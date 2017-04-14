Детей запретят называть словом из трех букв

"Гвоздем программы" пленарного заседания Госдумы окрестили депутаты законопроект о "дурацких" именах. Парламентарии рассмотрят во втором чтении документ, запрещающий называть детей нетрадиционно – в частности, с использованием бранных слов.

Изобретательных россиян скоро лишат возможности давать своим детям "оригинальные" имена. К примеру, нельзя будет называть отпрысков цифрами или нецензурными словами (бывает и такое). Закон, которым займутся 14 апреля в Госдуме, народным избранникам понравился.

"Гвоздь сегодняшней программы – это рассмотрение законопроекта члена Совета Федерации Валентины Петренко, который касается имен. В соответствии с редакцией, которую предлагает комитет, будет запрещено называть детей цифрами, числительными, бранными словами, титулами, должностями", – рассказал журналистам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Некоторые правки в законопроект уже внесены. Так, депутаты отклонили пункт, запрещающий называть детей аббревиатурами или сокращениями. Ведь на сегодня в России есть "революционные" имена, которые изначально были именно аббревиатурой. "Например, Ким – это коммунистический интернационал молодежи. Или Владлен (сокращение от Владимир Ленин. – Прим. ред.) – уже мало кто обращается к первоначальному варианту", – напомнил Исаев.

А вот примеров того, что надо бы запретить, к сожалению, уже накопилось достаточно. По статистике органов ЗАГС Москвы, с 1998 года в России появились мальчики с такими оригинальными именами, как Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. Девочкам повезло больше – их называют Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Документ, внесенный сенатором Валентиной Петренко, был одобрен депутатами в первом чтении 7 марта. Законопроект запретит регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, рангов и ненормативной лексики. Кроме того, нельзя будет использовать в написании знаки препинания, кроме дефиса.

В поправках к Семейному кодексу – не одни только запреты. Есть и разрешения. В частности, ребенку можно будет давать двойные фамилии – отца и матери. "При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности", – приводит ТАСС цитату из документа.