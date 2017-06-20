Российский фотограф потряс своим талантом

Уличный и музыкальный фотограф Игорь Верещагин – великий, но чрезвычайно скромный мастер своего дела. На его фотографиях Пол Маккартни, The Rolling Stones, Игги Поп, Ринго Стар и другие герои нашего времени. Работы Верещагина обожают поклонники музыкантов и ценят сами маэстро, однако его имя до сих пор мало кому известно. В начале июня в Москве состоялась презентация его книги под названием Given & Stolen ("Подаренное и украденное"), которая моментально вывела художника из "тени".

Наверное, ни для кого не секрет, что самые талантливые и творческие люди не всегда у всех на слуху. Знаменитыми на весь мир чаще оказываются поп-личности, озабоченные своим "продвижением" в информационное пространство. Например, если сейчас я хочу послушать новую хорошую музыку, ни за что не стану шарить по верхушкам известных хит-парадов. Разыскать ее – отдельная большая, сложная работа! Но об ее специфике – как-нибудь в другой раз.

Сегодня я хочу рассказать об одном замечательном фотографе, который много лет снимал знаменитых рок-музыкантов и не только – на высочайшем уровне, не хуже признанных лидеров в этой области! Да вот только его до недавнего времени почти никто не знал. Хотя, например, его снимок Игги Попа, сделанный на концерте в Москве еще 15 лет назад, так потряс экс-лидера The Stooges, что с тех пор так и висит в рамке в резиденции рок-легенды в Майами.

Фамилия этого человека в России хорошо известна и многими любима, но – благодаря другим персонажам. Ее носили и верный державе таможенник из "Белого солнца пустыни", и отличный художник, погибший в русско-японскую войну при взрыве броненосца "Петропавловск"… А вот нашего героя, Игоря Верещагина, почти никто не знал до его первой большой персональной выставки Given & Stolen, которая проходила минувшей весной в Мультимедиа Арт Музее. И я там тоже впервые в жизни увидел его работы – и узнал, что такой чудесный фотограф, оказывается, на свете есть. Меня там по-настоящему покорили его психологизм, добрый юмор и, конечно, великолепное чувство формы. Между тем, ко времени этой выставки Верещагин давно уже стал дедушкой, у него выросли внук и внучка, а свои первые снимки он делал еще во времена Хрущева, когда даже родители многих из нас еще не успели появиться на свет.

Почему так? Наверное, дело в элементарной скромности, ненавязчивости. Человеку доставлял радость сам творческий процесс, а больше он ни о чем не думал... Верещагин на высочайшем уровне снимал половину "битлов" – Маккартни и Ринго Старра, а еще – Чака Берри, Роберта Планта, Роджера Уотерса, Элиса Купера, а о БГ уж и говорить нечего… Но не делал из себя культ, не ходил по тусовкам, никогда не пытался специально засветиться в нужных местах, быть на виду. Не гонялся за славой и гонорарами. Его всегда ценили как профессионала, его снимки охотно публиковали "Огонек", "Собеседник", "Московский комсомолец" и масса других журналов и газет. Во время приезда The Rolling Stones в Москву именно он был официально прикреплен к ним как фотограф. Верещагин рассказывает, что ждал их приезда аж с 1964 года, когда впервые услышал по "забугорному" радио. Но в итоге не оставил себе даже ни одного негатива: все пленки по договоренности честно отдал любимым "перекати-полям".

С ним охотно и с удовольствием сотрудничали и наши группы – "Бригада С", "Воскресение", "Чайф" – Верещагин оформлял немало их альбомов, от DVD до винила. Гарик Сукачев так полюбил Игоря, что даже доверил ему эпизодическую роль в своем знаменитом фильме "Дом Солнца". Но до недавнего времени любители русского рока, перечисляя всех известных рок-фотографов, снимавших их любимых героев, про Верещагина бы и не вспомнили.

И вот, лишь совсем недавно, когда состоялась вышеупомянутая выставка, на которую я сходил, положение стало меняться. А ведь как часто жизнь творческого человека так и проходит – незаметно, в стороне от внимания того немалого количества людей, которым она могла быть интересна! Так что хочу сказать большое спасибо за ту выставку людям, по инициативе которых она, наконец, состоялась – директору московского дома фотографии Ольге Свибловой и Сергею Смолину – экс-менеджеру группы "Квартал". Которую много лет назад тоже замечательно фотографировал Верещагин – и даже оформлял обложку ее знаменитого когда-то альбома "Мир розовых кукол". В одной из песен "Квартала" поется: "Вы бросали в нас цветами незнакомого искусства…" Как же все-таки хорошо и правильно, когда настоящее искусство становится нам знакомым.