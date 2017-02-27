Игры, в которые играют люди

Сложно сказать, что в жизни главное, ведь жизнь, она бессмысленна сама по себе. Просто надо найти себе дело, чтобы занять этот промежуток между рождением и смертью. Какой смысл жизни? Да нет его. Родить детей – это репродуктивная функция, она вне нас лежит. К чему стремиться? Количественные какие-то факторы человека вряд ли мотивируют. Два завтрака не съешь. Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь.

Именно этими словами предпринимателя Сергея Галицкого я бы начал наш с вами диалог. Хочется обсудить с вами те самые вечные вопросы, на которые мы все время пытаемся найти ответы, смотря в светлое будущее, свое или чужое, наблюдая за коллегами по работе, друзьями или просто теми товарищами, на которых нам хочется равняться. Так вот, пожалуй, о работе и личных отношениях, субординации, а главное – о дружбе с коллегами и бизнес-партнерами сегодня я и хочу с вами поговорить; вспомнить про так называемые "игры", в которые зачем-то играют люди.

Общеизвестно, что самое большое богатство, которым мы обладаем – это человеческие ресурсы, потому, если вам когда-нибудь кто-нибудь расскажет о том, что люди в состоянии всего достичь в одиночку – не верьте им. Один в поле не воин, а если все же он там оказался без поддержки, то победы ему, увы, не видать. Вроде, прописная истина. Из нее следует, что во взрослой жизни у нас есть, по сути, всего два варианта: либо мы присоединяемся к созданному до нас процессу и становимся его участниками, либо, как вышло в моем случае, организуем его сами, и тогда уже к нам начинают присоединяться люди, способные перенести наш деловой замысел с бумаги и нашей головы в повседневную реальность. А что происходит дальше? Работая с другими в одной команде, мы поневоле начинаем жить жизнью друг друга, вникать в личные проблемы коллег (к примеру, одиноких матерей, у которых есть дети, и которых, конечно, надо кормить), стараемся чисто по-человечески входить в положение партнеров и соратников, которые, взамен, верят в нас и в успех общего дела.

Знаете, управлять всегда проще небольшим коллективом, а наиболее комфортно вообще действовать вдвоем, плечом к плечу. Однако жизнь не стоит на месте, и любая история имеет свойство развиваться. Команда растет, в нее приходят новые люди и приносят с собой игры – те самые, о которых знают все интриганы мира, и которые для них – смысл жизни, ну или же просто проверенная временем тактика. И мы, в процессе совместной с ними работы над любимым детищем (проектом), вдруг начинаем понимать, что наша душа перед командой полностью открыта, мы не скрываемся, не прячемся, не утаиваем ни одного ее уголочка, потому как уверены в тех, кто стоит рядом с нами. А как иначе, без откровенности, можно делать общее дело? Разве получится есть из одной тарелки, думать в одном направлении без взаимного доверия? В чем смысл такого сотрудничества?

Я всегда вижу в людях лучшее, пытаюсь им дать возможность реабилитироваться, второй, третий раз, однако, в последнее время начинаю думать о том, что, может быть, это никому не нужно? Я так поступаю потому, что точно знаю – люди меняются, по крайней мере, те из них, которые могут считаться взрослыми и разумными, умеющими делать выводы из шишек, набитых в процессе жизнедеятельности.

Среди миллионов людей совсем один.

Ночи перетекают в дни, меняя календари.

Вместо того, чтобы помочь, тому, кто влип,

Проходим мимо, спрятав себя под грим.

Лабиринт загоняет людей в тупик,

Городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит.

Все это – как хорошо смонтированный клип —

Финал очевиден, но ничего не изменить.

Разместив в сети аватары, забавный ник,

Моделируется параллельный, иллюзорный мир.

Он, затупив, вечером не вышел в эфир,

Она, вспылив, удалила себя, нажав delete.

Все это – как полотна Сальвадора Дали —

Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри.

