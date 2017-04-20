Причины и последствия кризиса среднего возраста

Не смогла, не сделала, не успела! Эти мысли возникают, когда в дверь стучит кризис середины жизни. Женщина начинает проводить ревизию достижений, задавать себе вопросы: "Все ли получилось?", "Все ли срослось?", "Какие возможности были упущены и почему?". Осознание того, что многое получилось не так, как мечталось и мелькающая на горизонте старость начинают сковывать, приводят в ужас.
Кризис может обернуться серьезными проблемами, а
может стать этапом пробуждения мудрости, новым уровнем понимания себя. Каковы
же причины кризиса, и как достойно его преодолеть?
Причины
кризиса
- Гормональные
изменения – источник
нестабильного настроения.
- Изменения
во внешности и первые признаки увядания. Женщине кажется, что она уже не настолько
привлекательна.
- Ответственность,
которую накладывают на женщину по рождению и воспитанию детей. Отсутствие потомства в 30–35
лет нередко становится поводом для
осуждения со стороны близких и знакомых. (Скажу больше, несмотря на
колоссальные перемены в обществе, бездетную женщину все еще продолжают
рассматривать чуть ли ни как инвалида)
- Снижение
активности. Уже
достаточно сложно совмещать работу, повышение квалификации, семейные
обязанности и встречи с друзьями. Танцы до утра вытесняет тихий домашний вечер.
- Трудности
взаимопонимания с противоположным полом. Если женщина, перешагнув 30-летний рубеж, до сих пор
одна —
это серьезно бьет по ее самооценке.
- Невозможность
реализации собственных целей и желаний из-за чрезмерной опеки родителей. Женщина, которая продолжает жить
вместе с родителями, остается несамостоятельной. Она осознает, что проживает
чужую жизнь.
Признаки
Вот
несколько маркеров, которые позволят выявить кризис середины жизни:
- апатия,
- лень,
- резкие
перепады настроения,
- конфликты
в семье и на работе,
- постоянная
тревога,
- переоценка
жизненных ценностей,
- непрерывный
самоанализ и самокритика.
Кризис
среднего возраста, как правило, начинается в 30–45 лет и продолжается в среднем 2–3
года.
Процесс
трансформации имеет три стадии:
Расставание
с прошлыми мечтами. Их
важно оплакать и похоронить. Некоторые вещи и события тем и хороши, что
остаются только мечтами.
Период
неуверенности.
Время, когда возникает очень много вопросов, когда не понятно, в каком
направлении двигаться, куда дальше жить. Для формирования нового взгляда на мир
требуется время и спокойствие.
Рождение
новой личности.
Требуется время, чтобы обрести устойчивость и начать проявлять таланты.
"Жертв"
кризиса средних лет часто "штормит". Они, к примеру, могут кардинально
поменять имидж, внезапно увлечься алкоголем или сменить профессию.
Как
справиться
- "Посидите
на берегу". Подарите
себе время для раздумий: внутренняя работа, которая происходит на данном этапе,
не менее важна, чем действия.
- Больше
отдыхайте, научитесь расслабляться. Дополнительный стресс вам ни к чему.
- Если
у вас до сих пор нет хобби, найдите то, что вас будет зажигать и радовать.
- Попробуйте
изменить свой образ жизни на более здоровый. Занятия спортом, правильное
питание и качественный сон – ваши
антикризисные помощники.
- Не
портите отношения с семьей. Очень часто наши близкие —
единственные люди, которые способны
поддержать нас в тяжелые времена.
- Не
идеализируйте, не оценивайте себя по юношеским меркам. Вы меняетесь —
это естественный процесс. Будьте
реалисткой!
- В
определенный момент, гормонозаместительная терапия, назначенная специалистом,
может подарить качественно иной уровень самоощущения. Не бойтесь слова
"гормоны".
Кризис
среднего возраста – это
время глубокой трансформации. Возьмите от этого периода только самое лучшее!