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Почему женщины несчастны

Фото: GLOBAL LOOK press/Jenny Norquist
Анна Сметанникова

Анна Сметанникова блогер

 Клинический психолог, эриксоновский гипнотерапевт, арт-терапевт, НЛП-тренер, Trainer ITA (International Trainers Academy of Neuro—Linguistic Programming), коуч Нового кода НЛП, телесно-ориентированный терапевт.
Современное общество диктует свои правила. А в мире женщин эти правила еще более жесткие и безапелляционные. Еще полвека назад основной заботой женщины являлось рождение детей, создание уюта и сохранение семейного очага. Да, безусловно, тогда тоже были женщины-карьеристки, любовницы и одиночки, но такого повального количества несчастных женщин как сейчас сложно представить.
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Измученные, затравленные, истощенные, они тащат на себе бизнес, ездят на дорогих машинах и мечтают только об одном, чтобы все "это" кто-то делал за них. Другая категория дам – эффектные домохозяйки, жены бизнесменов или их же любовницы, живущие "в свое удовольствие", но от этого "удовольствия" в постоянной депрессии и неудовлетворенности. Что не так?

Счастье – это то, что происходят сейчас. Это момент. Это быть здесь и сейчас, быть там, где хочешь и наслаждаться этим. Что же происходит с женщинами, у которых все есть? Почему они несчастны? В большинстве случаев успешные женщины живут "достигаторством", а это ведет к тому, что момент "здесь и сейчас" они пропускают, так как их в первую очередь волнует будущая удача. Они либо живут прошлым и вспоминают, что уже сделали или получили, либо строят новые цели, проекты. Как только желаемое получено, мысли вновь начинают работать в направлении будущего, и вновь – гонка.

Фото: GLOBAL LOOK press/R. M?rzinger

В погоне за идеальностью они теряют энергию и привлекательность. Также веской причиной является еще один "бич" – повсеместный контроль. Женщина боится ослабить контроль, боится довериться мужу или мужчине, боится передать часть ответственности коллегам или подчиненным. Она считает, что контролируя все и вся, можно строить свое счастье.

Тотальный контроль, как правило, скрывает за собой психическую травму, полученную в раннем возрасте. Также женский контроль может иметь истоки и из модели родительской семьи, где женщины несли ответственность и за мужа, и за детей, и за достаток, и за уют. Часто причиной такого поведения является личностная тревожность, а для того, чтобы ее избежать, женщина вынуждена постоянно быть в напряжении и контролировать свою семью, свою работу, свои эмоции. Главное – удержать иллюзорную стабильность. Ведь постоянно контролируя, невозможно расслабиться, а это означает лишь одно – жизнь проходит мимо.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Счастье – это состояние, когда вы находитесь там, где хотите быть. Многие считают, что счастье придет с приобретением новой квартиры, мужа или повышения на работе. "По-настоящему я буду счастлива, когда похудею на 10 кг, перееду в другой город, сменю гардероб, буду жить в своем доме", – так рассуждают женщины и продолжают жить "на черновик", ожидая, что настоящая жизнь вот-вот наступит.

Наша психика так устроена, что как только мы получаем то, что давно желали, это сразу перестает нас вдохновлять. Мы перестаем радоваться полученному и снова несчастны, снова в поиске мотивации, снова должны к чему-то стремиться, чтобы быть довольными. "А что в этом плохого?",– спросите вы. Достигать, получать, стремиться к лучшему и большему. Дело в том, что по своей природе женщина живет чувствами, опираясь на свою интуицию. Для нее очень важно говорить и выговариваться о том, что произошло сейчас, а не прятать свои чувства глубоко внутри.

Когда женщина живет осознанно, чувствуя свои потребности, а не придумывая их из головы, она счастлива и радостна каждый день. Безусловно, она может огорчаться, злиться или уставать, но все эти состояния и эмоции осознаются ею, и, что самое важное, своевременно выражаются. Такая женщина счастлива просто так, независимо от того, есть ли у нее это пресловутое "все" или нет.

Итак, основные подсказки на каждый день, чтобы жить осознанно и наслаждаться моментом:

  • слышать, видеть, чувствовать то, что происходит с вами здесь и сейчас (моете ли вы посуду, гуляете или общаетесь с друзьями);
  • меньше уходить во внутренний диалог. Лучше выделить определенное время для саморефлексии и анализа;
  • заниматься творчеством;
  • задавать себе вопрос – чего я действительно сейчас хочу;
  • слышать и слушать сигналы своего тела;
  • благодарить себя за каждый день.

Запомните, женщины: вы несчастны только потому, что вы забыли, как быть женщинами. Вы напрочь забыли, что такое попросить и сказать "пожалуйста", вы забыли, как быть слабой и романтичной, как вдохновлять сильную половину человечества на подвиги в свою честь.

В заключении, хочется отметить, что счастье зависит только от нас самих. Какой будет ваша жизнь, решаете вы. Придадите ли вы ей яркие краски или будете изнывать в серости и пустоте. Единственное, что вам нужно контролировать, так это ход своих мыслей, возвращая их в здесь и сейчас, находясь в моменте, радуясь тому, где вы находитесь в настоящее время. Ведь это именно то, чего вы хотели раньше.

10 мая 2017, 17:38

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