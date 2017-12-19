Трамп открывает войну

В США наконец-то опубликована новая концепция национальной безопасности, и я говорю "наконец-то", потому что прошло больше года после избрания Трампа, и хорошо, что в администрации американского президента выработали четкий и понятный документ, который отражает их взгляд на место США в мире. Поразительно, но концепция национальной безопасности, которую представил Трамп, вызвала даже умеренно позитивную реакцию со стороны американских СМИ, а они не очень любят американского президента.

Если даже критикам Трампа более-менее понравилось, значит есть даже какие-то проблески консенсуса всей американской элиты в плане внешней политики на долгосрочную перспективу. Замечательно. Как говорится, люблю, когда все ясно, а из новой концепции ясно, что США собираются идти в будущее по максимально глупому сценарию. Ну и флаг им руки!

Одно из главных и принципиальных расхождений между командой Трампа и командой Клинтон в плане внешнеполитических перспектив США заключалось в том, что у команды Клинтон была, есть и остается очень нездоровая и буквально маниакальная фиксация на необходимости уничтожения России. Ну и, вдобавок, лично Клинтон страдает от какой-то запредельной паранойи по поводу лично Путина. Команда Трампа к России, по крайней мере на уровне публичных высказываний, относилась значительно более позитивно, а вот к Китаю, Ирану и КНДР у них была целая куча претензий. Причем стратеги Трампа воспринимали именно Китай как главную угрозу американской гегемонии, и указывали, прежде всего, на экономические сложности, которые неизбежно возникнут у США по мере того как Китай будет расширять свое экономические влияние в мире, пользуясь отобранным у США статусом самой большой экономики планеты.

Как примирить эти два подхода? Где можно найти компромисс и возможен ли компромисс вообще? Оказалось, что скрестить эти два подхода можно и видно, что команда генералов, которая писала новую концепцию национальной безопасности для Трампа, ну очень старалась угодить буквально всем и каждому. У них все получилось отлично, и в результате ключевым пунктом новой концепции стала фраза, которую цитируют буквально все мировые СМИ. Это фраза о том, что Россия и Китай – это державы, которые "бросают вызов американской силе, влиянию и интересам". Для тех, кто не понял с первого раза, авторы концепции отдельно подчеркивают, что "соперничество великих держав вернулось", хотя на самом деле это не соперничество вернулось, а это США душой и сердцем вернулись в XIX век, когда было модно говорить о "большой мировой игре" и о том, как одна великая империя сможет всех "замочить". Правда тогда это была британская, а не американская империя, но сути это не меняет.

Трамп попытался слегка смягчить тон официальной концепции, которую он сам же и подписал, но получилось у него не очень. Выступая перед журналистами он подчеркнул, что США будут пытаться выстроить, цитирую, "отличные отношения со всеми странами", в том числе с Россией и Китаем, но будут это делать таким образом, чтобы обеспечить соблюдение американских интересов. Это очень хорошо, благородно и разумно, но никак не вяжется с тем, что прямо написано в самой концепции. Так что устные заявления Трампа – это не более чем пиар, который уже завтра ничего не будет значить.

Я надеюсь, вы не подумали, что в американской стратегии в качестве конкурентов и выскочек, которые видите ли бросают вызов США, указаны только Китай и Россия? Конечно, нет. В качестве оппонентов и источников угроз, с которыми нужно обязательно разобраться, есть и Северная Корея, и, конечно же, Иран. В общем, если взять глобус и отметить на нем все страны, с которыми США предполагает вероятность силовой конфронтации, то получается нехилая такая коалиция. Смотря на нее невольно задаешься известным путинским вопросом: "Вы вообще нормальные там?" А ответить на этот вопрос хочется известной цитатой из Лаврова. Вот очень подходит.

Неудивительно, что новая концепция национальной безопасности США, вызвала резко негативную реакцию в мире. Радио Свобода пишет, что ее подвергли критике в России и Китае, чего в общем-то и следовало ожидать. Зато в Вашингтоне счастливы ястребы всех мастей - им всем пообещали то, чего они так хотели. Не факт, что Трамп это обещание выполнит, но если выполнит, то США предстоит ввязаться в очень серьезную конфронтацию на два фронта – с Китаем и с Россией одновременно. А для того, чтобы окончательно угробить американский монополярный мир, и чтобы никому не было скучно, скорее всего американцы попробуют разобраться еще и с Ираном, и даже Северной Кореей.

История действительно плохо учит наших заокеанских партнеров. Даже на пике своего могущества США вряд ли смогли бы потянуть такой мега-конфликт. А сегодня, даже если администрация Трампа попытается разбираться со всеми врагами по одному, то американская экономика и американские союзники просто не выдержат этого. А самое главное – не надо считать, что лидеры Китая, России и других стран, обозначенные в качестве врагов США и потенциальных целей американских военных ударов, будут сидеть сложа руки и ждать пока Пентагон реализует свои планы. Наоборот, публикация американской стратегии придаст небывалый импульс военному и политическому сотрудничеству этих стран. Так что Трампу можно сказать большое спасибо за решающий вклад в развитие интеграционных процессов в Евразии, а вот для США эта война на два, или даже три или четыре фронта однозначно закончится катастрофой.