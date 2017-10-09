Народные способы омоложения

Как избавиться от морщин и добиться идеальной кожи – этот вопрос мучает всех женщин вне зависимости от страны их проживания и материального статуса. Они хотят быть красивыми в любом возрасте, а морщины – это не то, чем женщинам хочется гордиться.

За плечами любого человека и счастливые моменты, и переживания – жизнь неизбежно оставляет свои следы на вашем лице. О пользе эфирных масел наверняка слышали многие. Секреты их использования в нашей семье передаются из поколения в поколение. Предлагаю взять на заметку несколько средств.

Розовое масло. Убирает кожные заломы и мелкие морщинки, кожа становится гладкой, нежной и бархатистой, приобретает былую упругость и свежесть, а запах просто не передаваем;

Масло лимона. Обладает отбеливающим действием, кожа после него выглядит молодой и здоровой, также масло применяется при восстановлении клеток, а также при проблемной коже;

Масло клюквы. Омолаживает кожу, подтягивает и разглаживает морщинки, а также помимо того, что предотвращает старение кожи еще и запускает деление новых клеток;

Масло эвкалипта. Это просто "палочка-выручалочка" для проблемной кожи и кожных заболеваний. Также оно мощно борется с морщинами и дряблостью кожи. Запах эвкалипта очень резкий, действует жестко, но очень эффективно;

Масло пачули. Также борется с появлением морщин, и разглаживает уже существующие несовершенства. Оно очень благоприятно влияет на кожу, увлажняет, подтягивает регенерирует ее.

Чтобы добиться омолаживающего эффекта, следует добавлять всего пару капель в свои любимые косметические средства. Например, в пенку для умывания или в крем, который вы привыкли наносить на ночь. Главное делать это регулярно.

Не стоит пренебрегать питательными масками. Главное правило – приготовленное средство должно быть комнатной температуры. И не передерживайте маску дольше положенного времени – для воздействия достаточно 5-10 минут.

Одной из самых чудодейственных масок я бы назвала маску из куркумы. Мы привыкли, что куркума - это приправа, которую мы часто используем на кухне. Она содержит в себе полезные масла, которые успокаивают раздраженную кожу, тонизирует и дезинфицирует ее, что очень полезно для проблемной кожи. Холин, входящий в состав куркумы, делает кожу менее жирной и нормализует работу сальных желез.

Предлагаю простой рецепт домашней маски: ¼ чайной ложки куркумы, 1 ст. ложка голубой глины, разбавляется водой (лучше минеральной) и наносится на кожу на 10-15 минут. Всего несколько применений периодичностью раз в неделю, и маска избавит вас от мелких морщинок, воспалений и вернет коже бархатистый вид.