришло – лета вообще не стало. Доигрались с погодой. Снимали-снимали фильмы-катастрофы – и доснимались.

Говорили про "глобальное потепление" – получили локальное похолодание в одной отдельно взятой стране Московии. В Сибири-то тепло, говорят. И в Швеции чуть не 30 градусов жары.



Бросились за объяснениями – а нам и говорят, что, дескать, в результате потепления потоки воздушных масс переменили свое направление с западно-восточного на северо-южное течение, то есть теперь ветры к нам дуют с севера. И в результате – снег, непрерывные дожди, ураганы с человеческими жертвами.

Лето сплошь накрылось осенью, и осенний мелкий дождичек брызжет сквозь туман. МЧС не успевает предупреждать. Ну мы-то, конечно, пожили свое, погуляли в Серебряном бору и так далее, а вот детей жалко.

Сразу возникает вопрос – как же исправить эту погоду, кто виноват и что делать? Климатологи говорят, что в потеплении антропогенный фактор ни при чем, то есть это не люди со своими заводами все испортили. Однако подозрение все же остается.

Вдруг опять Трамп вмешался? Он ведь как раз отказался от выполнения парижских соглашений по климату. Говорит, что это Америке крайне невыгодно и так она никогда не станет вновь великой, если в фонд противодействия изменениям климата отстегивать чуть не 100 миллиардов. Рабочие места, дескать, потеряются, а он клялся защищать интересы американцев, а не каких-то там парижан, которые, как видно, все и затеяли. Все мировые лидеры его осудили и только Путин посочувствовал на экономическом форуме в Петербурге, отнесся с пониманием. Но это, к сожалению, сердце Трампа не смягчило, и он продолжал стоять на своем.

Вспоминают даже и совсем далекие века, когда до Венеции по Адриатике можно было добраться на санях. Не хотелось бы, конечно, повторять, но мы можем и повторить, как сейчас модно выражаться. В фильмах-катастрофах вроде "Послезавтра" плывут по Нью-Йорку какие-то замерзшие корабли из России. Чувствуется, что снимали с намеком. Может, это климатические санкции? Или тайное оружие, о котором столько писали. Но все-таки надо сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, может, и бесполезно, но так кажется, что хоть что-то делаем.

Главный по облачкам Роман Вильфанд уверял нас всех на голубом глазу, что лето будет "розовым", то есть теплым и вполне "в норме". Глядя за окно можно только вспомнить старый анекдот, как непутевый сын зимой говорит возмущенному папаше: "вот такое вот хреновое лето".

На будущий год, правда, его не обещают, не хотят пугать, но если посмотреть на динамику процесса, то припоминается, что и в прошлом году метели заползли аж на март, а неделя летней жары сменялась другой неделей практически осеннего холода.

Теперь же этот холод забил все лето и получилось "четыре сезона" в стиле "зима – осень – осень – осень". В отеле с таким названием отдыхать неохота.

Выходит, что пресловутое имущественное расслоение настолько все забило, что теперь уже и лето станет роскошью для богатых. Они будут уезжать на какой-нибудь Таити как попугай Кеша. Настя Волочкова пришлет новые фото с Мальдив, знаменитости попроще докатятся до Анапы, жители Краснодара или Бразилии, зависшие по долгу службы в Московском регионе, будут плакать горючими слезами и жаловаться на жизнь в твиттере. Но, конечно, даром ничего не дается.

Если же сокращение парникового эффекта не прокатит, то умельцы начнут изыскивать все новые средства борьбы за улучшение климата. Станут активно махать с колокольни, разгоняя облака, или создавать некие таинственные климатические установки, призванные их разогнать. Самолеты будут скидывать пачками йодистое серебро, но если и это не поможет, то мини-города на Рублевке и Новой Риге начнут накрывать куполами. К потолку подвесят "искусственное солнце".

И по цене и по размаху это будет нечто вроде новой "Зенит-Арены" в вечно дождливом Питере. Там, конечно, душновато и газон не очень, зато есть крыша и не каплет. Также будет и в подмосковных роскошных деревеньках – и частная гимназия, и гольф-клуб и даже – вы не поверите – летом нет дождя и солнце! "

"Как солнце? Когда же оно восходит у вас? -Да прямо в шесть утра включают!" – будет отвечать гордый обладатель загара своему менее удачливому собрату. Ну и конечно менее успешным придется обходиться домашней кварцевой лампой.

Дожди урожаю вовсе не способствуют, хотя поливать огород, конечно, не надо. Тогда граждане начинают искать виноватых. Вон, давеча, один электрик в Тверской области нашел сразу девять человек, ни разу не промахнулся. Конечно, хотелось бы не всегда до такого доходить. Больше гуманизма и так далее. Потому что климат, это не только шуточная лотерея в Яндексе под девизом "поздравляем, вы испортили погоду". Погода – тоже политика. Чем ближе к нулю – тем ближе к войнам и пандемиям. В общем, "берегите погоду!"

