Пять заблуждений о женах олигархов

Красивый дом, машина, утром маникюр, днем – спа, вечером – в груминг-салон – подстричь любимого песика. Именно такой, большинство людей, представляет себе жизнь жены миллионера. Лень, помноженная на безделие, завернутая в блаженство и приправленная ничегонеделанием. Откровенно говоря, это больше напоминает жизнь любовницы, которая только вчера нашла себе спонсора и от счастливого безумия, чтобы было что вспомнить, с утроенной энергией тратит упавшие на нее деньги.

Такую мадам скорее всего, очень быстро поменяют на новую одноразовую женщину. И скорее всего, по собственной доброй воле, ней не предложат выйти замуж. А разумные жены, которые прожили в браке достаточное количество времени и уже сумели пройти первые встряски семейной жизни, ведут совершенно другую жизнь.

Итак, пять частых заблуждений о том, как живут жены олигархов:

Только пустое, праздное и увеселительное времяпрепровождение. Это главное заблуждение. Если Вы присматриваете для себя миллионера, будьте готовы к тому, что вам придется хотя бы немного поддерживать тот бешеный ритм жизни, в котором живет ваш мужчина. Что это значит? В первую очередь, учтите, что мужчины подобного уровня, всегда развиваются. Они всегда в курсе последних событий, много читают. Они встречаются с партнерами, с коллегами и всегда узнают что-то новое и чему-то новому учатся. Эти мужчины – вчера и через месяц, это уже два разных человека, потому что за месяц они расширят свой кругозор и границы своего понимания. И если рядом с ним будет девочка, для которой главное событие дня – сходить в спа или тренажерный зал, она ему быстро наскучит, и ее просто поменяют на новую. Поэтому, учтите, хочется мужчину “высокого полета”, будьте готовы хоть немного, но соответствовать ему. И поэтому, мысль о том, что, выйдя замуж за миллионера, наступит сладкое ленивое блаженство, это всего лишь миф.

Жены миллионеров всегда ходят в бриллиантах и мехах. Очень смешное мнение, но тоже часто встречается. Скорее всего, родом из 90-х, когда только что свалившееся богатство, выставляли напоказ. Нет, теперь так мало кто делает. Одежда становится не священным атрибутом, ради которого нужно долго и упорно работать, а просто одеждой. Желание “казаться” уже проходит и можно просто быть. Быть самой собой.

Мягкий плюшевый костюм с удобными кедами может стоить как половина малолитражки. Но кто об этом знает? Только те женщины, которые одеваются точно в таких же магазинах. Чтобы одеться дорого, совсем необязательно напяливать каблуки, бриллианты, золотые часы, и во всем этом идти в магазин за продуктами. Хотите проверить? Понаблюдайте на стоянке какого-нибудь очень дорогого магазина: девушки, с виду скромно одетые, садятся в совсем нескромные машины. И ведь ни одного бриллианта. Особенно, по утрам. Другое дело – званые ужины и вечера. Здесь вы увидите всю роскошь ювелирной индустрии и лучших домов моды.





Жены миллионеров разбрасываются деньгами налево и направо. Здесь мне нужно быть осторожной, потому что действительно есть женщины, которые отправились в магазин за туфлями, а купили шубу. Это неконтролируемые поступки, которые время от времени свойственны всем женщинам, независимо от их благосостояния. Однако, уже несколько лет, как замечается некий тренд “разумной экономии”. Нет, пока еще никто не пересаживается с роскошных мерседесов на компактные седаны, как европейцы, и в футболках на работу не ходят, как американцы. Однако, многие уже начинают понимать, что есть вещи, тратиться на которые становится неразумным. Например, стоимость бриллиантов падает с каждым годом, а качество искусственных бриллиантов растет. Одна моя знакомая, заказывает своему ювелиру изделия исключительно из муассанитов (искусственных бриллиантов высокого качества). Отличить от настоящего бриллианта их может только ювелир, только при наличии очень хорошего оборудования, и не быстрее, чем за час – полтора. Конечно, они также достаточно недешевы, по сравнению с простыми подделками. Знакомая говорит так: “зачем мне тратить на бриллиант в 5 карат 40 тыс евро, если я могу купить нечто подобное, в 8 раз дешевле?” Другой пример. Что случилось с компанией VERTU? Она объявила о банкротстве. Почему? Потому что все меньшему числу людей нужен золотой телефон с рубиновыми кнопками. Поэтому, тенденция разбрасываться деньгами, к счастью, уходит в историю. Женщины начинают думать о будущем и совершать более разумные вложения. Часто, не в пассивы, а в активы. И хотя их нельзя открыто продемонстрировать, они очень греют душу и дарят успокоение и уверенность в будущем.

