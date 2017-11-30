Как выяснить намерения мужчины

Представительницы прекрасного пола часто замечают, что мужчины выделяют в их внешности какой-то отдельный признак. Кроме того, в мужском мире с сильной конкуренцией есть буквально сообщества "по интересам", утверждающие, что в женщине важнее та или иная часть облика.

Французский писатель Фредерик Бегбедер утверждал, что самое возбуждающее в женщине – это ее лицо, и призывал не верить мужчинам, которые уверяют, будто им важнее грудь или ягодицы. По его мнению, это происходит по той причине, что у их женщин настолько непритягательные лица, что они вынуждены переключаться на другое. Тем не менее, факт остается фактом – среди мужчин есть ценители различных женских прелестей. И, оказывается, можно определить психотип мужчины, ориентируясь на то, что первым он замечает во внешности представительниц противоположного пола.

Начнем с лица

Самая выразительная часть лица – это глаза. Говорят, что с лица воду не пить, но из всех наших частей тела именно лицо и глаза наиболее "человечны". Мимика выдает наши эмоции и переживания, выражение глаз, которые, как известно – зеркало души, раскрывает наш внутренний мир. Мужчины, обращающие внимание на глаза, действительно неравнодушны к вашей личности, они обратят внимание на интеллект, речь. Им важно, что и как вы говорите и думаете, каковы ваши впечатления о происходящем, ваше мировоззрение. Мужчины, выделяющие лицо в целом, в дополнение большие эстеты. Их внимание привлекает все красивое, наверняка они с удовольствием посещают выставки, зрелищные мероприятия, возможно, являются ценителями искусства. Но, кроме притягательности вашего внешнего облика, вам необходимо возбудить их и своим интеллектом.

Волосы, кожа, ногти, зубы

Начиная с этой категории мужских предпочтений, мы приближаемся к животному миру. Так как обращать внимание на строение тела и на основе этого делать выбор избранницы противоположного пола – генетически заложенная способность выделять человека, способного подарить здоровых наследников. Волосы и кожа – признаки общего здоровья, хороших обменных процессов. Мужчины, их выделяющие, чаще всего кинестетики, ориентированные на качество жизни в целом. Им нужно все самое надежное. Сами они основательны и критичны. Не будут довольствоваться малым. Притязательны к комфорту, еде. Не любят нарушения планов, непредсказуемости. В нынешние времена по понятным причинам, когда волосы и ногти любой длины, зубы и кожа – дело техники и мастерства специалистов, этой категории мужчин можно только посочувствовать.

Грудь

Для любого из нас символ материнства. А для мужчины, кроме способности женщины выкормить ребенка, это еще и напоминание о его собственном детстве, тепле материнского тела и безопасности. Для мужчин – ценителей женской груди, важны забота, внимание, ласка и опека. Эмоциональный комфорт и спокойствие – его основные потребности в партнерстве. Он не любит выяснений отношений и напряженной атмосферы. Чаще всего первым пойдет на примирение, лишь бы разрядить обстановку.

Бедра, ягодицы

Благополучное вынашивание ребенка обеспечивается, в том числе, крепкостью бедер. Кроме того, бедра ассоциируются с усидчивостью, терпением, постоянством. Эти части тела для мужчин чаще других говорят о женственности и женских качествах их обладательницы – мягкости, уступчивости, способности к компромиссам, умении обходить острые углы. Мужчина, реагирующий на бедра и ягодицы чаще всего консервативен в отношениях, стремится к лидерству и контролю. Не терпит конкуренции со стороны женщины и ударов по самолюбию.

Ноги

Это символ устойчивости. Коренастые или изящные, мускулистые или "хрупкие" – в них обнаруживают себя ваша активность и энергетический потенциал. Ценитель ножек чаще всего сам неусидчив, с большим энтузиазмом и стремлением относится к новому опыту. Не боится трудностей. В женщине ценит оптимизм, целеустремленность и смелость. Его избранница – женственна, но знает себе цену.

Безусловно, внешность является важным фактором привлекательности. На первых порах. Чары со временем рассеиваются, и на передний план неминуемо выходит союз двух личностей с их характерами, привычками, мировоззрением. Ухаживать за собой бесспорно нужно, но ставить во главу угла внешнюю привлекательность можно лишь в том случае, если вы не планируете близких доверительных отношений с пойманным в ваши сети мужчиной. Во все времена были ценны улыбчивость, дружелюбие и искренность. Улыбайтесь, излучайте доброту, и ваши внешние данные покажутся мужчинам прекрасной оболочкой для подлинного человека и желанной женщины.