Некого в этом винить, безумный трип —

Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит "ну как ты, старик?"

Мимо людей, мимо витрин в пыли,

Мимо того, кто так же одинок, как и ты,

Суметь услышать сдавленный крик:

"Обернись, мне не встать без твоей руки", – доносится из динамика автомобиля ("Нагано" и "312" ) в момент, когда я пишу эти строки. Но это все – любовная лирика человеческих отношений, приносящих порой много боли нашему сердцу, мы же обсуждаем сейчас деловую коммуникацию.

Работая в коллективе, через определенное время вы начинаете бывать друг у друга в гостях – например, ходить друг к другу на Дни рождения, и вам начинает казаться, что получилось создать ту самую команду, которая приведет вас к вашей общей победе, однако, увы, в этом есть одно очень большое "но".

Нужно не забывать о том, что существуют на свете люди-генераторы идей, а есть просто "дуеры" (исполнители), и здесь, внимание, порой происходит следующее: в какой-то момент эти "дуеры" начинают пытаться принимать решения самостоятельно, в обход руководителя. Поймите меня правильно, я не против разумной доли инициативы, чтобы люди, выполняя отведенную им роль, не ограничивались просто "дуенгом", а еще и думали заодно, но я против самоуправства, наступающего в момент, когда ваш наемный работник решает, что он – ваш хозяин, а не наоборот.

Вы, конечно, пытаетесь вернуть его в те рамки, в которых ему бы изначально надлежало находиться, на что он обижается и хлопает дверями, ожидая, видимо, что вы побежите его догонять, поскольку считает себя незаменимым. Вы пытаетесь высказать свое недовольство его действиями и получаете в ответ эмоции уровня детского сада, вроде кидания трубок и бог знает чего еще, однако, простите, подобные выкрутасы выглядят смешно, если вам далеко не 15 лет. Конечно, не буду спорить, у любой медали всегда две стороны. Кто-то скажет – работодатели тоже бывают разные. У каждого в этой жизни своя правда.

Общепризнанный факт - полноценным руководителем каждый из нас ставится лишь тогда, когда ему впервые приходится уволить своего сотрудника. Это далеко непросто и требует уйму смелости: сказать тому, кто, возможно, полностью материально зависит от своей работы, живет в кредит – что ему придется выходить на профессиональный рынок. Тем не менее, сказать все это необходимо, и именно вам, ибо вся ответственность за компанию и ее жизнедеятельность лежит на вас. Как гласит мудрая поговорка: "Если все прошло хорошо, то мы молодцы (коллектив), если же вдруг все сложилось плохо - то он (начальник) козел". В любом деле, как ни крути, на руководителе остается лежать та самая грязная часть работы – борьба с персоналом, которую никому не хочется делать, а надо! Так и выходит, что приходится ему, когда нужно, и руку протянуть, и выслушать, и на шантаж не поддаться.

А еще, знаете что важно? В момент принятия важных решений не дать волю эмоциям человечности, потому что, увы, в серьезном бизнесе все до банальности просто – либо вы, либо вас. Вроде ведь кажется, куда как проще было бы быть человечными, особенно в рамках собственной территории, где все ваше, родное. И так было бы здорово ощущать на нем свободу воли, творчества, души. Кажется, было бы идеально, если бы бизнес был легким, эмоции – чистыми, дружба – настоящей. Но, увы...

Чтобы достигнуть успеха - сложно, но нужно взять и сформулировать для себя большую, глобальную цель, потому что, чем ваша цель грандиозней, тем ярче будет ваша дорога. Ведь нет ничего приятней, чем подпитываться энергией, которую вам даруют свыше за вашу искреннюю одержимость.

Учись прощать, в прощеньи радость скрыта, Великодушье лечит как бальзам, Кровь на кресте за всех пролита, Учись прощать, чтоб был прощен ты сам! (Б. Пастернак).

#vjarchi