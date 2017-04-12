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Как привлечь любовь и деньги в Чистый четверг

Фото: GLOBAL LOOK press
Лара Фабрикова

Лара Фабрикова блогер

Эзотерик, космоэнергет, таролог, целитель. Опыт работы в области магических услуг более 15 лет. Поможет каждому, кто нуждается в совете или помощи максимально решить все свои вопросы как практикующая ведьма. Не откладывайте ваши проблемы на завтра! Позвольте себе быть счастливым уже сегодня, сейчас!

У православных началась Страстная неделя и подготовка к Светлому празднику – Пасхе. Все дни этой недели называют Великими. И самый важный день из них – это Великий Четверг.
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Именно в Чистый Четверг делают генеральную уборку перед Христовым воскресеньем, пекут куличи и красят пасхальные яйца. Помимо этого, в этот день существует множество обрядов на привлечение любви, здоровья и денег в свою жизнь. Некоторыми из них поделюсь с вами.  

Четверговая соль

Есть традиция изготавливать четверговую соль, волшебные свойства которой известны с давних времен. Она считается сильнейшим оберегом от всякой нечисти: соль добавляют в пищу, используют во время купаний, в уборке дома. 

Соль нужна самая обычная, каменная, поваренная, желательно крупная безо всяких добавок и ни в коем случае не йодированная. Сковородку лучше брать чугунную, если есть. Соль прокаливается в духовке или на открытом огне, пока она не потемнеет. Я добавляю мяту и душицу, зверобой, в принципе любую травку, которая есть в доме. Еще кусочки ржаного хлеба кладу, некоторые добавляют ржаную муку.

Готовят соль со среды на четверг. Утром ее нужно взять на службу, держать так, чтобы пакет был открытым. Когда принесете домой, насыпьте ее в чистую посуду, зажгите церковную свечку и прочитайте: "Боже, Спаситель наш, явившийся через пророка Елисея в Иерихоне и так посредством соли, сделавший здоровою вредную воду! Ты сам благослови и эту соль и сделай ее приношением радости. Ибо ты - Бог наш, и мы тебе воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь".

Фото: GLOBAL LOOK press

Четверговую соль обычно пересыпают в мешочек и хранят для разных магических целей (далее она будет встречаться в обрядах). Ее рекомендуют держать поближе к кухне, а чтобы в доме всегда водились деньги, на обеденный стол ставят деревянную солонку, или из бересты с четверговой солью. Но в пищу ее не употребляют.

Есть еще один способ, для ленивых. Считается, что если в ночь на Чистый Четверг вынести соль под ясное небо, под чистые звезды, то она также приобретает целебные свойства.

Если в храм не пойдете, тогда дома освятите соль святой водой и произнесите над ней Отче наш, или 12 Евангелий, которые читаются утром на службе в Страстную пятницу. И прокалите над свечой, принесенной с Богослужения.

Как привлечь любимого на Чистый четверг

В Четверг вы утром купаетесь, вытираетесь чистым полотенцем новым. А в воскресенье на Пасху, это полотенце жертвуете вместе с куличом и крашенками как милостыню тем, кто у храма просит. Вскоре ваш Прынц обязательно появится.

Гармонизация существующих отношений

Этот обряд требует усилий и вашей полной и безоговорочной веры в Силы Господа Бога. Он только для тех, кто расстался, если отношения в паре все хуже и хуже, необходимо восстановление семьи, возврат мужа и т.д. Его нельзя делать на чужих мужчин.

Делается обряд на Чистый четверг, но нужно обязательно посетить утреннюю службу. Возьмите с собой немного соли (держите ее в пакете приоткрытой) и после службы наберите четверговой святой воды (если на службу не попали, возьмите просто соль и святой воды). Но посещение службы лишь усилит эффект.

