Как получить от мужчины все

Общение с мужчиной – это искусство, владея которым можно прожить счастливую жизнь. А не владея, можно всю жизнь набивать шишки и недоумевать почему одним женщинам достается все, а другим ничего?

И действительно, почему? Красота – понятие очень относительное. Ум, со всеми его гранями – тоже. Почему ради одних женщин сворачивают горы, а другим – не предлагают даже малость?

Правильный подход

Необходимо понимать одну важную вещь – даже если вы в браке с мужчиной уже довольно долго, это не значит, что он должен! Должен вас любить, должен вас ценить, должен вас одаривать подарками и прочее. Он еще любит, или уже нет. Он или ценит, или не очень. У него или возникает желание баловать свою женщину и что-то делать для нее, или нет. Потребовать, “ну-ка, быстро меня люби” – невозможно!

Разумеется, обществом приветствуется, что мужчина заботится о женщине, а муж и жена любят друг друга. Но это в теории. В жизни же, получается совсем по-другому. Все, что касается сферы эмоций и чувств – может приходить и уходить. Приведу пример. Мужчина может продолжать любить женщину, если эта женщина по-прежнему нежна к нему, заботлива и прочее, и если своим поведением она вызывает в нем чувство любви.

Но может быть и наоборот – женщина стала чрезмерно требовательной, ревнивой, пилит мужа и обвиняет во всех грехах. И тогда, конечно, всеми своими репликами и поведением вызывает у мужа желание не возвращаться домой с работы как можно дольше. Формально – она все еще его жена, и она тоже может требовать и любви, и уважения и знаков внимания. Но вопрос – хочется ли мужчине делать что-либо для такой женщины.

Вывод: мужчина испытывает приятные чувства, или неприятные, благодаря вам. Если вы дарите больше приятных эмоций – то ласково попросив, вы почти наверняка получите желаемое. Если вы взываете к его чувству вины, долга, требуете, и говорите “Ты должен! Ты обязан!”, – то он найдет сотню причин, чтобы не выполнять просьбу.

Правильная подача

Поразительно, как это работает, однако одна и та же идея, поданная разными способами, может или возбудить желание срочной реализации, либо оттолкнуть саму мысль, как неприемлемую. Приведу пример из литературы. Помните, как Том Сойер красил забор? Он преподносил друзьям-мальчишкам идею побелки забора – как некое таинство, совершить которое разрешено не каждому мальчику. Так же, и женщина, если уж она хочет добиться чего-либо от мужчины, она должна помнить, что необходимо правильно подать свою просьбу.

Какую просьбу мужчина выполнит охотнее? “Идем погуляем с ребенком на площадку. Ты все время работаешь, ребенка не видишь, хоть пообщаешься с сыном!”. Или “Милый, пойдем погуляешь с нами с сыном? Давай с ним так напрыгаемся, чтобы он потом быстро заснул и освободил нам вечер. Обещаю тогда вечером быть очень плохой девочкой.”

На какую просьбу мужчина захочет согласиться? Не вынужден будет согласиться, а сам захочет? Конечно, на вторую. Здесь важно то, какие эмоции вы вызываете в нем, когда просите о чем-то. Или вы вызываете хорошие положительные образы, которые манят за собой, или вы требуете и играете на чувстве вины. Первое – надежнее!

Правильное время

Это лежит на поверхности, но почему-то не каждая девушка понимает, что для того, чтобы о чем-то попросить или сказать что-то важное, нужно выбрать правильное время. Время, когда мужчина будет наиболее восприимчив к новой идее или просьбе. Очевидно, что это не тот момент, когда он голодный пришел с работы. Очевидно, это не тот момент, когда он еще не сбросил оковы дня и продолжает думать о проблемах на работе.

Если мужчина приходит домой весь в мыслях о прошедшем совещании, если у него при этом разболелась голова и желудок урчит от голода, а женщина в этом момент решит попросить что-то, неважно что – шубу или совместный отдых, она рискует услышать совсем не то, на что рассчитывает. И, скорее всего, ничего не получит. Но не потому что не хочет тратиться, а потому что женщина выбрала неправильное время.

Также бесполезно просить о чем-то глобальном мужчину посреди футбольного матча, или интересного фильма. Он отмахнется, и еще и скажет, что вы лезете с глупостями. Поэтому, очень важно помнить, что не всякий момент подходит для просьбы. Самое лучшее время, когда человек может быть открыт всему новому и положительно их воспринять – это когда он расслаблен и доволен.

Казалось бы, простые вещи. Если задуматься, они логичны и понятны. Но, к сожалению, женщины так устроены, что не всегда продумываем свои действия. Как быть, если вы уже ведете неправильную тактику, и такая неправильная манера общения уже вошла в привычку?

Часто нам помогают принимать решение эмоции. В том числе в общении с мужчиной. Даже если мы головой понимаем, что правильнее общаться лаской и нежностью, но иногда, от недосыпа и усталости хочется жарить людей в печи, как Баба Яга. Как быть?

В первую очередь, необходимо помнить, что вы сможете отдавать хорошие эмоции, генерировать их, и дарить, только, если будете эмоционально стабильной и отдохнувшей. Если вы сильно нервничаете, или устали, то просто не сможете дарить мужчине приятные эмоции, спокойствие и расслабление. Мужчина не сможет отдохнуть, потому что когда вы взвинчены сами, то, скорее всего, накрутите и своего мужчину. Поэтому, самое первое – начните с себя.

Найдите время на сон, найдите время на массаж, найдите время для того, что позволит вам восстановить свое равновесие. Постарайтесь жить настоящим, чувствовать то, что вас окружает и наслаждаться моментом. Дела никогда не закончатся. Но если вы не будете думать о себе, то скоро будете напоминать загнанную белку. Поэтому, первая задача – научить себя восстанавливаться эмоционально. Йога, массаж, рисование, прогулки по городу, бокс, ванная с пеной и любимой книжкой – у каждой женщины свой рецепт. А как только почувствуете себя эмоционально отдохнувшей, дайте себе обещание, что очень постараетесь вдохновлять вашего мужчину, чтобы он сам хотел заботиться о вас, оберегать и делать чудесные вещи, лишь для того, чтобы увидеть вашу улыбку. Пообещайте себе, что теперь будете задумываться над вашими словами и отслеживать – какое настроение они несут. В конце концов, как сказал великий Дейл Карнеги “Невозможно заставить человека что-то сделать. Можно сделать так, чтобы он сам этого захотел”.