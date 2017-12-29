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Самые неприятные люди для совместного путешествия

Кадр из фильма "Евротур"
Лариса Аханова

Лариса Аханова блогер

 Путешественница, travel-эксперт, pr-директор компании TEZ TOUR, бывший журналист РБК-ТВ.
"Орлы летают в одиночку", а настоящие путешественники изучают мир без попутчиков. Федору Конюхову не нужен кто-то, чтобы обогнуть землю. У  великого Тура Хейердала было правило "больше 7 человек даже в самой  сложной  экспедиции не собираться". 
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Статистика фиксирует, что одиночки-путешественники задают тон на туристическом рынке. Люди не хотят подстраиваться под чужие графики, интересы, а многие уже успели получить не самый приятный опыт совместного времяпрепровождения с друзьями. Вот моя классификация попутчиков, с которыми точно не нужно отправляться на край земли. 

Опытный турист

С одной стороны – ты как за каменной стеной. Он пережил массу ситуаций и его сложно сбить с толку. В его смартфоне самые полезные приложения на все случаи жизни, у него все под контролем и есть даже ксерокопия паспорта  в непромокаемом чехле. Он по воздуху улавливает пароли и явки важных локаций и мест, где нет ничего туристического. Но есть одна проблема – вы захотите собственного опыта. Иногда важно перепутать  вокзалы и опоздать на самолет, переплатить за бокал вина и съесть невкусное блюдо в туристическом месте. Путешествие – как жизнь, и оно тоже может состоять из удач и провалов, иначе... просто скучно.

Отличник

Путешествие для него – экзамен, который непременно надо сдать на "отлично". Подготовку начинает минимум за полгода. Зубрит наизусть адреса правильных ресторанов, модных галерей и туристических мест. В его памяти практически все отзывы на Tripadvisor, а в голове – четкий маршрут, от которого он не отступится под страхом смертной казни. Забудьте про спонтанность. Врасписании отличника нет места эмоциям. Возможно, вы много увидите, но вот получите ли удовольствие – большой вопрос. 

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Любвеобильный

Как правило, это подруга или близкая родственница, путешествующая с единственной  целью – найти мужа. В тяжелом случае – любительница флирта иприключений.  Из плюсов – вы сэкономите на проживании в отеле, и, возможно, даже получите номер в свое распоряжение при благоприятном стечении обстоятельств. Из минусов – курортные водевили не в собственной постановке изрядно  утомляют и не всегда соответствуют собственным представлениям об идеальном отдыхе. Утром вам придется постоянно ждать подругу, которая будет добиваться идеальноговнешнего вида. Во время экскурсий вам вряд ли удастся послушать экскурсовода, поскольку основную часть времени  будете поддерживать щебетание на тему "А он ничего, ты видела, как он на меня посмотрел?! Здесь тусуются клевые мужики и мы придем пить кофе".  Вечером вы непременно должны будете составить ей компанию в баре, на дискотеке, в общем везде, где у нее будет шанс с кем-то познакомиться. Кстати, когда она это сделает, вы будете ей не нужны как компаньонка. Кроме того, настроенная на общение с мужчинами женщина имеет  склонность  к театральности  и эпатажности – как в эмоциях, так и в одежде. Сексуальность тревел-жрицы – это нарочито громкий разговор и смех, странные танцы. Дополняет картину леопардовое платье и глубокое декольте.

Ревизорро

Почему-то "на выезде" уровень придирчивости некоторых друзей и знакомых возрастает в разы. И милые люди  мгновенно превращаются в  агентов "Роспотребнадзора", разыскивающих вирус Коксаки на побережье Антальи. Профессиональных капризуль и снобов хорошо бы отсеивать настадии обсуждения  поездки. Тревожные звонки – это завышенные запросы не сочетающиеся с платежеспособностью, а также ограниченный пляжным отдыхом туристический кругозор.

29 декабря 2017, 15:43

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