Жены миллионеров ничего не делают по дому. С детьми возятся няни, есть готовят кухарки, кусты подстригают садовники, а мужа ублажают его любовницы. Шутка. Но опять же, мне нужно очень осторожно об этом говорить, потому что действительно есть такие жены, которые все, что должна делать жена, отдают “на аутсорсинг” другим женщинам. В итоге – дети вырастают с психоэмоциональными проблемами, потому что разорван контакт с мамой. Только представьте: ребенок воспитывается армией нянь, муж получает удовольствие на стороне, потому что у жены всегда болит голова, а где лежат полотенца, знает только домработница. Возникает вопрос – если такая “хозяйка дома” не придет домой, кто-нибудь вообще заметит или нет? К счастью, большинство жен, все-таки берет на себя выполнение основных обязанностей – растит ребенка, играет с ним и развивает, готовит, хотя бы иногда, вкусные ужины мужу, а если и есть помощники по хозяйству, то составляет меню и ведет сметы расходов. Вообще, хочется провести следующую аналогию: хорошая жена настолько плотно занимается домом, что без нее этот дом представить трудно. Как домашнее растение. Его корни или на поверхности, и тогда его можно легко извлечь из горшка и посадить в эту землю новое растение, или же оно своими корнями плотно обвило и занято все пространство так, что его вытащить невозможно – вся земля вытащится вместе с ним и останется пустой горшок. И вот большинство умных женщин, жен, все-таки стараются делать так, чтобы их “корни” были глубоко под поверхностью земли. А для этого они очень внимательно относятся к своему дому, к потребностям своего мужчины, уделяют внимание воспитанию детей, и это, конечно, требует огромного количество времени.





Жены миллионеров плывут по течению жизни, уверенные, что жизнь налажена. Опять же оговорка – уверена, что некоторые недальновидные женщины, так и делают. Однако, умные и наблюдательные женщины, видели множество историй и примеров друзей, когда счастье рассыпалось в один миг, и поэтому, поступают по-другому. Большинство этих умных женщин, никогда не останавливаются в своем развитии. Неважно, сколько прошло времени, она никогда не становится “тенью” или “придатком” к своему успешному мужу. Почти всегда – это личность, которая, что бы ни случилось, сможет прожить одна и еще раз устроить свою личную жизнь. Они почти всегда шикарно выглядят. Как в 30 лет, так и в 50 и в 60 – это роскошные женщины, знающие себе цену, по-прежнему интересные мужчинам, развивающиеся, заставляющие мир вращаться вокруг себя. Никто из них, выйдя замуж, не успокаивается, не толстеет, не дурнеет, не деградирует в своем развитии и не ставит главной целью жизни научиться варить 25 вариантов борща. Наоборот, каждая предъявляет к себе повышенные требования, и потому, находится на голову выше других женщин, которые плывут по течению жизни, не задумываясь о будущем.

Очень интересно то, что молодые девушки, которые хотят выйти замуж за очень обеспеченного мужчину, не задумываются о том, какой будет их жизнь и какие качества она должна воспитать в себе, чтобы семейная жизнь была длительной и качественной. Большинство представляют будущую жизнь – как картинки из кино, или даже из клипов. Блеск, легкость и показушность. Это совсем не так. Расслабиться и выдохнуть сразу после ЗАГСа, не получится. Жизнь с успешным мужчиной – это что-то вроде постоянной гонки, когда вы соревнуетесь, но не с ним, и не с другими женщинами. Вы соревнуетесь сами с собой. Вы сегодняшняя должна быть лучше и интереснее, загадочнее и мудрее, чем вы вчерашняя. И если сможете всю жизнь играть в эту захватывающую игру – вас ждет прекрасное и уверенное будущее.