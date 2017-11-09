Как интерьер дома влияет на отношения

Казалось бы, как соотносятся такие разные вещи, как дизайн интерьера и отношения между мужчиной и женщиной в этом пространстве? Что на самом деле кроется за, казалось бы, пустяковыми тонкостями декора: цветом обоев, обилием аксессуаров?

Итак, какие самые распространенные ошибки в интерьере допускаем мы в своих домах, и чем они чреваты? Расскажу об этом с точки зрения психологии.

Многие дизайнеры знакомы с таким понятием как женский и мужской интерьер. Вы можете подумать, что это просто уловка хитрых профессионалов, но, на самом-то деле, нет. То, что нас с вами окружает, несет свою энергетику: будь то цвет стен или текстиля, детали интерьера, какие-то безделушки, расставленные то тут, то там по всем углам нашего дома. И энергия эта в слишком большом количестве способна оказывать на человека негативное влияние.

Вы спросите, чем же все-таки отличается мужской интерьер от женского? В помещении, где проживает мужчина, главное практичность, удобство и, вы не поверите, стиль. Мужчины очень ценят это качество.

Для них важны строгие формы, преимущественно холодные материалы, такие как стекло, сталь. Они склонны к минимализму – никаких вазочек и прочих мелочей, все по делу, статусно, и обязательно в интерьере присутствуют намеки на увлечения: охота, спорт, искусство. Мужчины ценят свободное пространство. Для них важно, чтобы все розетки были на своих местах, а огромная плазменная панель украшала стену гостиной. Они предпочитают интерьер в спокойной, нейтральной цветовой гамме – это, прежде всего, все оттенки коричневого: от мокко до бежевого, серый с небольшими вкраплениями белого, глубокий зеленый и даже синий.

Женский интерьер всегда более детализирован и эклектичен. Его в первую очередь характеризуют уют, комфорт и, конечно же, наличие разнообразного текстиля везде, где это только возможно: ковры, шторы, пледы, подушки. Женщины любят мебель обтекаемых форм, цветочные орнаменты. Квартиру представительниц прекрасного пола всегда чрезмерно насыщают аксессуары: вазы, статуэтки, шкатулки, картинки. Если говорить о цвете, то для женщин более характерна теплая, пастельная цветовая гамма: персиковые, розовые, бежевые, нежно-зеленые оттенки, иногда встречаются и яркие интерьеры, в которых преобладает оранжевый, ярко-желтый или красный.

В случае, если в одном помещении проживает пара, а дизайн этого помещения говорит о преобладании только одной энергии – мужской или женской, происходит подавление партнера. На подсознательном уровне вы сообщаете ему: "прости, милый/милая, но тебе здесь не место". Из подобного подавления ничего хорошего не выйдет: вы, сами того не осознавая, выживаете человека из вашего общего семейного гнездышка. И вполне может случиться так, что вы добьетесь своего – любимый человек вас покинет.

Чтобы этого не произошло – посмотрите по сторонам. Вдруг вы заметите, что стены вашего общего дома – ярко-розовые в мелкий цветочек, а на каждом миллиметре полезной площади расставлены фигурки кошечек и ангелочков. Возможно, кому-то покажется это милым. И я даже больше скажу – вы имеете право на свои маленькие слабости. Но задумайтесь над тем, что чувствует ваш мужчина среди этого многообразия цветочного и животного мира?

Задумались? Тогда переходите к следующему шагу – внесите необходимые коррективы. Дайте почувствовать мужчине, что он у себя дома. Например, пусть гостиная будет местом для вас обоих. Хотя я бы рекомендовала доверить интерьер этой комнаты всецело мужчине – он проявит свой природный прагматизм и фантазию, и гостиная станет местом, где он будет хозяином. Он задумается о техническом оснащении помещения, решит, где будут находиться необходимые элементы питания, и все будет стильно и строго. А себе, в таком случае, оставьте декор кухни и спальни – именно на территории этих двух пространств вы сможете вдоволь насладиться уютом: покрасить стены в тот цвет, который посчитаете нужным, разместить свои коллекции вазочек, положить на кровать мягкие подушки и покрывала в тон штор.

Создание гармоничного интерьера для двоих – дело непростое, но поверьте, оно того стоит. Вы увидите, насколько правильное решение – дать партнеру возможность самореализоваться. После этого, уверяю, ваши отношения действительно укрепятся, вы научитесь слушать, а главное – слышать свою вторую половинку, идти ей на встречу, и создадите, таким образом, нечто действительно вас объединяющее.