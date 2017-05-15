Как замужние женщины находят секс на стороне

Весна – опаснейшее время в плане измен. После долгой зимы приходит долгожданное тепло, расцветают цветочки и бушуют гормоны, реагируя на робко пробивающиеся из-под юбок коленки.

В такие минуты легко забыть о том, что ты женат, что со многими мужчинами и происходит. Дело известное. Но сегодня мне бы хотелось, мужики, чтобы вы взглянули на свои измены не глазами озорного кобеля, а глазами… вашей жены. Как женщина, я легко могу спрогнозировать для вас развитие сюжета.

Начнем с того, что секс вашей жене найти в 10 раз легче, чем вам. Да, именно в 10 раз, если не больше. Всему виной социальные стереотипы. Если женатый мужчина, ищущий легких встреч – типаж явно отрицательный, по причине ограниченности ресурсов, то с дамой все сложнее.

Встречаться с замужней женщиной – не "западло", как выражаются в простонародье. Это никак не компрометирует мужчину и является скорее проявлением удали, чем отчаянья. Ведь изначально очень немногие мужчины встречаются с девушкой, чтобы жениться на ней.

Если подкат женатого к студентке вызовет в 9 случаях из 10 отчаянное сопротивление и возмущение – я не такая, то с парнями все иначе. Как вы думаете, сколько крепких и спортивных студентов откажут вашей даме на том основании, что она замужем?

Женатые мужики ценятся любовницами только в одном случае – если они "материально поддерживают". А вот от замужней женщины никто не попросит материальной поддержки, и это уже очень и очень хорошо.

Все то, что играет против вас в браке: отсутствие времени, запрос только на голый секс, деловитая торопливость в интиме – все это делает особенно привлекательной замужнюю даму. Женщина, которой нужен от тебя только секс – да это же мечта поэта!

Да, да, мужики. Мир не справедлив. Если девочки-девственницы отчаянно берегут свой цветочек от такого циничного волка как вы, то мальчики-девственники только и мечтают избавиться от своего "недостатка" с какой-нибудь опытной дамой. Ах, она замужем… Ну, так это еще лучше!

Если отказать женатому социально-одобряемо (женская солидарность), то отказать замужней – немужественно и вообще "фу". Мне кажется, это менее вероятно, чем цунами у вас за окном. Особенно если ваша жена хорошо сохранилась. Но даже если она сохранилась плохо, то на аромат этого слегка увядшего цветка готовы слететься тысячи южных мужчин, которые активно мигрируют к нам год за годом. В их культуре секс с женщиной, любой, какой-нибудь – это уже хорошо.

К чему я говорю все это… Женщины, во-первых, не дуры. Во-вторых, секс им найти гораздо легче, чем вам. А, в-третьих, свято место пусто не бывает. Так что, мужики, гоняясь за новыми мячиками, не прозевайте гол в свои ворота.