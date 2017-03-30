Как стать известным артистом

Всем известно: для того, чтобы достучаться до публики, артист должен звучать на радио и ТВ, либо занимать очень активную позицию в интернете. А для появления на телевидении и ротации на радио нужны связи.

Если вы не известный артист или участник популярного шоу-талантов, попасть в эфир той или иной программы очень сложно. Чтобы записать качественный материал, сделать из него готовую песню, снять на нее клип – нужны деньги.

Представим себе, что этот вопрос уже решен и у вас на руках есть и трек, в который вы верите, и клип, который не стыдно показать зрителю. Песня разослана по музыкальным радиостанциям, клип отправлен программным директорам музыкальных каналов, все прекрасно, артист в ожидании чуда.

Есть более простой способ донести результат своей работы до публики – интернет. С развитием Всемирной паутины все стало гораздо проще. Публика в интернете более молодая, открытая, коммуникабельная, интересующаяся всем новым. Она быстро откликается на интересные события и моментально реагирует. Если песня "зашла" – пользователи соцсетей делятся ею друг с другом, она появляется в пабликах, собирает лайки и начинает свое шествие по просторам сети, набирая популярность.

Что касается клипов, сегодня ролики, снятые на камеру мобильного телефона, составляют серьезную конкуренцию видеоработам, сделанным за приличный бюджет, мастерами своего дела – режиссерами, операторами, монтажерами, гримерами, художниками по костюмам, специалистами по спецэффектам. Снять бюджетный ролик сейчас может любой новичок. Все дело в идее. Конечно, высший пилотаж – это снять видео с помощью крутой команды, за хороший бюджет, но, чтобы выглядело оно так, как будто сделано "между прочим", во время отдыха (пример – клип Beyonce "7/11").

Но если вы начинающий артист и ваша идея это все, что у вас есть? Не нужно тратить много денег на запись песни или съемку клипа. Сейчас все меняется так быстро, что крутая техника дешевеет и становится доступной для простых и любознательных молодых ребят. Им достаточно почитать в интернете как пользоваться камерой, как снимать ролики, как монтировать, и вот уже через неделю перед нами готовый режиссер. Почему так популярны видеоблогеры? Потому что они говорят на понятном публике языке. Они – как мы с вами, только более идейные. У одних получается лучше, у других хуже, но в целом, каждый находит свою аудиторию. То же и с музыкой. Ведь в конечном итоге, популярность песни определяется не клипом, снятым на нее, а самой композицией. Видео служит лишь оформлением, визуальным продолжением песни.

Практически каждый человек сможет снять клип выложить в интернет и за минимальные вложения стать известным артистом? Чисто теоретически – да.

В моем блоге на прошлой неделе я говорил о таком важном понятии, как качество музыки. Сегодня можно поговорить о зрителе. Творчество, основанное на вирусной истории, рассчитанное на яркую вспышку, не имеющее глубокой идеи, которая заденет людей, обречено на такое же быстрое угасание. За последнее время появилось много "звезд" интернета, которые соревнуются друг с другом в популярности, меряются количеством подписчиков и лайков. Им кажется, что они уже известны и востребованы, но что стоит за теми "сердечками", которыми их одаривает аудитория соцсетей? Что у них есть, кроме сиюминутного хайпа? Ну, набрал ролик энное количество просмотров, что дальше? Запомнят ли после этого ваше имя и песню – очень большой вопрос. Я считаю, что результатом можно считать тогда, когда песня стала для людей чем-то знаковым, когда, видя в своем городе вашу афишу, они хотят купить билет и пойти на концерт.

У нас в стране есть масса талантливых ребят, которые без появления на телевидении и радио собирают концертные залы, аншлаги на стадионах. Вот перед ними я снимаю шляпу и признаю, что их талант признала публика. Эти люди видят своего зрителя на концертах, слышат аплодисменты. Это настоящее. И мне искренне жаль тех, кто обращает внимание только на статистику своих аккаунтов в соцсетях. Могу пожелать им только лишь продолжать искать свое настоящее призвание.