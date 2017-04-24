Скрытый смысл "прощальных" туров артистов
У меня вопрос к публике: почему вы так не любите отпускать прошлое и продолжаете жить им? Зачем все время оглядываться назад? Ностальгия – это прекрасно, и время от времени вспомнить прошлое, молодость, нормально. Почему самые большие залы собирают артисты, исполняющие репертуар прошлых лет? Неужели мы не хотим открыть для себя что-то новое? Почему зритель лишает себя удовольствия увидеть артистов, которые полны энергии, творчества, создают свою музыку здесь и сейчас? Почему вы ждете годы, чтобы потом опять ностальгировать? Концертные туры дебютантов сцены не вызывают ажиотажа, если только это не выпускники шоу талантов. И то, вряд ли они могут соперничать по сборам с ветеранами сцены.
Вспоминается легендарная группа Scorpions, которая приезжала в Москву с прощальными концертами аж пять раз! Их лидер Клаус Майне в интервью Владимиру Познеру рассказывал, что по своей воле они бы так не поступили, но российские фанаты так настаивали на концерте, что пришлось согласиться. В принципе, особых претензий нет. Понятно, что в такие гастроли едут артисты, пик популярности которых давно прошел, и для них это хорошая возможность заработать. А под вывеской "прощальный тур" сделать это гораздо легче, в этом заинтересованы и промоутеры. Практика таких пиар-ходов далеко не новость в шоу-бизнесе, мы то и дело слышим про камбэки музыкантов.
Все это не значит, что новые интересные артисты не появляются, или их песни хуже, чем у мэтров эстрады. Но, к сожалению, они обречены на то, что их творчество станет востребованным лишь через 20-30 лет, когда они будут в почтенном возрасте, как и их аудитория, которая будет с удовольствием ностальгировать по молодости и вспоминать о ней на таких "прощальных" концертах. Это специфика нашей страны. На западе гораздо легче воспринимают новую музыку и новых исполнителей. Не важно, что многие из них так и остаются исполнителем одной хитовой песни, а о ком-то забывают через год.
Концертные залы за границей собирают и кумиры молодежи, и любимцы публики постарше. Одинаковые аншлаги можно увидеть как на шоу Тейлор Свифт и Джастина Бибера, так и у Мадонны, Брюса Спрингстина, Роллинг Стоунз и Металлики. Разве что цены на билеты разные.
Обидно за зрителя. Несмотря на то, что многие понимают скрытый смысл этих "прощальных туров", люди все равно снова и снова идут на эти концерты, в стремлении увидеть любимого артиста своей молодости, испытать те же эмоции, которые он дарил много лет назад. Возможно, это не так плохо. Если аудитория хочет встречи с кумиром, какая разница как называется концерт, "прощальный", "единственный" или "самый последний". В конце концов, шоу должно продолжаться!
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