Причины и последствия кризиса среднего возраста

Не смогла, не сделала, не успела! Эти мысли возникают, когда в дверь стучит кризис середины жизни. Женщина начинает проводить ревизию достижений, задавать себе вопросы: "Все ли получилось?", "Все ли срослось?", "Какие возможности были упущены и почему?". Осознание того, что многое получилось не так, как мечталось и мелькающая на горизонте старость начинают сковывать, приводят в ужас.

Кризис может обернуться серьезными проблемами, а может стать этапом пробуждения мудрости, новым уровнем понимания себя. Каковы же причины кризиса, и как достойно его преодолеть?

Причины кризиса

Гормональные изменения – источник нестабильного настроения.

Изменения во внешности и первые признаки увядания. Женщине кажется, что она уже не настолько привлекательна.

Ответственность, которую накладывают на женщину по рождению и воспитанию детей. Отсутствие потомства в 30–35 лет нередко становится поводом для осуждения со стороны близких и знакомых. (Скажу больше, несмотря на колоссальные перемены в обществе, бездетную женщину все еще продолжают рассматривать чуть ли ни как инвалида)

Снижение активности. Уже достаточно сложно совмещать работу, повышение квалификации, семейные обязанности и встречи с друзьями. Танцы до утра вытесняет тихий домашний вечер.

Трудности взаимопонимания с противоположным полом. Если женщина, перешагнув 30-летний рубеж, до сих пор одна — это серьезно бьет по ее самооценке.

Невозможность реализации собственных целей и желаний из-за чрезмерной опеки родителей. Женщина, которая продолжает жить вместе с родителями, остается несамостоятельной. Она осознает, что проживает чужую жизнь.​

Признаки

Вот несколько маркеров, которые позволят выявить кризис середины жизни:

апатия,

лень,

резкие перепады настроения,

конфликты в семье и на работе,

постоянная тревога,

переоценка жизненных ценностей,

непрерывный самоанализ и самокритика.

Кризис среднего возраста, как правило, начинается в 30–45 лет и продолжается в среднем 2–3 года.



Процесс трансформации имеет три стадии:

Расставание с прошлыми мечтами. Их важно оплакать и похоронить. Некоторые вещи и события тем и хороши, что остаются только мечтами.

Период неуверенности. Время, когда возникает очень много вопросов, когда не понятно, в каком направлении двигаться, куда дальше жить. Для формирования нового взгляда на мир требуется время и спокойствие.

Рождение новой личности. Требуется время, чтобы обрести устойчивость и начать проявлять таланты.

"Жертв" кризиса средних лет часто "штормит". Они, к примеру, могут кардинально поменять имидж, внезапно увлечься алкоголем или сменить профессию.

Как справиться

"Посидите на берегу". Подарите себе время для раздумий: внутренняя работа, которая происходит на данном этапе, не менее важна, чем действия.

Больше отдыхайте, научитесь расслабляться. Дополнительный стресс вам ни к чему.

Если у вас до сих пор нет хобби, найдите то, что вас будет зажигать и радовать.

Попробуйте изменить свой образ жизни на более здоровый. Занятия спортом, правильное питание и качественный сон – ваши антикризисные помощники.

Не портите отношения с семьей. Очень часто наши близкие — единственные люди, которые способны поддержать нас в тяжелые времена.

Не идеализируйте, не оценивайте себя по юношеским меркам. Вы меняетесь — это естественный процесс. Будьте реалисткой!

В определенный момент, гормонозаместительная терапия, назначенная специалистом, может подарить качественно иной уровень самоощущения. Не бойтесь слова "гормоны".

Кризис среднего возраста – это время глубокой трансформации. Возьмите от этого периода только самое лучшее!