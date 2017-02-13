Почему возвращаются ненавистные килограммы

Вы ведете постоянную борьбу с лишним весом? Перепробовали всевозможные методы похудения, но так и не достигли желаемого результата? Если вы мечтаете найти некое волшебное средство, которое раз и навсегда избавит вас от ненавистных килограммов, то придется вас огорчить. Чудес не бывает.

Результата можно достигнуть только в ходе комплексного подхода к похудению: правильного питания и активных занятий спортом, к сожалению, недостаточно для того, чтобы обрести идеальную фигуру. Нужно менять себя (прежде всего отношение к себе), учиться видеть истинные причины лишнего веса, договариваться со своим организмом и слышать его потребности, и тогда у вас обязательно получится стать обладателем того тела, о котором вы мечтали всю жизнь.

Важная тема для всех, кто хоть однажды пытался начать питаться правильно. Основной принцип психологии стройности заключается в следующем: ограничение-срыв-чувство вины-заедание. Увы, это бесконечный замкнутый круг, по которому ходит большинство, не понимая, что срыв будет, ровно до тех пор, пока есть ограничение.

Ограничением нашей психикой воспринимается все, что запрещается, несмотря на привычки и желания потреблять тот или иной продукт. Нелепо себе запрещать сладкое, потому что потребность в глюкозе у нас не только на психоэмоциональном уровне, но и на физиологическом. Если вы в чем-то себя ограничиваете, рано ли поздно ваш организм отомстит вам срывом – это самый главный механизм.

Затем возникает чувство вины и самобичевание, мы начинаем заедать "на автомате", не чувствуя вкуса. Это может происходить до тех пор, пока мы не просто доберем все, что "наограничивали", а до полного пресыщения. После чего наступает очередная фаза – сажусь на диету (с завтрашнего дня худею). И так по кругу.

Что делать, спрашиваете вы?

Выбрать систему питания, которая подходит исключительно вам, которая не будет ранить вашу психику ограничениями.

Осознать, что похудение – не временный процесс, а путь длиною в жизнь, поэтому система питания должна быть адаптированной на все случаи жизни.

Позволить себе есть все, что хочется, но в нужное время и до насыщения.

Пожалуй, это самое важное, что нужно усвоить в системе осознанного похудения.