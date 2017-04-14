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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5

Андрей Клишас и Анатолий Выборный. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Каждый законопроект, внесенный в Госдуму за последние несколько месяцев, сопровождает бурное общественное обсуждение. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.
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Неделя у депутатов Госдумы выдалась насыщенной и нескучной. Им пришлось рассматривать самые разные законопроекты – от тех, которые парламентариев даже повеселили, до самых что ни на есть серьезных.

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Закон о "дурацких" именах для детей в парламенте назвали "гвоздем программы". Хотя воздействие его на среду – имеется в виду среда культурная – должно быть весьма ощутимым. К счастью, имена вроде "Даздрапермы" (Да здравствует Первое Мая) давно не встречаются. Зато расплодились новые перлы, авторы которых черпают вдохновение в мыльных операх или голливудских фэнтезийных блокбастерах.

Примерами народного творчества депутатов снабдили отделы ЗАГС. По их данным, с 1998 года в России появилось множество мальчиков с такими оригинальными именами, как Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. Девочкам повезло больше – их называют Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Законопроект ко второму чтению претерпел некоторые правки. Так, депутаты отклонили пункт, запрещающий называть детей аббревиатурами или сокращениями. Ведь на сегодня в России есть "революционные" имена, которые изначально были именно аббревиатурой. "Например, Ким – это коммунистический интернационал молодежи. Или Владлен (сокращение от Владимир Ленин. – Прим. ред.) – уже мало кто обращается к первоначальному варианту", – напомнил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Распространены такие имена-аббревиатуры и в Татарстане. Уже давно никого не удивляет имя Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). Только в 2016 году этими именами назвали в республике около 5 тысяч малышей.

Документ, внесенный сенатором Валентиной Петренко, был одобрен депутатами в первом чтении 7 марта. Законопроект запретит регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, рангов и ненормативной лексики. Кроме того, нельзя будет использовать в написании знаки препинания, кроме дефиса. Зато теперь можно обеспечить ребенка двойной фамилией (матери и отца, хоть через дефис, хоть раздельно).

Дмитрий Исламов и Вадим Деньгин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Облегчили депутаты россиянам и оформление больничного. С 1 июля листок нетрудоспособности можно будет получить в форме электронного документа. По замыслу законотворцев, это позволит организациям значительно снизить затраты труда на обработку документов, сократит количество обращений застрахованных лиц. А граждане смогут получать информацию о выплатах на Едином портале госуслуг.

Оплачивать общедомовые расходы жильцы смогут по счётчикам коллективного пользования. Нашумевший законопроект одобрен депутатами в первом чтении. На пленарном заседании не обошлось без упреков в адрес кабинета министров.

Закон был подготовлен в 2015-м правительством. Однако, чтобы ускорить его рассмотрение, кабмин не стал сам вносить документ в Госдуму – а сделал это через депутатов. Действия правительства привели к тому, что, постановление было принято только 26 декабря 2016 года – при том, что уже с 1 января 2017-го закон вступал в силу. В результате регионы в спешке принимали свои нормативы, не обеспечив экспертизу адекватности этих норм. А россиян обрадовали платежками с огромными суммами.

"В этой связи мы попросили министерство, которое здесь представлено, в том числе брать на себя ответственность. Потому что это отраслевое законотворчество через депутатов привело к тому, что мы сейчас вынуждены все исправлять", – заявил на заседании спикер Госдумы. Вячеслав Володин адресовал свою реплику присутствовавшему в зале представителю правительства.

Наталья Поклонская. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Занимались народные избранники и вопросами развития доступной среды для любдей с ограниченными возможностями. Ранее замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев рассказал депутатам, что вопрос полномочий госорганов по контролю над доступностью услуг для инвалидов сегодня не урегулирован. По его словам, это не позволяет им решать многие вопросы в рамках досудебных процедур. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который возлагает на органы федеральной и региональной власти контроль в этой сфере.

14 апреля 2017, 19:25

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