Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
Это невероятно искренний, эмоциональный и остросюжетный сериал, в котором ведущий на себе испытывает многие из тягот местной жизни. Это программа о том, какими чудесными и интересными на самом деле могут быть люди и места, о которых мы не знаем ничего, кроме страшных стереотипов.
Dni.Ru публикуют первую серию, которую автор проекта снял в Белуджистане - провинции Пакистана, где еще несколько лет назад теракты происходили почти каждую неделю, где периодически похищают туристов, а жители выглядят вдвое старше своего возраста из-за ядерных испытаний, которые там проводились.
Белуджистан – очень неприветливое место, гигантская палящая пустыня, невероятно богатая полезными ископаемыми, которые хотят заполучить многие. Вооруженные конфликты из-за них дополняются конфликтами на политической и этнической почве, множатся сепаратистские и экстремистские группировки и люди гибнут тысячами. Только за год, прошедший со съемок программы, в провинции от террористических атак погибли 623 человека.
А съемки программы здесь не задались с самого начала: Леонид оказался в пункте содержания нелегалов вместе с афганскими беженцами, а затем его два дня под вооруженной охраной везли через всю провинцию. Снимать в таких условиях было почти невозможно, но кое-что выяснить удалось. Смотрите первую серию прямо сейчас!
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