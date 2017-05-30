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Американцам советуют учить русский язык

Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вопрос языкознания, как известно, очень тонкий. Почти как национальный вопрос. На каком языке говоришь, на каком думаешь – все имеет значение. А уж как обострилась "дружба народов" – так и вовсе употребление языков стали лимитировать прямо на счетах.
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Скажем, столько-то новостей на Украине могут быть на украинском, а столько-то – на "оккупационном" русском языке, которым, по историческому недоразумению, приходится пользоваться. Или в самой России столько-то фильмов голливудских, а другая часть должна быть отечественной, русскоязычной в оригинале, даром что остряки призывают ставить на них штамп "кинопродукт". Словом, и тут есть границы.

Русский язык не был особенно популярен для изучения. А ведь и сам язык, и рунет – часть знаменитого "русского мира", который по мнению просвещенной Европы расползается все дальше как какая-то гибридная зараза. Как сказал латвийский депутат Сейма: "если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь". И в последнее время влияние "великого и могучего" перемахнуло через океан и докатилось аж до самой Америки. Нет, нью-йоркские Бруклин и Брайтон-бич уже познакомились с российской речью, вплоть до газет, но теперь волны дошли уже до Вашингтона.

Всевозможные комиссии так старательно советовали расследовать влияние русских хакеров, что не выдержал даже бывший госсекретарь Джон Керри. Он заявил американским студентам, желающим получить влияние у себя на родине, купить учебник и учить русский язык.

Фото: instagram.com/nekrasova__olga

Наконец-то охватывает гордость за родную страну. Когда-то в постперестроечное время говорилось, что "лучше плохой английский, чем хороший русский", было популярно мнение что в России ловить нечего и лучше никогда не станет. Инструкции к забугорным Боингам и Эйрбасам до сих пор на русский не переведены – надо изучать тексты британских и прочих ученых-конструкторов в оригинале.

Мария Захарова из МИДа тут же припомнила пришедшуюся к месту цитату Владимира Владимировича о том, что даже и негр преклонных голов выучил бы русский без унынья и лени. Обама тут, наверное, сказал бы "Да, мы можем!" – может и по-русски бы сказал. Он, будучи президентом, до этого правда не додумался, что для влияния на мировую политику без русского диалекта вообще никак. А выучил бы для обеда с Путиным хоть пару слов – глядишь, и перезагрузка реализовалась бы успешнее.

Между тем, в Восточной Европе, то есть в Польше с Прибалтикой, активно возводят все новые языковые барьеры. Создают специальные "русскоязычные", но контролируемые каналы, запрещая "RT" со "Спутником". В "Незалежной" закрывают "Яндекс" и "Одноклассники". То есть строят искусственные плотины против наводнения, не понимая, что жизнь их все равно размоет. А не размоет – вообще от жажды помрут.

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Но до старушки-Европы это пока не доходит. Но у них еще все впереди. Посудите сами – даже и политветеран Меркель заявила, что теперь уж европейцам придется учиться жить одним, без старшего брата в лице Америки. Это она немножко пообщалась с новым лидером США на собрании "Большой семерки" и сделала выводы. А с Россией придется поддерживать диалог там, где это возможно. И месье Макрон, новый моложавый симпатичный президент Пятой республики, обещает нам требовательный диалог.

Некоторые американцы уже учат русский, но, очевидно, с совершенно другими целями. Скажем Национальная гвардия изучает его для общения с местными жителями. Изучает также особенности региона (России) и прочие детали под руководством Пентагона. Видимо это оккупационные войска, которые готовят для Украины – а может и для России, чего уж там. Ведь военных переводчиков всегда натаскивали. Пленного из разведки привести, и так далее. В общем, тут ситуация такая – кто раньше успеет. Поэтому запрет "Евровидения" или иностранных легионеров в футболе – вещь не менее важная, чем танковые армады. Ведь важнейшей частью всякого оружия является голова его владельца, как известно, и за ее наполнением нужно следить. На всякий меч должен быть и щит.  И продвигая "великий и могучий" повсеместно мы не должны забывать защищать его у себя, на его родине.

30 мая 2017, 16:22

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