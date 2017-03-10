Правила секса для современной женщины

Весной секс становится особенно актуальной темой. Причем, не только для мужчин. Многие века женская сексуальность всячески подавлялась, а о наслаждении не было и речи. Но сегодня, к счастью, все обстоит совершенно иначе. И барышни, распустив паруса, устремляются навстречу лучшему оргазму в своей жизни. Однако, пустившись во все тяжкие, они довольно быстро обнаруживают, что никаких толковых правил секса для женщин не было, и нет.

Есть общественная мораль – это те самые бабушки, которые шипят вслед дамам в коротких юбках. Все, чего от них можно добиться – это неодобрительного шепота "у…проститутка"... Оно нам надо? Есть суровые медицинские справочники, статистика из кожвендиспансеров и всемирный конгресс гинекологов. Но это вы и без меня найдете в любой библиотеке.

Чего не хватает, так это толковых правил, которые позволят получать максимальное наслаждение с минимумом негативных последствий.

Правило первое. Будь в тонусе…

Я глубоко убеждена, что любая женщина репродуктивного возраста, если она здорова и счастлива, чувствует себя сексуальной. Секс занимает в ее мыслях столько же места, сколько и у мужчин - здесь нет никакого разделения по гендерному признаку.

Если женщина чувствует себя неуклюжей, некрасивой, недостаточно привлекательной, значит, что-то в ее жизни не так, где-то пошел сбой. Может быть, ей не подходят гормональные таблетки, или она испытывает слишком большой стресс на работе, сильно устает… Причину сбоя надо найти, и как можно скорее обезвредить. Иначе, вскоре пострадает не только сексуальная сторона жизни, но и здоровье. Быть в хорошем сексуальном тонусе – это нормально и естественно.

Правило второе. Принцев не будет…

Многие женщины, прочитав это, ответят, что сексуальное желание они как раз испытывают. Да и против секса ничего не имеют. Только вот, секс этот должен быть с достойным партнером, иначе – извините, джентльмены.

Причем, под достойным партнером понимается красивый брутальный самец 187 см роста, 100 кг веса, при этом добрый, богатый, знаменитый и неженатый. Причем, этот самец должен сам очутиться у дамы под дверью, и выпрашивать ее внимания, скромно подкладывая дары в почтовый ящик. После этой милой прелюдии он должен наброситься на даму, в то время как она слегка лягает его левой ногой в знак отказа. После секса самец непременно обязан если не жениться, то, хотя бы, признаться в любви на всю жизнь.

Если подразумеваете под сексом нечто подобное, то не читайте эту статью. Вы еще не созрели для нее. Всем остальным следует понимать, что принцы живут только в книгах, в кинолентах и ваших мечтах. Остальные представители сильного пола имеют полное право на недостатки, так что абсолютного совпадения с мечтой не случится. По крайней мере, до тех пор, пока вы не влюбитесь, и не наденете розовые очки.

Правило третье. Говори, не бойся…

Кстати, мысли о принце часто трансформируются в женской голове в мечты об идеальном любовнике. Таком, который, якобы, автоматически раскрывает все женские эрогенные зоны, вознося ее к вершинам оргазма, и попутно сбрасывая ей розы с вертолета. Простите, что разочаровываю вас, девочки, но такого суперлюбовника тоже не будет. Максимум, которого вы можете реально дождаться от мужчины – это внимание к вашим словам и потребностям, готовность идти вам навстречу. Однако, ни один мужчина не снабжен аппаратом, который позволяет считывать ваши мысли и фантазии. Так что, не стесняйтесь говорить о своих желаниях и направлять мужчину так, как вам нравится. Это лучше, чем сначала промолчать, а потом плеваться, смакуя подробности с подружками.

Правило четвертое. Ученье свет, а неученье – тьма

Из предыдущего правила закономерно вытекает и другое: сексу нужно учиться. Чем больше вы знаете о сексе, тем лучше понимаете, что нужно именно вам. Не нужно стесняться того факта, что вы чего-то не знаете. Стесняться нужно тем, кто и не хочет знать. Тренинги, обучающие курсы – все это must have современной женщины.

Да, нормальная современная женщина не стесняется быть искушенной в сексе так же, как не стесняется водить автомобиль. Поэтому, я всегда ратую за всеобщее сексуальное просвещение.

Правило пятое. Хочешь – делай

А что, если мужчина, в результате такой моей искушенности, станет относиться ко мне как к шлюхе? Может быть, не стоит сразу озвучивать все свои сексуальные фантазии? – такой вопрос часто задают женщины самим себе. Наряду с вопросом "можно ли заниматься сексом на первом свидании?".

Знаете, что я думаю об этом? Я думаю, что сексом надо заниматься тогда, и только тогда, когда вы к нему готовы. Не важно, прошло три минуты, или несколько лет. Я за то, чтобы слушать, прежде всего, свои собственные желания. Что делать, если мужчине они не понравятся? Ну, значит это не ваш мужчина. Пусть идет себе с миром.

Правило шестое. Не хочешь – не делай

Тоже самое касается и тех действий, которые для вас неприемлемы или болезненны. Ни в коем случае не надо заниматься сексом, который вам не нравится, только потому, что мужчина, якобы, о нем мечтает. Ни один мужчина не ждет таких жертв от вас, успокойтесь. Не нравится вам, к примеру, оральный секс – не занимайтесь им. Делайте что-то другое, что любите. Ваше желание – закон. Как и нежелание, впрочем.

Правило седьмое. Доверяй, но проверяй

В конце такого вкусного сексуального гида не могу не предупредить вас напоследок о том, что вы, скорее всего, уже и сами знаете. В России сейчас идет эпидемия ВИЧ. Уже инфицировано более 1 миллиона человек, и это чудовищная цифра. Поэтому, каким бы прекрасным ни был незнакомец, самой первой вашей заботой должно быть то, чтобы надеть на него презерватив. И никаких исключений из этого правила быть не может.

И вот еще что… Всем женщинам желаю феерического секса и неземных оргазмов!