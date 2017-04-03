Украина попала в свой же капкан

Украинское правительство запретило въезд Юлии Самойловой – участнице Евровидения от России. Теперь против этого решения выступают не только организаторы конкурса, но и другие страны-участницы. Фактически, киевские власти попали в свой же капкан, и выход их него пока совсем не очевиден.

Украинское правительство запретило въезд Юлии Самойловой – участнице Евровидения от России. Теперь против этого решения выступают не только организаторы конкурса, но и другие страны-участницы. Фактически, киевские власти попали в свой же капкан, и выход их него пока совсем не очевиден.

Информацию о том, что Украину могут отстранить от Евровидения, озвучила главный организатор конкурса, глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре. Более того, позже она сообщила, что ряд стран рассматривает вариант бойкота конкурса в случае неучастия в нем России. Делтенре выразила сожаление, что фестиваль используют для политических игр.

Что интересно, о политических играх вспомнили только сейчас. Год назад, когда Украина отправила на конкурс песню певицы Джамалы, явного политического контекста никто якобы не заметил. Официально об этом молчали все, но даже в разговоре с пранкером Алексеем Столяровым (Лексус), звонившим от имени помощника Порошенко, сама певица, признала, что песня была о Воссоединении Крыма с Россией, и о том, как это плохо. Артистка сообщила, что написала песню в 2014 году, и посвящена она именно этому событию. Тогда европейцы в привычной манере закрыли глаза на данный факт, а украинская исполнительница, вопреки желаниям зрителей (отдавших предпочтение российскому певцу), победила в конкурсе за счет голосования "независимого" жюри. Уже тогда создалось впечатление, что скандалов в 2017 году не избежать. Так и случилось...

В принципе, отказ от участия в Евровидении, учитывая русофобскую риторику украинской власти, был бы логичен. Официальный Киев утверждает, что ведет войну с Россией, что наша страна – "агрессор", и что ополченцы Донбасса – кадровые военные ВСРФ. Об этом прямо говорит и президент Порошенко, насчитывавший 700 "российских танков" в ДНР. Украинские депутаты оскорбляют нашу страну, историю, Президента. В Киеве в рамках "декоммунизации" демонтируют даже памятник Александру Суворову. Страна полнейшего абсурда.

Однако Россия решила не нагнетать ситуацию и выбрала конкурсантку – Юлию Самойлову. В ответ Украина запретила въезд на свою территорию нашей исполнительнице. Причина чисто политическая – Юлия давала концерт в Крыму (который Украина до сих пор считает своим). Тем более певица открыто поддерживает как Воссоединения Крыма с Россией, так и мирных жителей "Донбасса". К примеру, она поддержала акцию "Хватит убивать", направленную на поддержку пострадавшим от обстрелов мирных кварталов ДНР и ЛНР.

Нет сомнений, что Россия ничего не потеряет от неучастия в конкурсе. Не потеряет и Юлия. Она уже героиня, которую поддерживает вся страна. А вот Европейский вещательный союз (ЕВС) явно осознал масштаб проблемы, в которую влез еще год назад. Отсутствие России может привести к серьезным убыткам. Это ведь не только международный вокальный конкурс, но и бизнес.

Аудитория Евровидения в России большая – его показывают на ведущих каналах страны. Права на трансляцию, реклама, звонки (когда телезрители отдают голоса) – огромные деньги. Более того, выступления российских артистов – это не только глубокий смысл в тексте, но всегда красочное, завораживающее шоу, которое также приносит немало денег в карман организаторов. Талант наших артистов в сочетании с новаторским преподнесением, казалось бы, прописных истин и делает Россию ежегодным фаворитом Евровидения. Несомненно, отсутствие России в конкурсе понизит к нему интерес. Делтенре рассказала о неудовольствии европейских вещателей решением украинской власти.

И ведь возможное отсутствие Юлии на Евровидении – не наша вина. Россия решила не отказываться от участия в конкурсе, определила участницу. Тот факт, что Украина запретила Юлии Самойловой въезд за поездки по территории Российской Федерации, конечно, удивляет и европейцев.

Если Европейский вещательный союз не найдет адекватный вариант решения проблемы, то в этом году Евровидение пройдет без России. Учитывая точку зрения России, начинается давление на Украину. Сейчас чиновники ЕВС напрямую общаются с украинскими властями. Рассматривается, к примеру, вариант разрешения въезда Самойловой только на время проведения Евровидения. Также возможен вариант с исключением Украины из числа участников Евровидения. Как известно, часто принципиальность европейских чиновников заканчивается там, где начинается вопрос денег. Теперь, почти за месяц до начала Евровидения, этот вопрос стоит особенно.

Украинские власти находятся в затруднительном положении. Отказаться от своих слов и разрешить въезд Самойловой – значит, в очередной раз, подтвердить, что их слова и действия ничего не стоят. С другой стороны, ссориться с европейскими кураторами тоже не хочется. Тем более тогда, когда так близок провал организации Евровидения.

Похоже, что украинские власти уже окончательно потеряли ощущение реальности, в очередной раз перейдя границу разумного. Они не только нарушили правила, но и отыгрались на девушке с ограниченными возможностями. Реагировать на такое вопиющее хамство приходится жестко. Даже европейские страны поддерживают Россию, несмотря на вездесущий дух антироссийских настроений. Это значит, что правда за нами, и никакими политическими играми ее не скрыть! Люди все видят и осуждают деяния, подобные тем, что делает правительство Украины. Но время все расставит на свои места, и горько пожалеют политики Украины и им содействующие силы о своих бесчинствах и притеснениях. Отсутствие России на конкурсе больно ударит по всем участникам, а виновница этой проблемы Украина все еще натужно сопротивляется признавать ошибки.