Дома, когда вернетесь со службы, или вечером, как освободитесь, застелите стол белой тканью. Вам понадобятся иконы Вседержителя, Богородицы, Петра и Февроньи, свечи, ваша совместная фотография (можно склеить если такой нет) и красные чернила.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ставим Иконы так, чтобы посередине была Петра и Февроньи, у Богородицы и Христа зажигаем по одной свече. Напротив центральной иконы скручиваем две свечи мысленно представляя, что одна свеча это вы, а другая – ваш возлюбленный. Кладем лист бумаги формата А4, вашу совместную фото. Зажигаем свечи. На лист бумаги насыпаем соль тонким слоем, сверху кладем фото, на котором пишем красными чернилами в области ваших сердец (так, чтобы они соединились) – истинная любовь. Сверху фото засыпаем солью, чтобы оно полностью покрылось (оставляем только кончики) и читаем молитвы каждую 3 раза: Отче наш, Богородица, Дево Радуйся, Иисусову молитву. Также Псалмы 50, 90, 127 и завершить все молитвою Петра и Февроньи. После скажите: "Святые Угодники, очистите и укрепите нашу любовь. Да сохранит (свое имя) и (имя возлюбленного) от всего плохого, злого наносного, того что вредит нашим отношениям и разрушает их. Подарите нам счастье и любовь. Аминь. Перекрестите фото. Свечи догорают. После чего аккуратно вытащите фото, не касаясь соли руками, соль смойте в унитаз со словами: "Все плохое навсегда ушло, все хорошее на его место пришло". После этого вымойте руки под проточной водой.

Затем опять зажгите свечи у образов, скручивая две свечки у образа Петра и Февроньи. Положите фото, рядом поставьте чашку со святой водой. Наговаривайте заговор и при этом сбрызгивайте его: "Чистая любовь Богом данная в сердца Раба (имя) и Рабы (имя) вернулась, счастье и мир между нами навсегда восцарились". Отныне (имя) меня (имя) слушает, обожает и во всем уважает. Живет со мной в радости и от счастья сердце его полыхает. Любовь божественная и Божья благодать навек между нами поселяется на счастье, на радость нас и наших деток. Аминь".

Еще раз прочитайте молитву Петру и Февронье, оставьте свечи догорать. Одну часть оставшейся воды выпейте сами, другую постарайтесь подлить вашему объекту (если есть к нему доступ). Если нет, то можно просто обрызгать любую его вещь. В конце обряда скажите: "Господи Благослови", а фото спрячьте за икону Петра и Февроньи.

Обряд в Чистый четверг от бедности

Делать его нужно после захода солнца и до 12 ночи. Пред тремя нашими основными иконами, а это Вседержитель, Богородица и Николай Чудотворец, ставим три свечи. Перед ними кладем деньгу крупного достоинства 1000/5000.

Кладете правую руку на деньги, а левую на именную икону (если нет, то возьмите в руку ваш крестик). Желательно читать так, чтобы рядом было открытое окно или форточка, чтобы дым от свечей как бы шел к небу. Читать заговор в полголоса. Заговорные слова такие: "Здравствуй, темная ночь, я твоя приемная дочь. Кошелек мой – огород, никто плодов моих не заберет. Кто мою удачу взял, кто мое богатство забрал, Во имя Отца и Сына и Святого Духа через свечи назад передал. В понедельник взяла лопату. Во вторник землю вспахала, в среду зерно купила, в четверг зерно посадила, в пятницу полила, в субботу зерно собрала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как много зерен в поле и как их не счесть, и как их зараз не съесть, так бы было много и множество в моем кошельке денег. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь".

Фото: GLOBAL LOOK press

После прочтения погасите свечи и спрячьте вместе с кошельком на три дня (то есть достать необходимо лишь на Пасху). Свечи нужно скрутить по часовой стрелке, зажечь опять и оставить догорать. По истечении трех дней кошелек можно забрать и пользоваться им как обычно. Деньги обязательно потратить.

А еще в четверг рано утром нужно сесть и пересчитать всю наличность, которую сможете достать изо всех карманов, сумок, тайников, копилок. И при этом сказать вслух: "Тысяча, полтыщи, шестьсот, все везде моя рука-владыка возьмет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь". Слова произносятся в тот момент когда при пересчете получается круглая сумма – 50, 100, 500 и так далее. Этот же обряд также сделайте в полдень и на закате. Всего три раза! Не отвлекайтесь, не отвечайте на звонки, не считайте деньги на столе или на кровати, и главное – делайте это, чтобы никто вас не видел. Сразу предваряю вопрос для тех, кто на работе. В полдень, просто представьте ту сумму – те купюры, которые вы считали утром, мысленно пересчитайте их, также проговаривая этот заговор.

12 апреля 2017, 10:07

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