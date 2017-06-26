10 способов ускорить обмен веществ

Мы сами забираем у себя силы, когда переедаем. Ведь 80% своей энергии человек тратит на пищеварение и поддержание всех химических процессов организма – так называемый пищеварительный и базовый метаболизм. И лишь 20% на движение – занятие спортом, ходьбу, другие наши обычные действия. Выходит, что самое простое, что мы можем сделать, чтобы естественно облегчить обмен веществ и увеличить уровень энергии – есть небольшими порциями.

Ускорить обмен веществ на постоянной основе сложно. Да и нужно ли? А вот легкий процесс превращения питательных веществ в энергию – это здоровье! После 40 лет метаболизм постепенно замедляется, но есть простые и полезные способы его ускорить, помогая, в том числе, и процессу похудения:

· Баня – ускоряет обменные процессы в несколько раз;

· Контрастный душ и некоторые виды массажа;

· Физическая активность. Более активный метаболизм сохраняется несколько часов после тренировки;

· Увеличение объема мышц. Мышечная ткань расходует в 20 раз больше калорий, чем жировая;

· В рационе обязательны жирные кислоты омега-3, растительная пища, витамин B6, йод и хром;

· Не забывайте про завтрак – именно он дает мощный стартовый заряд нашему обмену веществ;

· Качественный сон влияет на обмен веществ на уровне гормонов;

· Солнечный свет и отсутствие стресса;

· Вода. Ни один обменный процесс не происходить без воды. При ее отсутствии метаболизм замедляется, а печень вместо сжигания жиров восстанавливает нехватку жидкости;

· Не голодайте и придерживайтесь диет, в которых организм не получает необходимое количество белков, жиров и углеводов. В условиях отсутствия сбалансированного меню, организм недополучает энергии, настраиваются на ее запас и снижают скорость метаболизма.

Давайте держать метаболизм в форме, а энергию тратить на счастье!