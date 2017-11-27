В Чехии все оранжевое
Самое благоприятное время пребывания в Чехии – это осень или зима. Туристов становится меньше, а уюта на улицах все больше. Чтобы почувствовать себя настоящим чехом, нужно знать особенности жизни местных жителей и стараться следовать им. Ниже несколько советов и секретов, как экономно съездить в Прагу.
Курс: 1 евро -25-26 крон. Менять можно на автовокзале или в арабских обменниках на параллельной улице от Вацлавской площади (красные обменники). В аэропорту грабительский курс.
Транспорт-билеты удобно покупать за 310 крон на трое суток. Турникетов нет, билет просто компостируется один раз за все время, по нему можно ездить и на автобусе, трамвае, метро, фуникулере и на речном трамвае.
Контролеры есть и могут запросто вас проверить, штраф в 800 крон. Билеты продаются в желтых автоматах, они принимают или мелочь или карты. Поэтому после прилета в аэропорту можно поменять только 10 евро, чтобы купить проездной. Разовый билет стоит 24 кроны– действует 30 минут.
В Праге есть Сбербанк и иногда картой даже выгодно расплачиваться. В метро бывают большие интервалы между поездами от 3 и до 30-40 минут, двери в/из вагон могут сами не открыться – нужно нажать круглую кнопку на двери. В отличие от метро автобусы ходят часто и четко по расписанию.
Носите с собой паспорт и страховку, вдруг, Вы захотите уехать в Вену или Дрезден. Автовокзал Florence находится недалеко от одноименного метро.
После того, как вы приехали и разместились, сразу встает вопрос о вкусной чешской кухне и пиве. Кафе работают примерно до 22-23 часов. Пить пиво в 10-11 утра нормально. Есть бары, которые работают до трех утра. Пивовары сами выбирают, в какой ресторан поставлять пиво и перед баром будет вывеска, какое пиво там наливают. Многие бары подают домашнее пиво. Цены за бокал начинаются от 30 крон и доходят, максимум, до 60! Если больше, то на Вас просто делают деньги.
Порции в Чехии правда большие. По одному блюду на каждого будет очень сытно. Традиционное блюда, которое стоит попробовать, – гуляш с картофельными кнедликами. К нему еще подают тушеную капусту. Картофельный суп в хлебе, хлеб с тмином, сытно и вкусно – (Bramboračka). Жареный сыр в кляре и Grilované klobásky s křenem a hořice – вкуснейшие мясные колбаски, зажаренные на гриле до образования хрустящей корочки. Что касается десерта, то это -трдельник-сладкая булочка с корицей. А традиционным блюдом на Новый год у них считается карп.
Общие советы жизни в Праге.
Курить только около специальных урн. В заведениях уже не курят.
Пить пиво на улице, только если спрятали его в пакет.
Воду можно пить из-под крана.
Бутылки – сдавать. Ненужные вещи тоже можно сдавать.
За собачкой убирать, пакетики висят около урн.
Туалеты платные – от 5 до 20 крон.
Лекарства по рецепту.
Автопробки есть. В метро свободно. Бензин стоит 32 кроны.
Чаевые желательно оставлять до 10% .Чеки во многих барах отсутствуют, официанты подходят и суммируют цены Ваших блюд на листочке, в ресторане чек принесут.
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