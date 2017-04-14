Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
Парламентарий напомнил, что президент, говоря о настройке налоговой системы, назвал 2017-й годом обсуждения предстоящих изменений, 2018-й – годом принятия решений. А в 2019 году должна быть создана стабильная налоговая система.
Рабочая группа займется вопросами упрощения администрирования и сокращения отчетности для малого и среднего бизнеса.
"Эти вопросы назрели, многократно всеми обсуждались, и мы могли бы их решить уже в 2017 году с тем, чтобы они нашли отражение в основных направлениях налоговой политики, которые предстоит обсуждать летом", – сказал Андрей Макаров. Уже в этом году депутаты могут принять законодательные и нормативные акты, которые помогут малому бизнесу, добавил депутат.
В ближайшее время будет подготовлен перечень отчетности, которую представляют субъекты малого и среднего предпринимательства в Федеральную налоговую службу, внебюджетные страховые службы и Росстат. Предстоит упростить формы отчетности для бизнеса и исключить дублирующие документы.
По словам Андрея Макарова, будут проработаны возможность введения режима "одного окна" для предоставления данных по отчетности и вопрос о распространении патентной системы налогообложения на малый бизнес.
Канцлеру Германии припомнили ее бессовестный поступок
Пресс-секретарь президента России сделал заявление для журналистов
Певец явился на эфир к Ивану Урганту в странном наряде
Актера поймали во время объятий с девушкой