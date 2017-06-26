10 способов ускорить обмен веществ
Ускорить обмен веществ на постоянной основе сложно. Да и нужно ли? А вот легкий процесс превращения питательных веществ в энергию – это здоровье! После 40 лет метаболизм постепенно замедляется, но есть простые и полезные способы его ускорить, помогая, в том числе, и процессу похудения:
· Баня – ускоряет обменные процессы в несколько раз;
· Контрастный душ и некоторые виды массажа;
· Физическая активность. Более активный метаболизм сохраняется несколько часов после тренировки;
· Увеличение объема мышц. Мышечная ткань расходует в 20 раз больше калорий, чем жировая;
· В рационе обязательны жирные кислоты омега-3, растительная пища, витамин B6, йод и хром;
· Не забывайте про завтрак – именно он дает мощный стартовый заряд нашему обмену веществ;
· Качественный сон влияет на обмен веществ на уровне гормонов;
· Солнечный свет и отсутствие стресса;
· Вода. Ни один обменный процесс не происходить без воды. При ее отсутствии метаболизм замедляется, а печень вместо сжигания жиров восстанавливает нехватку жидкости;
· Не голодайте и придерживайтесь диет, в которых организм не получает необходимое количество белков, жиров и углеводов. В условиях отсутствия сбалансированного меню, организм недополучает энергии, настраиваются на ее запас и снижают скорость метаболизма.
Давайте держать метаболизм в форме, а энергию тратить на счастье!
Сатирик отказался от медицинской помощи
Внук Пугачевой решил затмить роскошью остальных звезд
Дочку певца обвинили в подкупе за слишком высокие баллы
Композитор лишился покоя из-за наследницы