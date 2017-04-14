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Общество

Госдума облегчит жизнь малому бизнесу

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На малый бизнес могут распространить патентную систему налогообложения и ввести режим "одного окна" для сдачи отчетности предпринимателями. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на первом заседании межфракционной рабочей группы по упрощению налогового администрирования.

Продолжение: Чем полезен обновленный порядок принятия законов
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Парламентарий напомнил, что президент, говоря о настройке налоговой системы, назвал 2017-й годом обсуждения предстоящих изменений, 2018-й – годом принятия решений. А в 2019 году должна быть создана стабильная налоговая система.

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Рабочая группа займется вопросами упрощения администрирования и сокращения отчетности для малого и среднего бизнеса.

"Эти вопросы назрели, многократно всеми обсуждались, и мы могли бы их решить уже в 2017 году с тем, чтобы они нашли отражение в основных направлениях налоговой политики, которые предстоит обсуждать летом", – сказал Андрей Макаров. Уже в этом году депутаты могут принять законодательные и нормативные акты, которые помогут малому бизнесу, добавил депутат.

Андрей Макаров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В ближайшее время будет подготовлен перечень отчетности, которую представляют субъекты малого и среднего предпринимательства в Федеральную налоговую службу, внебюджетные страховые службы и Росстат. Предстоит упростить формы отчетности для бизнеса и исключить дублирующие документы.

По словам Андрея Макарова, будут проработаны возможность введения режима "одного окна" для предоставления данных по отчетности и вопрос о распространении патентной системы налогообложения на малый бизнес. 

Автор: Александр Комаров14 апреля 2017, 15:30

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