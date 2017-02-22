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Россиянам прививается западная культура

Фото: Dni.Ru
Александр Балыков

Александр Балыков блогер

 Солист вокального проекта ViVA, звезда первого сезона телевизионного шоу «Главная сцена». Финалист «Фактора А». Артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.
Как отдыхает наша молодежь? Если, находясь в компании друзей, человек включит русскую народную музыку, его, скорее всего, засмеют, пристыдят, назовут чудаком и покрутят у виска. И совсем другое дело, если ты слушаешь западных исполнителей, умеешь читать рэп и твоя речь изобилует англицизмами. Почему же другие народности умеют это совмещать, слушая и современную музыку, и свою, национальную? И это не только не считается зазорным, наоборот, вызывает уважение, что ты чтишь свои корни и культуру.
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Стоит одному грузину включить лезгинку, как тут же все поднимутся танцевать. А вы когда-нибудь видели, чтобы русская компания на вечеринке слушала "Калинку-малинку"? Я тоже нет. Пример, конечно, грубый, утрированный, но суть проста – у нас не культивируется любовь к народной музыке.

Тем не менее, можно же делать русское народное творчество, но чтобы оно шло в ногу со временем. Почему не проводят интересные фестивали для народников? А если таковые и происходят, то носят местечковый, а не массовый характер, и увидеть их можно в лучшем случае на канале "Культура", что тоже неплохо, но по охвату аудитории – это далеко не "Первый канал"... Не будем брать в расчет программы вроде "Играй гармонь", которая выходит в эфир ранним утром в выходные дни. Геннадий Заволокин внес большой вклад в развитие русского народного творчества, но этого мало. Самодеятельность на деревенских улочках – это прекрасно, но недостаточно. На мой взгляд это должно перерасти в новые направления.

Даже на "Славянском базаре", который призван показывать исполнителей народной музыки, уже давно таких практически нет. И на чем растет наша молодежь? Что она видит? Откуда молодые люди могут знать свою культуру, если им ее не преподают в школе и не рассказывают с экранов телевизоров? Понятно, что молодое поколение не смотрит телевизор вообще, но громкие телевизионные шоу в любом случае становятся известны в сети. Если есть резонансный проект, как, например, "Голос".

Почему современные исполнители скорее предпочтут спеть на английском языке, чтобы иметь возможность попытать счастья за границей (что, конечно, большое заблуждение), и при этом никто не экспериментирует с русским фольклором, национальным колоритом, народными песнями? Ведь и им можно придать современное звучание с помощью аранжировок и всех возможностей сегодняшней индустрии звукозаписи. Наши коллективы, такие как "Березка", ансамбль Игоря Моисеева, знамениты на весь мир. Солисты вокального проекта ViVA, будучи студентами, проехали весь мир, исполняя Русскую классическую музыку, и везде были аншлаги. Колоссальный успех в Азии – Японии, Китае, Северной Корее. Очень хочется, чтобы и отечественная публика ценила свою культуру, то наследие, которое досталось нам от предков.

Современные музыкальные направления настолько разнообразны, что могут сочетать в себе и русские отголоски. Почему бы не совместить народную музыку, например, с поп-роком, с клубной музыкой? Почему не можем придать задушевной русской песне современного звучания настолько, чтоб ее могли ставить в ротацию радиостанции и петь вся страна?  Почему сейчас на топовых станциях не играет такая музыка? Есть шансон, ретро, классика, джаз, релакс, европейская музыка, рок, а вот радио, которое раскрывало бы всю палитру русской народной музыки – нет. Я знаю огромное количество музыкантов и исполнителей, которые в тени. Некоторые из них, без всякой поддержки радио и ТВ, гастролируют по городам и умудряются собирать полные концертные залы. Значит, есть публика, которая хочет слушать такую музыку.

Очевидно, что для того, чтобы современная русская народная музыка стала звучать так, чтобы нравиться публике, нужно ее поддерживать, нужно помогать этому большому пласту искусства развиваться. Я уверен, что это может стать новым веянием в современном музыкальном мире.

Как мы ценим и гордимся работами русских художников, писателей, артистов оперы и балета, кинематографистов, так же хочется, чтобы была востребована и популярна русская народная музыка со всем ее колоритом и уникальностью 

22 февраля 2017, 12:23

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