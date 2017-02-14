Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана

Леонид Пашковский, журналист и рекламщик из Минска, в одиночку поехал в Пакистан и Иран, чтобы снять программу о жизни в одном из самых опасных и противоречивых регионов мира. "Хочу домой" – это документальный сериал, в котором сами местные жители рассказывают о том, как им удается построить жизнь в условиях постоянной опасности, жестких религиозных запретов, устаревших традиций и строгих законов.

Это невероятно искренний, эмоциональный и остросюжетный сериал, в котором ведущий на себе испытывает многие из тягот местной жизни. Это программа о том, какими чудесными и интересными на самом деле могут быть люди и места, о которых мы не знаем ничего, кроме страшных стереотипов.

Dni.Ru публикуют первую серию, которую автор проекта снял в Белуджистане - провинции Пакистана, где еще несколько лет назад теракты происходили почти каждую неделю, где периодически похищают туристов, а жители выглядят вдвое старше своего возраста из-за ядерных испытаний, которые там проводились.

Белуджистан – очень неприветливое место, гигантская палящая пустыня, невероятно богатая полезными ископаемыми, которые хотят заполучить многие. Вооруженные конфликты из-за них дополняются конфликтами на политической и этнической почве, множатся сепаратистские и экстремистские группировки и люди гибнут тысячами. Только за год, прошедший со съемок программы, в провинции от террористических атак погибли 623 человека.

А съемки программы здесь не задались с самого начала: Леонид оказался в пункте содержания нелегалов вместе с афганскими беженцами, а затем его два дня под вооруженной охраной везли через всю провинцию. Снимать в таких условиях было почти невозможно, но кое-что выяснить удалось. Смотрите первую серию прямо сейчас!

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