Почему талантливые артисты не находят признания

Платон когда-то сказал: музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.

В последнее время я все чаще сталкиваюсь с тем, что гениальные музыканты и певцы, настоящие профессионалы своего дела, работают в малоизвестных коллективах. Среди моих знакомых есть много тех, кто в сотни раз талантливей всех нас вместе взятых, но вместо того, чтобы блистать на сцене, они уходят в закулисье – становятся педагогами по вокалу, аранжировщиками и так далее.

Недавно в одном московском ресторане я встретил певицу – яркую, харизматичную, со сногсшибательной внешностью и прекрасным голосом. Я задумался: что она делает здесь? Ведь ее место на большой сцене! Поговорив с ней и еще несколькими артистами, которые находятся в похожей ситуации, мне удалось докопаться до сути проблемы.

Раньше музыка мотивировала людей на поступки, подвиги, рассказывала о прекрасном, тексты имели очень глубокий смысл.

Не буду долго искать примеры, достаточно вспомнить музыку советского периода. Сейчас она вам может нравиться или не нравиться, но давайте проанализируем, какое место она занимала в жизни людей. Дело даже не в таких, чисто профессиональных аспектах, как текст, мелодии, и гармония. Музыка не просто соответствовала действительности. Она мотивировала людей на поступки, подвиги, рассказывала о прекрасном, тексты имели очень глубокий смысл. Как следствие – культивировалась дружба, семейные ценности, любовь. Мелодии буквально выворачивали душу. Все это имело, в некотором смысле, воспитательный характер, отражаясь на жизни людей.

Если провести параллель с сегодняшним днем – все стало очень поверхностным. Став коммерческой, музыка потеряла душу, в ней гораздо меньше смысла. Основной ее целью является зарабатывание денег и многие музыканты, для которых их профессия имеет высший смысл, не смогли опуститься до уровня этой поп-культуры.

На мой взгляд все очень взаимосвязано. Почему сейчас так популярен фаст-фуд? Для основной массы людей это оптимальное решение вопроса питания. Зачем стоять часами у плиты, если можно перехватить гамбургер с колой и получить удовольствие? Вам было вкусно, вы сэкономили время, но для чего? Чтобы почитать книгу или пойти в театр? Вряд ли. Скорее, чтобы провести больше времени в социальных сетях.

Став коммерческой, музыка потеряла душу, в ней гораздо меньше смысла.

То же и с современной музыкой, она похожа на предприятие быстрого питания. Музыка не отражает сути, а лишь является чем-то легким, что не заставляет задуматься, и не отнимает много внимания, но создает настроение. Набор синтетических красивых звуков и эффектов, которые приятно "ложатся на ухо".А ведь музыка должна влиять на наше восприятие жизни и отношение к ней, воспитывать в нас чувство прекрасного, потребность в живом общении, культивировать такие ценности как настоящая дружба и семья.

Современная музыка похожа на предприятие быстрого питания.

И создавать такую музыку способны только талантливые люди, профессионалы, для которых творчество – это способ самовыражения, а не только возможность заработать деньги. У таких артистов должно быть больше каналов связи с аудиторией, а значит больше признания. Мне бы очень хотелось, чтобы именитые продюсеры, в руках которых есть все инструменты для продвижения хорошей музыки, обратили внимание на тех, кто рядом, кто достоин быть услышанным.