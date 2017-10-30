Волкер и большой облом в Киеве

Если сформулировать ожидания от визита Волкера в Киев в одной фразе, то получится что-то вроде "вот барин приедет и нас рассудит". Ну вот, приехал барин – всех рассудил, никто не доволен.

А я визитом Волкера доволен, потому что он дает возможность еще раз потроллить наших соседей по глобусу любимым выражением – за что они стояли на Майдане, и где их гордость и независимость, если ключевые вопросы украинской политической жизни решает не народ на Майдане или на выборах, а довольно рядовой американский функционер. Напомните мне, Волкера кто-то из украинцев избирал на роль вершителя судеб? Нет. А по какому праву он этим занимается? На этом вопросе у многих сторонников Майдана срывает предохранитель, и они что-то начинают рассказывать про великий путь Украины на Запад, про то, что Путин плохой, и Волкера надо то ли терпеть, то ли любить, а то Путин нападет. На что я всегда отвечаю, что российскую "оккупацию" еще заслужить надо.

Но вернемся к приключениям спецпредставителя Госдепа в Киеве, куда он приехал с незапланированным визитом, чтобы разрулить так называемый Мишикомайдан. Мишикомайдан он не то чтобы разрулил, а просто заморозил, причем попутно своими действиями подтвердил мой старый тезис о том, что на уровне администрации Трампа у организаторов Мишикомайдана нет никакой поддержки.

Волкер для Саакашвили привез успокоительное. Если бы Волкер хотел или даже просто был не против того, чтобы Порошенко снесли, то буквально одного намека с его стороны было бы достаточно, чтобы Мишикомайдан вынес Порошенко вперед ногами за один день. Однако дело в том, что Волкеру вообще-то надо продавить выполнение Минска таким образом, чтобы это было выгодно США, и он работает над этим. И тут особо не имеет значения то, что сам спецпредставитель Госдепа думает по этому поводу, потому что перед ним поставлена именно эта задача, и он, как может, ее выполняет.

И вот в реализацию этой задачи приход Мишико к власти не вписывается от слова "никак", потому как первое, что сделает Саакашвили – развернет наступление на Крым или Донбасс, и это быстро закончится очередным Иловайском для ВСУ, и все пойдет прахом. Волкеру это совсем не нужно и это очень заметно по его действиям в Киеве. Если бы он хотел реализации быстрого и кровавого сценария, то прямо пообещал бы поставить на Украину "Джавелины" или даже бы привез с собой эти самые "Джавелины". Но Волкер пообещал в Киеве только Минск, Минск и еще раз Минск. А "Джавелины" американская сторона уже который месяц "активно рассматривает" – видимо, думает, стоит ли доверять гранату обезьяне, и все никак не решится это сделать.

Украинские источники сообщают о том, что во время визита Волкера в Киев произошел курьезный случай. Оказывается, ему вручили некий мегаплан, реализация которого позволит Америке остановить строительство "Северного потока – 2". Вашингтону предложили ввести санкции против Европы и тем самым обломать все планы "Газпрома". Мне вот интересно, авторы плана действительно думают, что в Госдепе без них никто не догадался, что против ЕС можно ввести санкции? Может, они реально думают, что в кабинете Трампа откроют этот план, и президент США скажет: "О май год! Украинцы – гении! Они предлагают ввести санкции против Европы!" И все такие: "Вау!" И "Северный Поток – 2" сразу отменяется, Путин плачет, а Трамп приглашает гениальных украинских стратегов работать у него в Белом доме.

Вообще, я подозреваю, что этот план – мелкая киевская месть Евросоюзу за то, что Еврокомиссия обстебала и выкинула в мусорную корзину так называемый план Маршалла для Украины, который подготовили украинские и литовские дипломаты. Согласно этому плану Евросоюз должен был взять Украину на содержание и для начала платить ей по пять миллиардов евро в год просто так – типа на реформы. Однако Еврокомиссия предложила официальному Киеву заткнуться и самостоятельно улучшить хотя бы бизнес-климат, ну и от коррупции избавиться. Это издевательство, потому что предложить украинскому режиму улучшить бизнес-климат и избавиться от коррупции – примерно то же самое, что предложить свинье выиграть конкурс красоты среди котиков. Смеху будет много, а толку никакого.

Что до санкций против Европы, напоминаю: США уже подходили к этому вопросу и быстро-быстро от него отошли после того, как правительство Германии обозначило готовность ввести ответные санкции против США. Если кому-то кажется, что у европейцев нет рычагов давления на США, пусть вспомнят налоговые претензии к Apple на 15 миллиардов долларов. Если Брюссель разозлить, он легко найдет намного большие суммы у других компаний – и это только по теме налоговой оптимизации.

Украине нужно понять раз и навсегда, что в схеме колониальных отношений, в которую страна уже вписалась с Америкой, в принципе не предусмотрен вариант того, что американцы за что-то будут платить, а американский бизнес будет чем-то жертвовать ради Украины. А уж подставляться под европейские контрмеры ради украинского бюджета точно никто не будет. Неоколониализм так не работает – он работает по принципу "колония платит за все". И если украинский бюджет лишится денег за транзит российского газа, а ГТС опустеет, это будет трагедией для Украины, а для США окажется легким дискомфортом, который легким движением руки получится превратить в возможность для бизнеса. Если украинцев удалось заставить приобрести через американские фирмы "пенсильванский уголь", то в перспективе можно будет заставить покупать и американский СПГ. Лох не мамонт, лох не вымрет. Точнее в данном случае – вымрет, но не быстро.

А следующая серия украинской драмы развернется на переговорах Волкера и Суркова, где американец будет пытаться продавить свое видение миротворческой операции в Донбассе. Успехом эта попытка не может завершиться в принципе, но никто не запретит Волкеру попробовать. В конце концов, это не совсем наши проблемы. Путин своим заявлением о том, что резни в Донбассе не будет, прочертил красную линию, которую США не смогут переступить. Все, что могут сделать американцы, – притормозить или ускорить процесс дезинтеграции недогосударства Украина.