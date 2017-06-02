Три составляющих женской сексуальности

Мы живем в период диктатуры худобы. Только тонкие и звонкие молодые модели с обложек журналов признаны сексуально-привлекательными, все остальные – мимо. Но так ли однозначно обстоят дела там, где дело касается стандартов?

Предлагаю рассмотреть сексуальную привлекательность под лупой. Из каких составляющих она складывается?

Начнем с самой первой составляющей – "природной". Вы когда-нибудь видели кошку, которая переживает из-за того, что не найдет кота потому, что тостовата? Или мышь, которая недовольна цветом своей шерстки? Природа крайне великодушна в плане размножения. Самцов привлекают все самки, хоть немного годные к продолжению рода. Если бы этот закон не работал, мы все давно вымерли бы.



Особенно заметно действие этого закона там, где социальные нормы растормаживаются. Например, при употреблении алкоголя. Мужчина отключает мозг, и видит вокруг множество красивых и сексуальных женщин. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но тут есть, над чем задуматься барышням, которые чересчур истязают себя диетами. Ведь основной закон природы гласит: репродуктивная самка всегда найдет партнера.

Вторая составляющая сексуальной привлекательности – "социальная". Потому что после нескольких бурных ночей обычно наступает период, когда партнера или партнершу надо знакомить с родителями и друзьями. Или даже просто ходить с ним или с ней по улице.

Более того, общество диктует мужчине необходимость ухаживать за женщиной, отдавать ей свои ресурсы. А это уже затраты. Неся на себе бремя расходов, мужчина хочет в ответ тоже получать что-то. Например, одобрительные взгляды друзей в сторону своей спутницы. И тогда начинаются поиски не просто хоть какой-то женщины для секса. А красивой, несущей эстетическое удовлетворение женщины. Вот тут и начинается конкуренция. Каждый хочет урвать для себя партнера получше, чтоб не стыдно было!

Полюбить – так королеву! Таков девиз многих мужчин. И совсем отрицать роль красоты в жизни женщины – непроходимая глупость! Привлекательная с точки зрения большинства женщина действительно более желанна для отношений, при условии, что огромные тараканы не сожрали ее мозг.

Кроме этих двух составляющих, есть еще и третья, я называю ее "трофейная". Есть женщины, которые приятно щекочут мужскую самооценку. Мол, я добился, я молодец. Как правило, это самые красивые и "дорогие" женщины, предмет зависти всех вокруг. Такие женщины – как дорогие автомобили, как личный вертолет, как телефон с золотым корпусом. От такой женщины требуется быть не просто привлекательной, но и самой привлекательной в округе. И, естественно, за доступ к ее телу полагаются плюшки.

Многие женщины хотели бы иметь привлекательность "трофейных". Но есть одно большое "НО". Как только "трофей" теряет свою неописуемую сексапильность (а рано или поздно это случится с каждой женщиной), его с радостью меняют на новый. Примерно как старый автомобиль без сожаления меняется на более современный.

Как мне кажется, лучший выбор для женщины – в меру следить за собой, получая удовольствие от собственного внешнего вида. Не слишком комплексуя по поводу неидеальности (вспоминаем "природную" часть сексуальности). Но и не запуская себя – мы ведь не на необитаемом острове живем, а приятная внешность действительно важна для окружающих. Что касается стремления быть идеальным трофеем, то это удел очень немногих женщин. Большинство же прекрасно проживет и без этого.